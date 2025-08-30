ETV Bharat / sports

বিজয় উৎসৱৰ অঘটন: মৃতকৰ পৰিয়াললৈ আৰ চি বিৰ ২৫ লাখকৈ - BENGALURU STAMPEDE

এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত হোৱা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ফলত ১১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷

RCB extends Rs 25 lakh financial aid for each families of bengaluru stampede victims
ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ টীম (IANS PHOTO)
হায়দৰাবাদ : বিগত ৪ জুনত আই পি এল ২০২৫ খিতাপ দখল কৰাৰ উদযাপনৰ সময়ত বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত সৃষ্টি হৈছিল এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷ য’ত ১১ জন লোকে হেৰুৱাইছিল প্ৰাণ ৷ দুৰ্ভগীয়া সেই ১১ জন লোকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে (RCB) । এই কথা আজি (শনিবাৰ) সদৰী কৰে RCB-এ ৷

RCB-এ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘২০২৫ চনৰ ৪ জুনত আমাৰ হৃদয় ভাঙি গৈছিল । আমি RCB পৰিয়ালৰ ১১ জন সদস্যক হেৰুৱালো । তেওঁলোক আমাৰ অংশ আছিল ।’’

৪ জুন, বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়াম (IANS PHOTO)

RCB-এ আৰু লিখিছে, ‘‘কিন্তু প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মানাৰ্থে RCB-এ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকাকৈ আগবঢ়াইছে । এয়া কেৱল আৰ্থিক সহায় নহয়, মমতা, ঐক্য আৰু অবিৰত যত্নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও । ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে RCB CARES ৷’’

এইখিনিতে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে কিছুদিন পূৰ্বে RCB-এ RCB CARES আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আই পি এল ২০২৫ খিতাপ দখল কৰাৰ আনন্দ উদযাপন কৰাৰ সময়ত দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অনুৰাগী আৰু পৰিয়ালক সহায় কৰা । দৰাচলতে ৩ জুনত আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা ফাইনেলত পঞ্জাব কিংছৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত আৰ চি বিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এলৰ ট্ৰফী লাভ কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ এই উদযাপন ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰতে শোকলৈ পৰিণত হয় ।

উল্লেখ্য যে, ৪ জুনত বেংগালুৰুৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে শোকৰ পৰিৱেশলৈ পৰিণত হয় ৷ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত হোৱা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ফলত ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় ।

