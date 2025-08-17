হায়দৰাবাদ : সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীত (ইউ এ ই) অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এছিয়া কাপ ২০২৫ । তাৰ পূৰ্বে ২৯ আগষ্টৰ পৰা ৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ ইউ এ ইতে অনুষ্ঠিত হ'ব ত্ৰিদেশীয় টি-২০ শৃংখলা । ত্ৰিদেশীয় শৃংখলা পাকিস্তান, আফগানিস্তান আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই দুয়োটা ইভেণ্টৰ বাবে পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডে দল ঘোষণা কৰিছে । মুঠ ১৭ গৰাকী খেলুৱৈক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
আচৰিত কথাটো হ'ল যে দলত স্থান লাভ কৰা নাই প্ৰাক্তন অধিনায়ক বাবৰ আজম, উইকেটকীপাৰ বেটছমেন মহম্মদ ৰিজৱান আৰু ফাষ্ট বলাৰ নছিম শ্বাহ । ইয়াৰ বিপৰীতে ছলমান আলী আঘাক দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ২৯ আগষ্টৰ পৰা ৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ শ্বাৰজাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ত্ৰিদেশীয় শৃংখলা । আনহাতে এছিয়া কাপ ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ আবুধাবি আৰু ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
আফগানিস্তানক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি
পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক মাইক হেছনে সংবাদমেলত কয় যে শ্বাৰজাহৰ পৰিস্থিতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক, আফগানিস্তানক শ্বাৰজাহত সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে খেলাটো প্ৰত্যাহ্বান হৈ থাকিব । তেওঁ লগতে কয়, "আমি ইয়াৰ বাবে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাম, ত্ৰিদেশীয় শৃংখলাই আমাক এছিয়া কাপৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সুযোগ দিব ।"
মাইক হেছনে কয় যে ৩ খন মেচৰ ভিত্তিত এজন খেলুৱৈৰ ফৰ্ম বিচাৰ কৰাটো এক কঠিন সিদ্ধান্ত । বাবৰ আজমে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ফৰ্মৰ উন্নতি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
বাবৰ-ৰিজৱান সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষক
হাই পাৰফৰমেন্স ডাইৰেক্টৰ আকিব জাভেদে কয়, "বাবৰ আজম আৰু মহম্মদ ৰিজৱান পূৰ্বৰ ৩ খন শৃংখলাত নাছিল । ছাইম, ফখৰ আৰু চাহিবজাদা ফাৰহান শীৰ্ষ ক্ৰমত আছিল, দুই-তিনি মেচৰ ভিত্তিত এজন খেলুৱৈক বিবেচনা নকৰাটো সঠিক নহয়, আমি ক'ব নোৱাৰো যে এতিয়া আমি কেতিয়াও বাবাৰ আৰু ৰিজৱানক বিবেচনা নকৰো । ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাসকলেহে দলত স্থান পাব ।"
আকিব জাভেদে লগতে কয়, "যদি বাবৰ আজম আৰু মহম্মদ ৰিজৱানে বাকীসকলৰ দৰে খেলে, তেন্তে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে টি-২০ খেলিব, তেওঁলোকৰ লগত কাৰো কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এই সময়ত আমাৰ হাতত ভাল বিকল্প আছে ।"
এছিয়া কাপৰ বাবে পাকিস্তানৰ স্কোৱাড :
ছলমান আলী আঘা (অধিনায়ক), আব্ৰাৰ আহমেদ, ফাহিম আশ্ৰফ, ফখৰ জামান, হৰিছ ৰৌফ, হাছান আলী, হাছান নৱাজ, হুছেইন তালাত, খুছদিল শ্বাহ, মহম্মদ হৰিছ (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ নৱাজ, মহম্মদ ৱাছিম জুনিয়ৰ, চাহিবজাদা ফাৰহান, ছাইম আয়ুব, ছলমান মিৰ্জা, শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদী আৰু ছুফিয়ান মকিম ।
