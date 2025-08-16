হিন্দ মটৰ (হুগলী) : ২১ বছৰ পূৰ্বে শান্তি নিকেতনৰ পৰা চুৰি হৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নোবেল বঁটা । সেই বঁটা আজিও পোৱা নাই । এইবাৰ চুৰি হৈছে প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সাঁতোৰবিদ বুলা চৌধুৰীৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা । হুগলীৰ হিন্দ মটৰত থকা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা এই পদকটো চুৰি হয় ।
এই সন্দৰ্ভত চন্দনগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্যে পদকটো চুৰিৰ খবৰ লাভ কৰি বুলা চৌধুৰী মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে । শুকুৰবাৰে হিন্দ মটৰস্থিত তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ চকুলো বাগৰি আহে । "আৰু যি চুৰি কৰে কৰক, অনুগ্ৰহ কৰি মই পানীৰ বাবে লাভ কৰা পদক-সন্মানটো ঘূৰাই দিয়ক ।" হতাশভাৱে বুলাই কয় ।
উল্লেখ্য যে হুগলীৰ হিন্দ মটৰৰ দেবাইপুকুৰ অঞ্চলত থকা সাঁতোৰবিদ বুলা চৌধুৰীৰ ঘৰটোৰ নাম হৈছে ‘বিউটিফুল হাউছ’। অৱশ্যে বৰ্তমান বুলা চৌধুৰী কলকাতাৰ কাছবা অঞ্চলত বাস কৰে । তেওঁ মাজে মাজে হিন্দ মটৰৰ ঘৰলৈ যায় । তেওঁৰ সকলো বঁটা, বিভিন্ন সাঁতোৰৰ কৃতিত্বৰ ছবি, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিকে ধৰি বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে তোলা বহু ছবি তাত আছে । কিন্তু শুকুৰবাৰে পুৱা দেখা যায় যে ঘৰটোৰ ভঙা শ্ব’কেছটোৰ পৰা বুলা চৌধুৰীৰ বেছিভাগ পদক নোহোৱা হৈছে ।
ইফালে খ্যাতনামা বুলা চৌধুৰীৰ ঘৰত চুৰিৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী । আনহাতে, তেৱোঁ খৰধৰকৈ ঘৰটোলৈ যায় । পিছত এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰাত তদন্তও আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত চন্দনগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত বিভাগৰ ডিচিপি অৰ্ণৱ বিশ্বাসে জানিবলৈ দিয়ে যে দেখাত সোণৰ দৰে কেইবাটাও পদক চুৰি হৈছে । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হয়তো সেয়া সোণৰ বুলি ভাবি চুৰি কৰি লৈ যায় । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
বুলা চৌধুৰী কেইদিনমানৰ ভিতৰত কাছবাৰ ঘৰৰ পৰা হিন্দ মটৰলৈ অহাৰ কথা আছিল । সেইবাবেই তেওঁৰ ভাতৃ দোলন চৌধুৰীয়ে ঘৰটো চাফা কৰিবলৈ অহাত চুৰিৰ কথাটো পোহৰলৈ আহে । দোলন চৌধুৰীয়ে কয়, "বাইদেউ কাছবাত থাকে । তেওঁ কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহে আৰু কেইদিনমান পিছত আহিবলগা আছিল । সেইবাবেই মই চাফা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ । তাৰ পিছত দেখিলোঁ পদককে ধৰি সকলো চুৰি হৈ গৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে এই ঘৰটোত আগতেও দুবাৰ ডকাইতি হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে পহৰা দিছিল । কিন্তু সেইটোও চাৰি বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে । অৱশ্যে এতিয়া ঘৰটোত চিচিটিভি কেমেৰা আছে । কিন্তু চুৰিৰ সময়ত কেমেৰাটো কাপোৰেৰে ঢাকি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
অভিযোগ কৰা হৈছে যে পদ্মশ্ৰী পদকৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বঁটা, আন কেইবাটাও সোণ-ৰূপৰ পদক, আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰত লাভ কৰা কেইবাটাও বঁটা চুৰি হৈছে । টেনজিং নৰ্গে ৰাষ্ট্ৰীয় দুঃসাহসিক বঁটাও নোহোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ঘৰৰ বিভিন্ন কোঠাত থকা বহু মূল্যৱান সামগ্ৰীও চুৰি হৈছে ।
আনহাতে, বুলা চৌধুৰীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মিলন চৌধুৰীয়ে কয়, "মোৰ এজন ভাইটিয়ে মোক চোৱা-চিতা কৰিছিল । তেওঁ হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে অহা নাছিল । আজি মোৰ সৰু ভাইটিয়ে চাফা কৰিবলৈ আহিছিল । ঘৰলৈ আহোঁতে তেওঁ দেখে যে পিছফালৰ দুৱাৰখন ভাঙি সকলো চুৰি কৰি লৈ গৈছে । আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তু পদ্মশ্ৰী বঁটা আৰু অন্যান্য পদকবোৰো হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও দুবাৰ চুৰি হৈছিল । তাত এগৰাকী আৰক্ষী পহাৰাদাৰো আছিল । কিন্তু আৰক্ষী বিষয়া সলনি হোৱাৰ পিছত তেওঁক আঁতৰাই দিয়া হয় ।"
ইফালে কান্দোনত ভাগি পৰা বুলা চৌধুৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ আহ্বান, "মই বহু কষ্ট কৰি পদকসমূহ উপাৰ্জন কৰিছোঁ । সেই সকলোবোৰ পদক চুৰি হৈছে, আপুনি আৰু আপোনাৰ আৰক্ষীয়ে সেইবোৰক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে । আৰক্ষীৰ ওপৰত এতিয়া আস্থা নাই । পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী জীয়াৰীয়ে পদ্মশ্ৰী, অৰ্জুন, টেনজিন নৰ্গে বঁটা লাভ কৰিছে । এয়া বংগৰ গৌৰৱ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছিল, ‘আপুনি দেশৰ গৌৰৱ’ । মই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উৰুৱাই ছটা পদক লাভ কৰিছিলোঁ । এই পদকবোৰৰ দায়িত্ব দিদিয়ে ল’ব লাগিছিল । পানীয়েই মোৰ জীৱন । এই পদকবোৰৰ বাবে মই গোটেই জীৱন পানীত আছোঁ । মোৰ পৰা আৰু কি কি চুৰি হ’ল সেয়া জনাৰ প্ৰয়োজন নাই । মোৰ পদক ঘূৰাই দিয়ক ।”
আনহাতে, বুলাৰ সৈতে হিন্দ মটৰলৈ যোৱা স্বামীয়েও দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই একেটা ঘৰতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চুৰি হৈছে । ইটিভি ভাৰতক বুলাৰ স্বামী তথা ভাৰতৰ আন এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ সঞ্জীৱ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "আমি এই খবৰ পাই ইয়ালৈ আহিছোঁ । বুলাও মোৰ লগত আছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও চুৰি সংঘটিত হৈছিল । আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছে । চাওঁক কি হয় ।"