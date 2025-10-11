নোবেল শান্তি বঁটা আৰু অলিম্পিক পদক অৰ্জন কৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ, জানো আগত তেওঁৰ বিষয়ে...

নোবেল শান্তি বঁটা আৰু অলিম্পিক পদক অৰ্জন কৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ, জানো আগত তেওঁৰ বিষয়ে...
Published : October 11, 2025 at 7:34 AM IST
হায়দৰাবাদ : শান্তিৰ নোবেল বঁটা ২০২৫ ৰ ঘোষণা কৰা হ’ল ৷ এইবাৰ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ভেনিজুৱেলাৰ মাৰিয়া ক’ৰিনা মাচাডোক ৷ ভেনিজুৱেলাৰ জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আৰু একনায়কত্ববাদৰ পৰা গণতন্ত্ৰলৈ ন্যায়সংগত আৰু শান্তিপূৰ্ণ সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে নোবেল কমিটীয়ে তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰিছে ৷
কিন্তু এই কাহিনীটোত আমি মাৰিয়াৰ কথা নহয়, এজন প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিৰ কথা ক’ম যিয়ে শান্তিৰ নোবেল বঁটা আৰু অলিম্পিকৰ পদক দুয়োটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ এই কিংবদন্তি খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম ফিলিপ নোবেল বেকাৰ ৷
Did you know Philip Noel-Baker is the only person to have both an Olympic and Nobel Prize medal?— The Nobel Prize (@NobelPrize) July 26, 2024
He won a silver medal for the 1,500 metres during the 1920 Summer Olympic Games before getting gold with a Nobel medal: https://t.co/1xS2q69aKe #NobelPrize pic.twitter.com/Q4wRNrY64O
বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ বঁটা শান্তিৰ নোবেল বঁটা আৰু ক্ৰীড়াৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় পদক অলিম্পিক পদক দুয়োটা লাভ কৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ হৈছে ফিলিপ নোবেল বেকাৰ ৷ লণ্ডনৰ ফিলিপ নোবেল বেকাৰে ১৯২০ চনত অলিম্পিক পদক আৰু ১৯৫৯ চনত শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰে ৷
ফিলিপ নোবেল বেকাৰৰ জন্ম
১৮৮৯ চনৰ ১ নৱেম্বৰত লণ্ডনত জন্ম হৈছিল ফিলিপ নোবেল বেকাৰৰ ৷ তেওঁ ১৯১৩ চনত কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম এ সম্পূৰ্ণ কৰে ৷ কেম্ব্ৰিজত ইতিহাস আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰি থাকোঁতে তেওঁ নিজকে এজন মেধাৱী পণ্ডিত বুলি প্ৰমাণ কৰিছিল । অৱশ্যে বেকাৰ অতি সোনকালেই এজন উৎকৃষ্ট খেলুৱৈ হৈ পৰিল ।
বেকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবে অসংখ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ৷ ১৯১২ আৰু ১৯২০ চনৰ অলিম্পিক গেমছত গ্ৰেট ব্ৰিটেইনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বেকাৰে ৷ তেওঁ ১৯১২ চনৰ অলিম্পিক গেমছত গ্ৰেট ব্রিটেইনৰ পতাকাবাহীও আছিল৷
প্ৰথম অলিম্পিকত হেৰুৱালে পদক
১৯১২ চনত ষ্টকহ’মত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম অলিম্পিক গেমছত বেকাৰে ৮০০ মিটাৰ দৌৰৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত বাহিৰ হৈছিল ৷ অৱশ্যে ১৫০০ মিটাৰ দৌৰৰ ফাইনেলত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সতীৰ্থ আৰ্নল্ড জেকচনক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে ৷ জেকচনে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বেকাৰে ষষ্ঠ স্থান দখল কৰে ৷
অলিম্পিক পদক লাভ কৰে
ইয়াৰ পিছত বেকাৰে ১৯২০ চনৰ এণ্টৱাৰ্প অলিম্পিক গেমছত ১৫০০ মিটাৰ দৌৰৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে যদিও ট্ৰেকত কঠোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হয় আৰু এক ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানত তেওঁ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি ৰূপৰ পদত সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷
বেকাৰে শান্তিৰ বাবে ব্যাপকভাৱে কাম কৰিছিল
ক্ৰীড়াৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছত ফিলিপ নোবেল বেকাৰে সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে কাম কৰা সংগঠন প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৷ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত তেওঁ সামৰিক সেৱা অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু পিছলৈ ইটালীত ব্ৰিটিছ এম্বুলেন্স ইউনিটত সহায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কেইবাটাও পদবীতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি উল্লেখযোগ্য কাম কৰিছিল ৷
ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ
বেকাৰে ৰাজনীতিতো প্ৰৱেশ কৰি ৩৬ বছৰ ব্ৰিটেইনত সংসদৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ ১৯২৯ চনত কভেণ্ট্ৰিৰ পৰা সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈ দুবছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ১৯২৬ চনত "দ্য লীগ অৱ নেচনছ এট ৱৰ্ক" আৰু ১৯৩৪ চনত "ডিছাৰ্মেমেণ্ট" শীৰ্ষক দুখন গ্ৰন্থও লিখিছিল ৷
বেকাৰলৈ শান্তিৰ নোবেল বঁটা
১৯৫৯ চনত ফিলিপ নোবেল বেকাৰে লীগ অৱ নেচনছ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৈতে কৰা কাম, শান্তিৰ প্ৰতি আজীৱন দায়বদ্ধতা আৰু যুদ্ধ শৰণাৰ্থীৰ বাবে কৰা অসংখ্য কামৰ বাবে শান্তিৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই সৰ্বোচ্চ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল এজন অলিম্পিয়ান ৷ শান্তি বঁটা লাভ কৰাৰ পিছতো বেকাৰে মৃত্যুৰ আগলৈকে শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে কাম কৰি থাকিল ৷ ১৯৮২ চনৰ ৯ অক্টোবৰত লণ্ডনত বেকাৰৰ মৃত্যু হয় ৷
