বি ডব্লিউ এফ বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ ৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি

বিশ্ব জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ পূৰ্বে প্ৰন্নয়, লক্ষ্য, অশ্বিনীয়ে ভাৰতীয় দলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছে ৷

WORLD JUNIOR BADMINTON C SHIPS
ভাৰতীয় বেডমিণ্টন তাৰকা লক্ষ্য সেন (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: ৬-১৯ অক্টোবৰলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব বি ডব্লিউ এফ বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ ৷ ভাৰতে অন্তিমবাৰৰ বাবে ২০০৮ চনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত এই সন্মানীয় অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিল ৷ ১৭ বছৰৰ পাছত পুনৰ এই সুযোগ লাভ কৰিছে ভাৰতে ৷

এই প্ৰতিযোগিতাখন ভাৰতে আয়োজন কৰাক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী বেডমিণ্টন খেলুৱৈয়ে ৷ ২০১০ চনত বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা আৰু তাৰপিছৰে পৰা ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ অন্যতম মূল তাৰকা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এইচ এছ প্ৰন্নয়েও প্ৰতিযোগিতাখনক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

বিশ্ব জুনিয়ৰত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সম্ভাৱনা জীৱনত এবাৰহে পোৱা সুযোগ বুলি অভিহিত কৰে এইচ এছ প্ৰন্নয়ে ৷ লক্ষ্য সেনে খেলুৱৈসকলক ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ লাভ উঠাবলৈ আহ্বান জনায় আৰু অশ্বিনী পন্নপ্পাই দলটোক তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ খেলুৱৈ কেইগৰাকীয়ে বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপৰ পূৰ্বে ২৫ জনীয়া ভাৰতীয় দলটোক উৎসাহিত কৰি এই মন্তব্য কৰে ।

‘‘জুনিয়ৰসকলে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ এয়াই সুযোগ, এইটোৱেই প্ৰথম পদক্ষেপ । পৰৱৰ্তী দুবছৰমানৰ ভিতৰত কি আশা কৰিব পাৰি আপুনি ইয়াৰ পৰাই জানিব পাৰিব ৷ কাৰণ ইয়াৰ পিছত আপুনি ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিব’’ বুলি প্ৰাণোয়ে কয় ৷

ভাৰতীয় দলৰ অধিকাংশ সদস্যই অত্যাধুনিক নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স (এন চি ই) ত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু লক্ষ্য সেনে খেলুৱৈসকলক মনোনিৱেশ আৰু অনুশাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে ৷

জুনিয়ৰ আৰু চিনিয়ৰ দুয়োটা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপতে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা আলমোৰাৰ ২৪ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এয়া আপোনাৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰ । ঘৰুৱা সমৰ্থন আৰু পৰিস্থিতিৰ সুবিধা ল'বলৈ ই এক ডাঙৰ অনুষ্ঠান ।’’

মহিলা ডাবলছৰ তাৰকা প’নাপ্পাই খেলুৱৈসকলক খেল উপভোগ কৰিবলৈ, নিজৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস ৰাখিবলৈ আৰু দেশৰ বাবে অধিক পদক লাভৰ বাবে সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ভাৰতে এতিয়ালৈকে বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপত এটা সোণ আৰু চাৰিটা ৰূপকে ধৰি ১১টা পদক লাভ কৰিছে ৷ ২০০৮ চনত ছাইনা নেহৱালে সোণ আৰু আৰ এম ভি গুৰুছৈডুটে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাটোৱে আছিল দলটোৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰদৰ্শন ৷

