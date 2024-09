ETV Bharat / sports

6...6...6...6...6...6... যুৱৰাজ সিঙৰ বেটিং বিক্ৰমত তচনচ হৈছিল ইংলেণ্ডৰ অহংকাৰ - YUVRAJ SINGH 6 SIXES IN AN OVER

By ETV Bharat Sports Team Published : 1 hours ago

যুৱৰাজ সিঙৰ এক অভাৰত ছয়টা ছয় ( Getty Images )

স্প’ৰ্টছ ডেস্ক, 19 ছেপ্টেম্বৰ: ইংলেণ্ডৰ ফাষ্ট বলাৰ ষ্টুৱাৰ্ট ব্ৰডৰ বলত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিঙে ৰচিছিল ইতিহাস ৷ এটা অভাৰত ছয়টাকৈ ছয় কোবাই সন্ধিয়াটোৰ ভিতৰতে সলনি কৰিছিল ভাৰতীয় দলৰ ৰূপৰেখা ৷ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ স্মৰণীয় সেই দিনটো আছিল 2007 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ ৷ যুৱৰাজ সিঙে ৰচিছিল ইতিহাস দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ডাৰবানত অনুষ্ঠিত হৈছিল টি-20 বিশ্বকাপৰ এইখন উদ্বোধনী মেচ ৷ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত এই মেচখনত বাওঁহতীয়া বিস্ফোৰক ভাৰতীয় বেটছমেনগৰাকীয়ে 21 বছৰীয়া ব্ৰডৰ বলত একেৰাহে 6 টাকৈ ছয় কোবাই স্থাপন কৰে অভিলেখ ৷ সমান্তৰালকৈ টি-20 বিশ্বকাপত ছয়টাকৈ ছয় কোবোৱা প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈত পৰিণত হয় যুৱৰাজ সিং ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা হাৰ্চেল গিবছৰ পিছত আছে এইগৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেন । মেচখনত যুৱৰাজে 16.4 অভাৰত ভাৰতৰ 155/3 স্ক’ৰত আহিছিল বেটিং কৰিবলৈ ৷ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ডেথ অভাৰত ভাৰতক প্ৰয়োজনীয় অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । যুৱৰাজে প্ৰথম ছয় বলত তিনিটা চাৰি কোবাই মুঠ 14 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলক এক সুন্দৰ আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে । কিন্তু ইংলেণ্ডৰ অল-ৰাউণ্ডাৰ এণ্ড্ৰু ফ্লিনটফৰ সৈতে হোৱা বিতৰ্কই যুৱৰাজৰ মানসিকতা সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি ভিতৰৰ খেলুৱৈজনক জগাই তোলে ৷ ষ্টুৱাৰ্ট ব্ৰডৰ এক অভাৰত 6 টা ছয় যেতিয়া ব্ৰডে ইনিংছৰ অন্তিম অভাৰত বলিং কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া সোঁহতীয়া দ্ৰুত বলাৰগৰাকীয়ে এই ইনিংছত কি ঘটিব, সেয়া হয়তো সপোনতো ভবা নাছিল ৷ ব্ৰডে সেয়া জীৱনৰ সবাতোকৈ বেয়া দুঃস্বপ্ন বুলি অভিহিত কৰে ।

বলাৰগৰাকীয়ে কৌশল সলনি কৰি প্ৰতিটো বল বেটছমেনক উদ্দেশ্যি প্ৰদান কৰিছিল যদিও প্ৰতিটো বলতে যুৱৰাজে ছয় কোবাই বিপক্ষৰ বলাৰক দিশহাৰা কৰি তোলে ৷ ষ্টেডিয়ামৰ চৌপাশে ছয় প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ তথা প্ৰশিক্ষক ৰবি শাস্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ভাষ্যৰে এই মুহূৰ্তটো আৰু অধিক স্মৰণীয় কৰি তুলিছিল ৷ য'ত শাস্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ সৈতে সামঞ্জস্য আছিল ব্ৰডৰ বিপক্ষে যুৱৰাজৰ বেটিং আক্ৰমণৰ বিষয়টো ৷ বাওঁহতীয়া বেটছমেনগৰাকীয়ে ষ্টেডিয়ামৰ চৌদিশে ছয় কোবাই দৰ্শকক কৰি তুলিছিল উত্তেজিত ৷ অৱশ্যে 16 টা বলত 58 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত তেওঁ পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে ৷ ইতিমধ্যে ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 218/4 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ যিটো দলটোৰ বাবে টি-20 ক্ৰিকেটত প্ৰথম 200+ ৰাণ আছিল আৰু দলটোৱে মেচখন 18 ৰাণত জিকিছিল । যুৱৰাজক তেওঁৰ দুৰ্দান্ত ইনিংছটোৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছিল প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা ৷ টি-20 ত দ্ৰুততম অৰ্ধশতক অৰ্জন যুৱৰাজৰ বিস্ফোৰক ইনিংছটোৰ সৈতে যুৱৰাজে সেই সময়ত মাত্ৰ 12 টা বলত টি-20 ত দ্ৰুততম অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছিল । বৰ্তমান টি-20 ত দ্ৰুততম অৰ্ধশতকৰ অভিলেখ আছে নেপালৰ দীপেন্দ্ৰ সিং এয়াৰীৰ নামত ৷ যিয়ে 2023 চনৰ হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত মংগোলিয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ 9 টা বলত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছিল । অৱশ্যে টি-20 বিশ্বকাপত দ্ৰুততম অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ অভিলেখ এতিয়াও আছে যুৱৰাজৰ নামত ৷ আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত এটা অভাৰত ছয়টা ছয় কোবোৱা খেলুৱৈসকল আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত এক অভাৰত 6 টা ছয় কোবোৱা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাৰ্চেল গিবছ, যিয়ে 2007 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত এটা অভাৰত ছয়টা ছয় কোবাইছিল । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ কাইৰন প'লাৰ্ডে 2021 চনত (টি-20) শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে, 2023 চনৰ হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত মংগোলিয়াৰ বিৰুদ্ধে নেপালৰ দীপেন্দ্ৰ সিং এয়াৰীয়ে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল । আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত এটা অভাৰত ছয়টা ছয় কোবোৱা খেলুৱৈসকলৰ তালিকা ক্ৰমিক নং খেলুৱৈসকল দল বিপক্ষ টুৰ্ণামেণ্ট 1 হাৰ্চেল গিবচ দক্ষিণ আফ্ৰিকা নেদাৰলেণ্ড এদিনীয়া বিশ্বকাপ (2007) 2 যুৱৰাজ সিং ভাৰত ইংলেণ্ড টি-20 বিশ্বকাপ (2007) 3 কাইৰন প'লাৰ্ড ৱেষ্ট ইণ্ডিজ শ্ৰীলংকা টি-20 শৃংখলা (2021) 4 জছকৰণ মালহোত্ৰা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ পাপুআ নিউ গিনি এদিনীয়া শৃংখলা (2021) 5 দীপেন্দ্ৰ সিং এয়াৰী নেপাল কাটাৰ এ চি চি পুৰুষৰ প্ৰিমিয়াৰ কাপ 2024 6 ডাৰিউচ ভিছাৰ চামোৱা ভানুৱাটু টি-20 বিশ্বকাপ পূৱ এছিয়া-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী