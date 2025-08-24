ETV Bharat / sports

ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়বাৰলৈ ডুৰাণ্ড কাপৰ খিতাপ দখল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ - DURAND CUP 2025

ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৪সংখ্যক সংস্কৰণৰ চূড়ান্ত মেচত ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ এফ চিক একপক্ষীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ দখল কৰে ।

Published : August 24, 2025 at 12:56 AM IST

হায়দৰাবাদ : এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৪ সংখ্যক সংস্কৰণত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত একপক্ষীয় চূড়ান্ত খেলত নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ এফ চিক ৬-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ দখল কৰে । প্ৰথমাৰ্ধত দুটা গ’লেৰে আগবাঢ়ি থকা নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে তৃতীয়টো গ’ল দি খেলখন একপক্ষীয়ভাৱে নিজৰ দখললৈ নিয়ে ।

শনিবাৰে কলকাতাৰ বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগন (ভি ৱাই বি কে)ত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাইনেলত উপনীত হোৱা ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হয় । খেলখনৰ আৰম্ভণিতে ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ এফ চিয়ে বহুত ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

কিন্তু সময়ৰ লগে লগে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে খেলখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । হাফ টাইমৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে নিজৰ ডিফেন্সিভ খেলৰ ভিত্তিত ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ৩০ মিনিটত আছিৰ আখতাৰে প্ৰথমটো গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে ৪৬ মিনিটত প্ৰতিব গগৈৰ গ’লেৰে নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিক ২-০ গ’লত আগুৱাই লৈ যায় ।

দ্বিতীয়াৰ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে (৫১ মিনিটত) থোই সিঙে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ হৈ আন এটা গ’ল দি মেচখন ৩-০ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডুৰাণ্ড কাপ খেলি থকা ডাইমণ্ড হাৰ্বাৰ এফ চিৰ একমাত্ৰ গ’লটো দ্বিতীয়াৰ্ধৰ ৬০ মিনিটত লুকাই গ’ল দিয়ে ।

ইয়াৰ পিছতে খেলৰ ৮০ মিনিটত নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ জয়ৰোৱে গ’লৰক্ষকক চকিৎ কৰি এক উজ্জ্বল গ’ল দিয়ে । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ৮২ মিনিটত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ আন্দ্ৰেছ জ’ৱে আন এক উজ্জ্বল গ’ল দি দলটোক ৫-১ ত আগুৱাই লৈ যায় । খেলখনৰ শেষ মুহূৰ্তত আলাডিনে ষষ্ঠটো গ’ল দি জয়ৰ স্ক’ৰ ৬-১লৈ লৈ যায় ।

