কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত ২৭ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ১৩৪ তম ঐতিহাসিক অইল ইণ্ডিয়া ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে শনিবাৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বড়োলেণ্ড এফ চিক ৪-০ গ’লত ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে । মৰক্কোৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আলায়েদ্দিন আজৰাইয়ে দুটা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে স্পেনিছ এণ্ডি গাৰ্চিয়া আৰু অসমৰ পাৰ্থিব গগৈয়েও এটাকৈ গ’ল দিয়ে ৷ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড অহা ১৯ আগষ্টত শ্বিলং লাজং এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ।
খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত দুই দলৰ সমানে-সমানে আক্রমণ–প্ৰতিআক্রমণৰ মাজেৰে খেলখন আগবাঢ়ি আছিল ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিত বড়োলেণ্ড আক্ৰমণাত্মক দিশত আগবাঢ়িছিল ৷ খেলখনৰ ১৭ মিনিটত সোঁফালৰ পৰা এণ্ডিৰ কাৰ্লিং ফ্ৰী কিক প্ৰায় গ’লত উপনীত হয় যদিও দৈমাৰীয়ে পোষ্টতো ৰক্ষা কৰে । কিন্তু ২৯ মিনিটত দলটোৱে এই সফলতা লাভ কৰে ৷ বড়োলেণ্ডৰ ডিফেন্সিভ হেমাহিতাৰ সুযোগ লৈ জিথিন এম এছে সোঁফালৰ পৰা আজাৰাইলৈ পাছ দিয়ে আৰু তেওঁ দৈমাৰীক পিছ পেলাই ঘৰুৱা দৰ্শকক নিস্তব্ধ কৰি দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বড়োলেণ্ডৰ হৈ অৰ্জুন মাৰ্ডিয়ে সমতা স্থাপন কৰাৰ সৰ্বোত্তম সুযোগ লাভ কৰে যদিও তেওঁ নিজৰ প্ৰচেষ্টা হেৰুৱাৰ বিপৰীতে জুনিয়ৰ অংগুৱেনক ৰবিনছনৰ চতুৰ পাছক গুৰমিটে ৰখাই দিয়ে । ইয়াৰ পাছত ৫৩ মিনিটত এণ্ডিৰ নিখুঁত ষ্ট্ৰাইকত ন'ৰ্থ ইষ্টে ব্যৱধান দুগুণ কৰে । তাৰ পিছত ৬১ মিনিটত আজাৰাইৰ দ্বিতীয় গ’লে দলটোৰ জয় নিশ্চিত কৰিলে ।
ইফালে শেষ মুহূৰ্তত বিকল্প খেলুৱৈ জয়ৰোৱে পাৰ্থিব গগৈলৈ এটা আকৰ্ষণীয় থ্ৰু বল আগবঢ়ায় যিয়ে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখি গ’লৰ কোণত হেড কৰি দলটোক ৪-০ গ’লত জয়ী কৰায় । চূড়ান্ত হুইচেলৰ লগে লগে ডুৰাণ্ড কাপত বড়োলেণ্ডৰ গৌৰৱময় দৌৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শেষ হোৱাৰ বিপৰীতে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে নিজৰ খিতাপ ৰক্ষাৰ আৰু এখোজ ওচৰ চাপিছিল । ১৯ আগষ্টত শ্বিলঙৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ছেমি ফাইনেলৰ যোৱা বছৰৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি শ্বিলং লাজং এফ চিৰ বিৰুদ্ধে দলটো অৱৰ্তীণ হ’ব । (এ এন আইৰ সহায় লৈ)