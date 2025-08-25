হায়দৰাবাদ: ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত অহা ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ প্ৰতিযোগিতা । এই মেগা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ বাবে ইতিমধ্য়ে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া প্ৰতিখন দেশে নিজৰ নিজৰ দল ঘোষণা কৰিছে । পাকিস্তানেও ১৫ জনীয়া দলটো ঘোষণা কৰিছে । দলটোত অধিনায়কৰ দায়িত্ব ফাতিমা ছানাক অৰ্পণ কৰা হৈছে। তেওঁ এদিনীয়া বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৫ জনীয়া পাকিস্তান দলটোৰ অধিনায়কত্ব কৰিব ।
যোৱা আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত পাকিস্তানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ছানাই ইয়াৰ পূৰ্বে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে লাহোৰত অনুষ্ঠিত আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ কোৱালিফায়াৰত দলটোৰ অধিনায়কত্ব কৰিছিল । বিশ্বকাপ কোৱালিফায়াৰত দলটোৱে ১০০ শতাংশ জয়ৰ অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই সূত্ৰেই দলটোৱে এইবাৰৰ মূল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
প্ৰথম এদিনীয়া বিশ্বকাপত খেলা খেলুৱৈসকল :
শেহতীয়াকৈ আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটোৱা সোঁহতীয়া বেটছমেন ইমান ফাতিমাই এদিনীয়া দলটোত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ছয়গৰাকী খেলুৱৈ-নাটালিয়া পাৰভেজ (৮খন এদিনীয়া, ২৪খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়), ৰমীন ছামিম (৮খন এদিনীয়া, ১১খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়), ছদাফ ছামাছ (১৫খন এদিনীয়া, ১২খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়), ছাদিয়া ইকবাল (২৭খন এদিনীয়া, ৫০খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়), শ্বৱাল জুলফিকাৰ (৩খন এদিনীয়া, ৯খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়) আৰু চৌয়দা অৰুব শ্বাহে (২ এদিনীয়া, ১৫ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়) প্ৰথম এদিনীয়া বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ কোৱালিফায়াৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ১৫ জনীয়া দলটোৰ দুগৰাকীক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। টুবা হাছান, উম্ম-ই-হানী আৰু ৱাহিদা আখতাৰৰ সৈতে পাঁচজনীয়া ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা গুল ফেৰোজা আৰু নাজিহা আলভিৰৰ ঠাইত আইমান আৰু চাদাফক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
পাকিস্তানৰ খেলসমূহ :
পাকিস্তানে কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ সকলো খেল খেলিব । যদি পাকিস্তানে ২৯ অক্টোবৰত ছেমি ফাইনেল আৰু ২ নৱেম্বৰত ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে তেন্তে দুয়োখন মেচ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
পাকিস্তানৰ মহিলা ক্ৰিকেট দল :
ফাতিমা ছানা (অধিনায়ক), মুনিবা আলী ছিদ্দিকী (উপ- অধিনায়ক), আলিয়া ৰিয়াজ, ডায়েনা বেইগ, আইমান ফাতিমা, নাশ্ৰা ছুন্দু, নাটালিয়া পাৰভেজ, ওমাইমা ছোহাইল,ৰমীন ছামিম, ছদাফ ছামাছ, ছাদিয়া ইকবাল, শ্বৱাল জুলফিকাৰ, ছিদ্ৰা আমিন, ছিদ্ৰা নৱাজ (উইকেটকীপাৰ)আৰু চৌয়দা অৰুব শ্বাহ ।