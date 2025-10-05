আজি মহিলা বিশ্বকাপত ভাৰত বনাম পাকিস্তান; বতৰে লগাব নেকি খেলিমেলি ?
কলম্বোত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মহিলা ক্ৰিকেট দল মুখামুখি হ'ব । খেলখনত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
হায়দৰাবাদ : মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত আজি ভাৰত আৰু পাকিস্তান মুখামুখি হ'ব । শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ এছিয়া কাপ ২০২৫ত তিনিবাৰকৈ দুয়োখন দেশ মুখামুখি হৈছে । কিন্তু তিনিওবাৰে ভাৰতৰ হাতত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তান ।
এইবাৰ মহিলা বিশ্বকাপত ভাৰতে পুনৰ পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিব পাৰিবনে ? তাক লৈ ভাৰতীয় সমৰ্থকসকল গভীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে । ইফালে এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰিছে । ভাৰতে শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এই মেচতো হৰমনপ্ৰীত বাহিনীয়ে নিজৰ আধিপত্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু ভাৰতৰ বাবে এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বানো আহিব পাৰে । কাৰণ ভাৰত-পাকিস্তানৰ এই মেচত বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । কিয়নো ৪ অক্টোবৰত কলম্বোত সহ-আয়োজক শ্ৰীলংকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ খেলখন প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত নহ'ল । ইতিবাচক দিশটো হ'ল যে শনিবাৰৰ তুলনাত বতৰ কিছু উন্নত দেখা গৈছে ৷
একুৱেদাৰৰ মতে কলম্বোত পুৱাই কিছু বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ ফলত টছ পলম হ'ব পাৰে । অৱশ্যে বাকী খেলখনৰ সময়ত বতৰ পৰিষ্কাৰ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে দ্বিতীয় ইনিংছত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে খেলখনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
কিন্তু এনে পৰিস্থিতিত কলম্বোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ অতি শক্তিশালী । খেলপথাৰত পানী নিষ্কাশনৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে ।
ভাৰত বনাম পাকিস্তান : পিটছ ৰিপৰ্ট
কলম্বো পিটচ বেটিঙৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা মেচখনৰ বাবে পিটছত যথেষ্ট পৰিমাণৰ শুকান ঘাঁহ আছিল যাতে উইকেটক কিছু গতি প্ৰদান কৰে । ব্ৰডকাষ্টাৰসকলে মেচৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে যিকোনো চৰ্ট বল বেটছমেনে হিট কৰিব পাৰিব আৰু সেয়েহে বলাৰসকলে অলপ সম্পূৰ্ণ লেংথত বলিং কৰিব লাগিব ।
উল্লেখ্য যে , ভাৰত আৰু পাকিস্তানে এতিয়ালৈ ১১ খন মেচ খেলিছে আৰু ভাৰতে আটাইকেইখনতে জয়ী হৈ চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ।
ভাৰতীয় মহিলা দল : প্ৰতিকা ৰাৱাল, স্মৃতি মান্ধনা, হৰলীন দেওল, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ(অধিনায়ক), জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, দীপ্তি শৰ্মা, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), অমনজোত কৌৰ, স্নেহ ৰাণা, ক্ৰান্তি গৌড়, শ্ৰী চাৰনি, ৰাধা যাদৱ, ৰেনুকা সিং ঠাকুৰ, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, উমা চেত্ৰী ।
পাকিস্তান মহিলা দল : মুনিবা আলী, ওমাইমা ছোহাইল, ছিদ্ৰা আমিন, ৰামীন শ্বামিম, আলিয়া ৰিয়াজ, ছিদ্ৰা নৱাজ (উইকেটকীপাৰ), ফাতিমা ছানা(অধিনায়ক), নটালিয়া পাৰভেজ, ডায়েনা বেইগ, নাশ্ৰা সান্ধু, ছাদিয়া ইকবাল, শ্বাৱাল জুলফিকাৰ, আইমান ফাতিমা, ছায়েদা আৰুব শ্বাহ, ছাদাফ ছামাছ ।
