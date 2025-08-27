হায়দৰাবাদ : ক্ৰিকেট অনিশ্চয়তাৰ খেল । ক্ৰিকেট খেলপথাৰত হ’ব নোৱৰা একো নাই । ৱেষ্ট ইণ্ডিজত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কেৰিবিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (চি পি এল) ২০২৫তো একেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে । য'ত ১টা বলত ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে যে এইটো কেনেকৈ হ’ল আৰু কোনে কৰিলে, গতিকে আজি আমি এই বিষয়ে বিতংভাৱে ক’বলৈ ওলাইছো ।
কেৰিবিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ত্ৰয়োদশ ছিজনত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বেটছমেন ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডে । ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডে আই পি এলত আৰ চি বিৰ হৈ খেলিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ হৈ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত খেলিছিল । তেওঁ ১ টা বলত ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সকলোকে আচৰিত কৰিছে । গিয়ানা আমাজন ৱাৰিয়ৰ্ছ আৰু ছেইণ্ট লুচিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই মেচখনত গিয়ানা আমাজন ৱাৰিয়ৰ্ছে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ৬টা উইকেট হেৰুৱাই ২০২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ছেইণ্ট লুচিয়াই ১৮.১ অভাৰত ২০৩ ৰাণৰ লক্ষ্য অৰ্জন কৰি ৪ উইকেটত জয়লাভ কৰে ।
এই মেচখনত যেতিয়া গিয়ানা আমাজন ৱাৰিয়ৰ্ছে প্ৰথমে বেটিং কৰিছিল, তেতিয়া ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডে দলটোৰ হৈ ১৫ তম অভাৰত বেটিং কৰিছিল । এই অভাৰত তেওঁ ১টা বলত ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ছেইণ্ট লুচিয়াৰ হৈ ১৫ নং অভাৰত বলিং কৰি আছিল ওছানে থমাছে ।
২টা বল কৰাৰ পিছত থমাছে ২টা ন’ বল কৰে । এই ২টা ন’ বলত ৰোমাৰিয়াই ২টা ছয় মাৰে আৰু পাছৰ বলটোও ছয় মাৰে । এইদৰে তেওঁ ন’ বলৰ বিনিময়ত ২ ৰাণ লাভ কৰাৰ লগতে ৩টা ছয় মাৰি ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এইদৰে তেওঁ ১টা বলত মুঠ ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এই মেচখনত ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডে এক উজ্জ্বল ইনিংছ খেলিছিল । তেওঁ ৫টা চাৰি আৰু ৭টা ছয়ৰ সহায়ত ৩৪টা বলত ৭৩ ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছ খেলিছিল ।
এই বেটছমেনসকলেও কৰিলে উত্তম প্ৰদৰ্শন
এই খেলখনত ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডৰ বাহিৰেও ইফতিখাৰ আহমেদে গিয়ানা আমাজন ৱাৰিয়ৰ্ছৰ হৈ ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । বেন মেকডাৰমটে ৩০ ৰাণ আৰু শ্বাই হোপে ২৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ছেইণ্ট লুচিয়াৰ হৈ সৰ্বাধিক ২ উইকেট দখল কৰে কেয়ন গেষ্টনে । এই লক্ষ্যৰ পিছত খেদি ফুৰাৰ সময়তে লুচিয়াৰ হৈ ৩৫টা বলত ৭৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আকিম অগাষ্টে । এই ইনিংছত তেওঁ ৬টা চাৰি আৰু ৪টা ছয় মাৰে ।
