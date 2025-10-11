ফুটবল ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
এছিয়ান কাপ ফুটবল কোৱালিফায়াৰত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে খালী ৰখা হ'ল এখন আসন ।
By PTI
Published : October 11, 2025 at 8:50 AM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসী আজিও মৰ্মাহত । ঠায়ে ঠায়ে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিয়ে আছে । তাৰ মাজতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনপ্ৰিয় তথা বৃহৎ ফুটবল ক্লাব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়েও প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বিশেষ ধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে । ভাৰত-ছিংগাপুৰ এছিয়া কাপ ফুটবল কোৱালিফায়াৰত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ নামত খালী ৰাখিল এখন আসন । বৃহস্পতিবাৰে খেলখনৰ সময়ত ছিংগাপুৰত থকা ক্লাবৰ সদস্যসকলে এইদৰেই শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত ১-১ গ'লত ড্ৰ হয় ।
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ফুটবল ক্লাবটোৱে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ হৃদয়ত । এখন আসন খালী হৈ থাকিল । হাজাৰ হাজাৰ হৃদয় ওপচি পৰিল ! ছিংগাপুৰৰ ষ্টেণ্ডত এখন চকী খালী হৈ থাকিল - জুবিন দাৰ বাবে !"
A seat left empty, a thousand hearts full!— Highlander Brigade (@HighlanderB8) October 10, 2025
In Singapore, the Brigade paid tribute to Zubeen Da, the man who sang our dreams and loved football like life itself.🕊️
His spirit plays on — in every chant, drumbeat, and cheer. Forever our music, forever our roar. ❤️🤍🖤#ZubeenGarg pic.twitter.com/BeuRGet6Ku
লগতে উল্লেখ কৰিছে, "যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ সপোনবোৰকলৈ গান গাইছিল, আমাৰ আৱেগত জীয়াই আছিল আৰু জীৱনটোৰ দৰেই ফুটবল ভাল পাইছিল; ব্ৰিগেডে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা স্থানতে কিংবদন্তিজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ।" আসনখনত ৰখা হৈছিল ১০ নম্বৰৰ এটা জাৰ্চি, য'ত জুবিন গাৰ্গে ফুটবল খেলি থকা ফটো আৰু তেওঁক উদ্ধৃত 'ফুটবল ইজ লাইফ' বুলি লিখা আছিল । হাইলেণ্ডাৰ ব্ৰিগেডে হিচাপে জনাজাত ক্লাবটোৱে স্মৰণ কৰে, কেনেকৈ জুবিন গাৰ্গে কৈছিল যে ফুটবল তেওঁৰ প্ৰথম ভালপোৱা ।
পোষ্টটোত আৰু কোৱা হৈছে যে অসমৰ বোকাময় পথাৰৰ পৰা মস্কোৰ গ্ৰেণ্ড এৰিনালৈকে 'সুন্দৰ খেলখনৰ বাবে তেওঁ য'তেই গৈছিল আমাৰ আত্মাক কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল' । উল্লেখ্য যে ক্ৰীড়া প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহী আছিল শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । অসমৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ ফুটবল মেচ খেলিবলৈ গৈছিল । ফুটবলৰ এজন অনুৰাগী গাৰ্গে ফিফা বিশ্বকাপ চাবলৈ ৰাছিয়ালৈ গৈছিল আৰু সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট কৰিছিল আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক ফুটবলৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল ।
পোষ্টটোত লগতে লিখা হৈছে, "ফুটবল তেওঁৰ আটাইতকৈ ভালপোৱা খেল । জুবিন দা, আপুনি ক'তো যোৱা নাই । আপুনি এতিয়া মাত্ৰ আকাশৰ পৰা খেলি আছে । চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ সংগীত । চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ গৰ্জন । চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ জুবিন দা !"
