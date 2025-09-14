আঘাতবোৰ আমাৰ মাজত আজিও সজীৱ, ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ খেলিব পাৰে: এছিয়া কাপৰ কাৰ্যক্ৰমত প্ৰশ্ন উত্থাপন পহলগাম পীড়িতৰ পৰিয়ালৰ

আঘাতবোৰ আমাৰ মাজত আজিও সজীৱ, ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ খেলিব পাৰে: এছিয়া কাপৰ কাৰ্যক্ৰমত প্ৰশ্ন উত্থাপন পহলগাম পীড়িতৰ পৰিয়ালৰ
পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত মুখামুখি হ'ব পাকিস্তানৰ । ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন ।
Published : September 14, 2025 at 1:48 PM IST
ভাৱনগৰ: "যদি আপোনালোকে মেচ খেলিব বিচাৰে, তেন্তে মোক মোৰ ১৬ বছৰীয়া ভাইটিক ঘূৰাই আনি দিব, যাক ইমান গুলী কৰি মাৰি পেলাইছিল ।"-এই ভাষ্য সাৱন পৰমাৰৰ, যি পহলগামত হোৱা ভয়ানক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত পিতৃ আৰু ভাতৃক হেৰুৱাইছিল । এই ভাষ্যই ভাৰত-পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট মেচক লৈ, সেই আক্ৰমণৰ চিকাৰ হোৱা সেই পৰিয়ালৰসমূহৰ নিৰাশা আৰু ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে ।
দুয়োটা টীমে আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে ডুবাইৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত চলি থকা এছিয়া কাপত মুখামুখি হ'বলৈ সাজু হৈছে । কিন্তু পীড়িতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে এই মেচৰ বাবে অনুমতি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে, এই সিদ্ধান্তক লৈ তেওঁলোকে অস্বস্তিত ভুগিছে । নিজৰ কষ্ট ব্যক্ত কৰি গুজৰাটৰ ভাৱনগৰৰ সাৱনে কয় যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ 'বৰ্বাদ' হোৱাৰ দৰে লাগিছে ।
তেওঁ ANI ৰ আগত কয়, "যেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচৰ আয়োজন কৰা হৈছে, তেতিয়া আমি অশান্তিত ভুগিছিলোঁ । পাকিস্তানৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক ৰাখিব নালাগে । যদি মেচ খেলিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ ১৬ বছৰীয়া ভাইটিক ঘূৰাই দিয়ক, যাক ইমান গুলী কৰি মাৰিছিল । অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ এতিয়া অনৰ্থক যেন লাগিছে ।"
তেওঁৰ মাতৃ কিৰণ যতিশ পৰমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশ্ন কৰে যে পীড়িতৰ পৰিয়ালৰ ঘাঁ এতিয়াও শুকুৱা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ পূৰ্ণ নহওতেই কিয় মেচৰ আয়োজন কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, "এই মেচ হ'ব নালাগে । মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সুধিব খোজো, অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভাৰত আৰু পাাকিস্তানৰ মেচ কিয় হৈছে ? মই দেশৰ সকলো লোককে ক'ব খোজো যে, সেই পৰিয়ালসমূহৰ কাষলৈ আহক, যিসকলে পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিজৰ প্ৰিয়জনক হেৰুৱাইছে আৰু চাওঁক তেওঁলোক কিমান দুখত আছে । আমাৰ ঘাঁবোৰ এতিয়াও কেঁচা হৈয়েই আছে ।"
টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতে পাকিস্তানৰ মুখামুখি হোৱাকলৈ সৃষ্টি হোৱা ক্ষোভ ২২ এপ্ৰিলত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পহলগামত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰা উপজিছে, য'ত পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ২৬ গৰাকী পৰ্যটকক হত্যা কৰিছিল । ভাৰতে পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিসমূহত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল ।
সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত প্ৰভাৱিত পৰিয়ালসমূহে মেচখনকলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এই মেচখন বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । শনিবাৰে শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰেয়ে এই বিষয়টোক 'ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱনাৰ অপমান' বুলি অভিহিত কৰিছিল । তেওঁ কয়, "এছিয়া কাপ মেচ বহিস্কাৰ কৰি বিশ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য-কলাপক আমি গৰিহণা দিয়াৰ এক সুযোগ ।"
পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে কয় যে যেতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত মেচ হয়, তেতিয়া পহলগাম আৰু পুলৱামাৰ ঘটনাক পাহৰাই দিয়া হয় । দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও কেন্দ্ৰক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয় । তেওঁ কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলৰ আয়োজন কৰাৰ আৱশ্যকতা কি ? সম্পূৰ্ণ দেশ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আছে । তাৰ পিছতো কিয় এই মেচ হ'ব ? আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'লাল্ড ট্ৰাম্পৰ চাপত এই মেচ কৰা হৈছে নেকি ? আপুনি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওচৰত কিমান শিৰনত কৰিব ?"