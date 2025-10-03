বিশ্ব প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ উজলিল মীৰাবাঈ চানু
নৰৱেৰ ফ'ৰ্ডত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভাৰোত্তোলন চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক লাভ মীৰাবাঈ চানুৰ ।
Published : October 3, 2025 at 4:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী মীৰাবাঈ চানুৱে নৰৱেৰ ফ'ৰ্ডত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভাৰোত্তোলন চেম্পিয়নশ্বিপত তৃতীয়টো প'ডিয়ামত স্থান দখল কৰি ৪৮ কিলোগ্ৰাম শাখাত মুঠ ১৯৯ কিলোগ্ৰাম উত্তোলনেৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ৩ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি চানুৱে স্নেচত ৮৪ কিলোগ্ৰাম আৰু ক্লিন এণ্ড জাৰ্কত ১১৫ কিলোগ্ৰাম উত্তোলন কৰে । ইফালে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন কোৰিয়াৰ ৰি ছং-গামে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।
কেলিফৰ্ণিয়াৰ আনাহাইমত অনুষ্ঠিত ২০১৭ চনৰ সংস্কৰণত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনত প'ডিয়ামত স্থান দখল কৰিছিল চানুৱে । মীৰাবাঈ চানুৱে গ্ৰীষ্মকালীন ক্ৰীড়াত একেধৰণৰ ১৯৯ কিলোগ্ৰাম উত্তোলনেৰে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছিল । ৮৪ কিলোগ্ৰামৰ সফল স্নেচ লিফ্টেৰে ভাল আৰম্ভণি কৰে চানুৱে । কিন্তু দুবাৰ চেষ্টাত সফলতাৰে ৮৭ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলিব নোৱাৰিলে ।
৩১ বছৰীয়া চানুৱে ১১০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক ওজন উত্তোলন কৰিব লগা হৈছিল । প্ৰথমটো ক্লিন এণ্ড জাৰ্ক প্ৰচেষ্টাত ১০৯ কিলোগ্ৰাম আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰচেষ্টাত ১১২ কিলোগ্ৰাম উত্তোলন কৰে । তৃতীয় প্ৰয়াসত সফলতাৰে ১১৫ কিলোগ্ৰাম উত্তোলন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সামগ্ৰিকভাৱে চানুৱে বিশ্ব গেমছৰ পদকৰ সংখ্যা ১৪ লৈ বৃদ্ধি কৰিলে ।
২০২১ চনৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক, কমনৱেলথ গেমছত তিনিটা (২০১৮ আৰু ২০২২ চনত সোণ, ২০১৪ চনত ৰূপ), কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপত ৫ টা (৪ টা সোণ আৰু এটা ৰূপ), ২০২০ চনৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জ আৰু ২০১৬ চনৰ দক্ষিণ এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ৰি ছং-গামে ২১৩ কিঃগ্ৰাঃ (৯১ কিঃগ্ৰাঃ + ১২২ কিঃগ্ৰাঃ) উত্তোলন কৰি প'ডিয়ামত শীৰ্ষস্থান দখল কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ১২২ কিঃগ্ৰাঃ উত্তোলন কৰি ক্লীন এণ্ড জাৰ্কত বিশ্ব অভিলেখ ভংগ কৰে । থানয়াথন সুকচাৰোয়েনে ১৯৮ কিঃগ্ৰাঃ (৮৮ কিঃগ্ৰাঃ + ১১০ কিঃগ্ৰাঃ) উত্তোলন কৰি তৃতীয় স্থান দখল কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :২০২৬ ৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন নামিবিয়াৰ