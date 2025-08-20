হায়দৰাবাদ: পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ আন এগৰাকী প্ৰাক্তন অধিনায়ক যিকোনো মুহূৰ্ততে হ’ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ ৷ কিয়নো ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজন ব্যক্তিয়ে অনলাইন জুৱা আৰু বাজিৰ এপৰ প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
পাকিস্তানী ফাষ্ট বলাৰ ৱাছিম আক্ৰামৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও একেটা গোচৰতে পাকিস্তানৰ বিখ্যাত টিকটকাৰ আৰু ইউ টিউবাৰৰ লগতে জনপ্ৰিয়ভাৱে পৰিচিত সাদ-উৰ-ৰেহমান ওৰফে ডিক্কি ভাইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
সমগ্ৰ ঘটনাটো কি ?
নিউজ এজেন্সী পি টি আইৰ খবৰ অনুসৰি, মহম্মদ ফৈয়াজ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে লাহোৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাত ৱাছিম আক্ৰামৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এই অভিযোগ ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত অনলাইন জুৱা আৰু বাজিৰ প্লেটফৰ্মক সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰচাৰকাৰ্যত জড়িত বুলি দাবী কৰিছে ব্যক্তিজনে ৷
অভিযোগকাৰীয়ে কয়, ‘‘প্ৰাক্তন ফাষ্ট বলাৰ ৱাছিম আক্ৰামক বিদেশী বেটিং এপ ‘বাজী’ ৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ হিচাপে দেখা গৈছে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশিত এখন পোষ্টাৰ আৰু ভিডিঅ’ ক্লিপত দেখা গৈছে যে ৱাছিম আক্ৰমে এই অনলাইন প্লেটফৰ্মক সমৰ্থন কৰিছে, যাৰ বাবেই এই এপটোৰ প্ৰতি সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত আগ্ৰহৰ সৃষ্টি হৈছে ।’’
অভিযোগকাৰীয়ে এন চি চি আই এ-ক ইলেক্ট্ৰনিক ক্ৰাইমছ এক্ট ২০১৬ ৰ অধীনত আক্ৰামৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
ৱাছিম আক্ৰামৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও ৱাছিম আক্ৰমে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই । এইগৰাকী ফাষ্ট বলাৰে পাকিস্তানৰ হৈ ১০৪ খন টেষ্ট আৰু ৩৫৬ খন এদিনীয়া খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । টেষ্টত ৪১৪ টা আৰু এদিনীয়াত ৫০২ টা উইকেট আছে তেওঁৰ নামত ।
কেৱল পাকিস্তানৰে নহয়, আক্ৰাম বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বলাৰ । বলৰ সমানে বেটিঙতো উজলিছিল পাক ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ৷ আক্ৰামে টেষ্টত মুঠ ২,৮৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ অপৰাজিত ২৫৭ ৰাণ আছিল ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ টেষ্ট কেৰিয়াৰৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ । এদিনীয়াত তেওঁৰ নামত আছে মুঠ ৩,৭১৭ ৰাণ, য’ত ৮৬ ৰাণ হৈছে সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰ ।
২ বছৰ ধৰি কাৰাগাৰত ইমৰাণ খান
১৯৯২ চনৰ বিশ্বকাপত পাকিস্তানক জয়ৰ দিশত আগুৱাই নিয়া একমাত্ৰ পাকিস্তানী অধিনায়ক ইমৰাণ খান বিগত দুবছৰ ধৰি কাৰাগাৰত আছে । আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিৰ বাবে ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ হোৱাৰ পিছত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷
ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছে দুৰ্নীতিৰ বহু গোচৰ । বৰ্তমান তেওঁ পাকিস্তানী সেনাৰ সৈতে যুঁজি আছে । ইমৰাণ খানে অভিযোগ কৰে যে এই সকলোবোৰৰ আঁৰত আছে পাকিস্তানৰ সেনাধ্যক্ষ অসীম মুনিৰ ।
