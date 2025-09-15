খেলৰ পিছত কৰমৰ্দন নকৰি ভাৰতে হেনো কৰিলে অসন্মান; এই কথাক লৈ এতিয়া ক্ষোভত পাকিস্তান

খেলৰ পিছত কৰমৰ্দন নকৰি ভাৰতে হেনো কৰিলে অসন্মান; এই কথাক লৈ এতিয়া ক্ষোভত পাকিস্তান
পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন টীম ইণ্ডিয়া ৷
Published : September 15, 2025 at 1:45 PM IST
ডুবাই: এছিয়া কাপত অব্যাহত আছে টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়ৰ ধাৰা ৷ নিজৰ দ্বিতীয়খন মেচত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰা ভাৰতে খেলৰ অন্তত পাকিস্তানৰ খেলুৱৈসকলৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ যি কাৰ্যৰ বাবে দলটোক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে পাকিস্তানে ৷
এই কথাক লৈ পাকিস্তানে এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কয় যে সেয়া খেলুৱৈসুলভ মনোভাৱৰ বিপৰীতে আছিল আৰু এই কাৰ্যই দুয়োটা দলৰ মাজৰ ব্যৱধান অধিক বৃদ্ধি কৰিলে ৷ দেওবাৰে মাজনিশা পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে এক বিবৃতিত এই কথা উল্লেখ কৰে ৷ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ এই আচৰণ ক্ৰীড়াৰ পৰিপন্থী নাছিল বুলি ব’ৰ্ডে সদৰী কৰিছে ৷
পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘‘ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে কৰমৰ্দন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে দলটোৰ মেনেজাৰ নৱীদ চিমাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । ইয়াক ক্ৰীড়াসুলভ মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধে বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । প্ৰতিবাদ স্বৰূপে আমি আমাৰ অধিনায়কক মেচৰ পিছৰ অনুষ্ঠানলৈ পঠোৱা নাছিলো ।’’
প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাকী থকা মেচসমূহত দুয়োটা দল পুনৰ দুবাৰকৈ মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত এই কাৰ্যৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি ৷ এইক্ষেত্ৰত টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, এয়া পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ অনন্য পন্থা ৷
উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানৰ মদদপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ২৬ জনকৈ ভাৰতীয় পৰ্যটকক হত্যা কৰাৰ পিছত ভাৰতে প্ৰতিশোধস্বৰূপে আৰম্ভ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ ।
দেওবাৰৰ মেচত জয়লাভৰ পিছত সূৰ্যকুমাৰে কয়, ‘‘আমি দলৰ সৈতে একেলগে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো । আমি মাত্ৰ খেলিবলৈ আহিছিলো । আমি তেওঁলোকক এটা উত্তৰ দিলোঁ । কিছুমান কথা খেলৰ বাহিৰত । আমি এই জয় ‘‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ ত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক উৎসৰ্গা কৰিছো আৰু আমি পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে থিয় দিছো ।’’
কাশ্মীৰত সংঘটিত এনে বৰ্বৰ আক্রমণ আৰু তাৰপাছত মে’ মাহত পাকিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ভাৰতে কৰা আক্ৰমণৰ পাছত প্রথমবাৰৰ বাবে ক্ৰিকেট খেলপথাৰত মুখামুখি হৈছিল চিৰবৈৰী দেশ দুখনৰ ক্ৰিকেট দল দুটা ৷ মেচখনত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাছিল, কাৰণ ভাৰতে প্ৰতিটো বিভাগতে উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে চাপ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
আনকি টছৰ সময়তো ভাৰতীয় অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰে পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাৰ সৈতে কোনোধৰণৰ সৌজন্যমূলক কৰমৰ্দন কৰা নাছিল । এই কথাও পাকিস্তানী দল পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল নহ’ল আৰু খেলৰ শেষত কৰমৰ্দন নকৰাৰ বাবেই ছলমানে মেচৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত পাকিস্তানৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক মাইক হেছনে কয়, ‘‘আমি হাত মিলাব বিচাৰিছিলো ৷ কিন্তু প্ৰতিপক্ষই তেনে নকৰাত হতাশ হৈছিলো । আমি খেলাৰ ধৰণত হতাশ হৈছিলো, কিন্তু আমি হাত মিলাব বিচাৰিছিলো । এই কথাৰ প্ৰভাৱ ইমানে পৰিছিল যে ছলমানে পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে ৷’’
টছত ঘটা ঘটনা সন্দৰ্ভত পি চি বিয়ে পুনৰ কয়, ’’মেচৰ ৰেফাৰী এণ্ডি পাইক্ৰফ্টে অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাক টছৰ সময়ত ভাৰতীয় অধিনায়কৰ সৈতে হাত মিলাবলৈ কয় । পাকিস্তানৰ দল পৰিচালনা সমিতিয়ে এই আচৰণক খেলৰ মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধে বুলি অভিহিত কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ হাতত আকৌ এবাৰ ধৰাশায়ী পাকিস্তান; ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰত কৰমৰ্দন নকৰিলে বিৰোধীক