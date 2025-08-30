হায়দৰাবাদ : বিগত ৪ জুনত আই পি এল ২০২৫ খিতাপ দখল কৰাৰ উদযাপনৰ সময়ত বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত সৃষ্টি হৈছিল এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷ য’ত ১১ জন লোকে হেৰুৱাইছিল প্ৰাণ ৷ দুৰ্ভগীয়া সেই ১১ জন লোকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে (RCB) । এই কথা আজি (শনিবাৰ) সদৰী কৰে RCB-এ ৷
RCB-এ এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, ‘‘২০২৫ চনৰ ৪ জুনত আমাৰ হৃদয় ভাঙি গৈছিল । আমি RCB পৰিয়ালৰ ১১ জন সদস্যক হেৰুৱালো । তেওঁলোক আমাৰ অংশ আছিল ।’’
RCB-এ আৰু লিখিছে, ‘‘কিন্তু প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মানাৰ্থে RCB-এ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকাকৈ আগবঢ়াইছে । এয়া কেৱল আৰ্থিক সহায় নহয়, মমতা, ঐক্য আৰু অবিৰত যত্নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও । ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে RCB CARES ৷’’
𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀: 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 30, 2025
Our hearts broke on June 4, 2025.
We lost eleven members of the RCB family. They were part of us. Part of what makes our city, our community & our team unique. Their absence will echo in the memories of each one of… pic.twitter.com/1hALMHZ6os
এইখিনিতে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে কিছুদিন পূৰ্বে RCB-এ RCB CARES আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আই পি এল ২০২৫ খিতাপ দখল কৰাৰ আনন্দ উদযাপন কৰাৰ সময়ত দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অনুৰাগী আৰু পৰিয়ালক সহায় কৰা । দৰাচলতে ৩ জুনত আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা ফাইনেলত পঞ্জাব কিংছৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত আৰ চি বিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এলৰ ট্ৰফী লাভ কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ এই উদযাপন ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰতে শোকলৈ পৰিণত হয় ।
উল্লেখ্য যে, ৪ জুনত বেংগালুৰুৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে শোকৰ পৰিৱেশলৈ পৰিণত হয় ৷ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত হোৱা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ফলত ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় ।