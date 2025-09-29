‘‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ অন দ্য ফিল্ড’’ : ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত পাকিস্তান, বিজয়ী দলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসা

‘‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ অন দ্য ফিল্ড’’ : ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত পাকিস্তান, বিজয়ী দলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসা
পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে এছিয়া কাপ-২০২৫ জয় কৰে । এয়া ভাৰতৰ নৱম খিতাপ । এদিনীয়াত ৭বাৰ আৰু টি-২০ ফৰ্মেটত দুবাৰকৈ খিতাপ দখল কৰিছে ভাৰতে ।
Published : September 29, 2025 at 7:31 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে । এই জয়ে পহলগাম আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা লোকসকলক সকাহ প্ৰদান কৰাৰ লগতে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ যাৱতীয় কাম-কাজ আগুৱাই নিব বুলি এক ধাৰণা কৰা হৈছে । এই আকৰ্ষণীয় বিজয়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টিম ইণ্ডিয়াক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ৷
নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰি কয়, "ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ অব্যাহত আছে । ফলাফল একেই - ভাৰতৰ জয় । আমাৰ ক্ৰিকেটাৰসকলক অভিনন্দন ।"
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
- খেলখন আছিল এনেধৰণৰ
এই খেলখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ এই মেচখনত ভাৰতে পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰথমে বেটিং কৰি পাকিস্তানে ১৯.১ অভাৰত মাত্ৰ ১৪৬ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই লক্ষ্যত উপনীত হ’ল ভাৰতে সময়সীমাৰ পূৰ্বে ৫টা উইকেট দুটা বলত হেৰুৱায় । এই জয়েৰে ভাৰতে নৱমবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপ জয় কৰে । এদিনীয়া ফৰ্মেটত ৭ বাৰ আৰু টি-২০ ফৰ্মেটত দুবাৰকৈ এই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টিম ইণ্ডিয়াই । সৰ্বাধিক বাৰ এই খিতাপ দখল কৰা দলটোৱেই হৈছে টিম ইণ্ডিয়া ।
অধিনায়ক হিচাপে ৰোহিত শৰ্মাৰ অধীনত ভাৰতে শেষবাৰৰ বাবে এদিনীয়া ফৰ্মেটত এই খিতাপ দখল কৰিছিল । সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতৰ এয়া প্ৰথমটো ডাঙৰ খিতাপ ।
- এই চাৰিজন খেলুৱৈ আছিল মেচৰ হিৰ’
এই মেচখনত পাকিস্তানে লেহেমীয়া কিন্তু স্থিৰ আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু সহজেই ২০০ ৰাণ অতিক্ৰম কৰিব পৰা যেন অনুভৱ হৈছিল । অৱশ্যে সেয়া হৈ নুঠিল । ভাৰতীয় বলাৰসকলে পাকিস্তানক নিমিখতে আউট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁলোকৰ দুজন ডাঙৰ, প্ৰতিষ্ঠিত বেটছমেন সাহিবজাদা ফাৰহান আৰু ফাখৰ জামানক আউট কৰে ।
ভাৰতে মাত্ৰ ২০ ৰাণত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই তিলক বৰ্মা আৰু সঞ্জু চেমচনৰ মাজত অৰ্ধশতকৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰে । তাৰ পিছত শিৱম ডুবে তিলকৰ লগত যোগদান কৰে ।
ডুবে ২২টা বলত ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পূৰ্বে ১৯ অভাৰৰ শেষৰ বলত আউট হয় । ফাইনেল অভাৰত অপৰাজিত হৈ থকা তিলক দলটোক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় । তেওঁ ৫৩টা বলত অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তিনিটা চাৰি আৰু চাৰিটা ছয় কৰে ।