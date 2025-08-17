ETV Bharat / sports

বড়োলেণ্ড এফ চিক ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড - DURAND CUP 2025

মৰক্কোৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আলায়েদ্দিন আজৰাইয়ে দুটা, স্পেনিছ এণ্ডি গাৰ্চিয়া আৰু অসমৰ পাৰ্থিব গগৈয়েও এটাকৈ গ’ল দিয়ে দলটোক জয়ৰ দিশে লৈ যায় ৷

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চিক ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read

কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত ২৭ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ১৩৪ তম ঐতিহাসিক অইল ইণ্ডিয়া ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে শনিবাৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বড়োলেণ্ড এফ চিক ৪-০ গ’লত ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে । মৰক্কোৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আলায়েদ্দিন আজৰাইয়ে দুটা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে স্পেনিছ এণ্ডি গাৰ্চিয়া আৰু অসমৰ পাৰ্থিব গগৈয়েও এটাকৈ গ’ল দিয়ে ৷ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড অহা ১৯ আগষ্টত শ্বিলং লাজং এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ।

খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত দুই দলৰ সমানে-সমানে আক্রমণ–প্ৰতিআক্রমণৰ মাজেৰে খেলখন আগবাঢ়ি আছিল ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিত বড়োলেণ্ড আক্ৰমণাত্মক দিশত আগবাঢ়িছিল ৷ খেলখনৰ ১৭ মিনিটত সোঁফালৰ পৰা এণ্ডিৰ কাৰ্লিং ফ্ৰী কিক প্ৰায় গ’লত উপনীত হয় যদিও দৈমাৰীয়ে পোষ্টতো ৰক্ষা কৰে । কিন্তু ২৯ মিনিটত দলটোৱে এই সফলতা লাভ কৰে ৷ বড়োলেণ্ডৰ ডিফেন্সিভ হেমাহিতাৰ সুযোগ লৈ জিথিন এম এছে সোঁফালৰ পৰা আজাৰাইলৈ পাছ দিয়ে আৰু তেওঁ দৈমাৰীক পিছ পেলাই ঘৰুৱা দৰ্শকক নিস্তব্ধ কৰি দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ।

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চিক ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বড়োলেণ্ডৰ হৈ অৰ্জুন মাৰ্ডিয়ে সমতা স্থাপন কৰাৰ সৰ্বোত্তম সুযোগ লাভ কৰে যদিও তেওঁ নিজৰ প্ৰচেষ্টা হেৰুৱাৰ বিপৰীতে জুনিয়ৰ অংগুৱেনক ৰবিনছনৰ চতুৰ পাছক গুৰমিটে ৰখাই দিয়ে । ইয়াৰ পাছত ৫৩ মিনিটত এণ্ডিৰ নিখুঁত ষ্ট্ৰাইকত ন'ৰ্থ ইষ্টে ব্যৱধান দুগুণ কৰে । তাৰ পিছত ৬১ মিনিটত আজাৰাইৰ দ্বিতীয় গ’লে দলটোৰ জয় নিশ্চিত কৰিলে ।

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চিক ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড (ETV Bharat Assam)

ইফালে শেষ মুহূৰ্তত বিকল্প খেলুৱৈ জয়ৰোৱে পাৰ্থিব গগৈলৈ এটা আকৰ্ষণীয় থ্ৰু বল আগবঢ়ায় যিয়ে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখি গ’লৰ কোণত হেড কৰি দলটোক ৪-০ গ’লত জয়ী কৰায় । চূড়ান্ত হুইচেলৰ লগে লগে ডুৰাণ্ড কাপত বড়োলেণ্ডৰ গৌৰৱময় দৌৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শেষ হোৱাৰ বিপৰীতে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে নিজৰ খিতাপ ৰক্ষাৰ আৰু এখোজ ওচৰ চাপিছিল । ১৯ আগষ্টত শ্বিলঙৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ছেমি ফাইনেলৰ যোৱা বছৰৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি শ্বিলং লাজং এফ চিৰ বিৰুদ্ধে দলটো অৱৰ্তীণ হ’ব । (এ এন আইৰ সহায় লৈ)

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ বড়োলেণ্ড এফচি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বিজয়ী হোৱাৰ আশাবাদী : কেপ্টেইন দিদৈন হাজোৱাৰী

১৩৪ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ বড়োলেণ্ড এফচি

পঞ্জাব এফ চিক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপ ডিৰ শীৰ্ষস্থানত বড়োলেণ্ড এফ চিৰ

কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ ছাই ষ্টেডিয়ামত ২৭ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ১৩৪ তম ঐতিহাসিক অইল ইণ্ডিয়া ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে শনিবাৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বড়োলেণ্ড এফ চিক ৪-০ গ’লত ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে । মৰক্কোৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আলায়েদ্দিন আজৰাইয়ে দুটা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে স্পেনিছ এণ্ডি গাৰ্চিয়া আৰু অসমৰ পাৰ্থিব গগৈয়েও এটাকৈ গ’ল দিয়ে ৷ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড অহা ১৯ আগষ্টত শ্বিলং লাজং এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ।

খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধত দুই দলৰ সমানে-সমানে আক্রমণ–প্ৰতিআক্রমণৰ মাজেৰে খেলখন আগবাঢ়ি আছিল ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিত বড়োলেণ্ড আক্ৰমণাত্মক দিশত আগবাঢ়িছিল ৷ খেলখনৰ ১৭ মিনিটত সোঁফালৰ পৰা এণ্ডিৰ কাৰ্লিং ফ্ৰী কিক প্ৰায় গ’লত উপনীত হয় যদিও দৈমাৰীয়ে পোষ্টতো ৰক্ষা কৰে । কিন্তু ২৯ মিনিটত দলটোৱে এই সফলতা লাভ কৰে ৷ বড়োলেণ্ডৰ ডিফেন্সিভ হেমাহিতাৰ সুযোগ লৈ জিথিন এম এছে সোঁফালৰ পৰা আজাৰাইলৈ পাছ দিয়ে আৰু তেওঁ দৈমাৰীক পিছ পেলাই ঘৰুৱা দৰ্শকক নিস্তব্ধ কৰি দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ।

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চিক ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বড়োলেণ্ডৰ হৈ অৰ্জুন মাৰ্ডিয়ে সমতা স্থাপন কৰাৰ সৰ্বোত্তম সুযোগ লাভ কৰে যদিও তেওঁ নিজৰ প্ৰচেষ্টা হেৰুৱাৰ বিপৰীতে জুনিয়ৰ অংগুৱেনক ৰবিনছনৰ চতুৰ পাছক গুৰমিটে ৰখাই দিয়ে । ইয়াৰ পাছত ৫৩ মিনিটত এণ্ডিৰ নিখুঁত ষ্ট্ৰাইকত ন'ৰ্থ ইষ্টে ব্যৱধান দুগুণ কৰে । তাৰ পিছত ৬১ মিনিটত আজাৰাইৰ দ্বিতীয় গ’লে দলটোৰ জয় নিশ্চিত কৰিলে ।

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চিক ধৰাশায়ী কৰি ছেমিফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড (ETV Bharat Assam)

ইফালে শেষ মুহূৰ্তত বিকল্প খেলুৱৈ জয়ৰোৱে পাৰ্থিব গগৈলৈ এটা আকৰ্ষণীয় থ্ৰু বল আগবঢ়ায় যিয়ে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখি গ’লৰ কোণত হেড কৰি দলটোক ৪-০ গ’লত জয়ী কৰায় । চূড়ান্ত হুইচেলৰ লগে লগে ডুৰাণ্ড কাপত বড়োলেণ্ডৰ গৌৰৱময় দৌৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শেষ হোৱাৰ বিপৰীতে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে নিজৰ খিতাপ ৰক্ষাৰ আৰু এখোজ ওচৰ চাপিছিল । ১৯ আগষ্টত শ্বিলঙৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ছেমি ফাইনেলৰ যোৱা বছৰৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি শ্বিলং লাজং এফ চিৰ বিৰুদ্ধে দলটো অৱৰ্তীণ হ’ব । (এ এন আইৰ সহায় লৈ)

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ বড়োলেণ্ড এফচি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বিজয়ী হোৱাৰ আশাবাদী : কেপ্টেইন দিদৈন হাজোৱাৰী

১৩৪ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ বড়োলেণ্ড এফচি

পঞ্জাব এফ চিক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপ ডিৰ শীৰ্ষস্থানত বড়োলেণ্ড এফ চিৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

NORTHEAST UNITEDBODOLAND FCSHILLONG LAJONG FCইটিভি ভাৰত অসমDURAND CUP 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.