ETV Bharat / sports

ফুটবল ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

এছিয়ান কাপ ফুটবল কোৱালিফায়াৰত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে খালী ৰখা হ'ল এখন আসন ।

NorthEast United FC keeps a seat empty as tribute to Zubeen
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি এন ই ইউ এফ চিৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (X@HighlanderBrigade)
author img

By PTI

Published : October 11, 2025 at 8:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসী আজিও মৰ্মাহত । ঠায়ে ঠায়ে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিয়ে আছে । তাৰ মাজতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনপ্ৰিয় তথা বৃহৎ ফুটবল ক্লাব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়েও প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বিশেষ ধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে । ভাৰত-ছিংগাপুৰ এছিয়া কাপ ফুটবল কোৱালিফায়াৰত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ নামত খালী ৰাখিল এখন আসন । বৃহস্পতিবাৰে খেলখনৰ সময়ত ছিংগাপুৰত থকা ক্লাবৰ সদস্যসকলে এইদৰেই শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত ১-১ গ'লত ড্ৰ হয় ।

উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ফুটবল ক্লাবটোৱে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ হৃদয়ত । এখন আসন খালী হৈ থাকিল । হাজাৰ হাজাৰ হৃদয় ওপচি পৰিল ! ছিংগাপুৰৰ ষ্টেণ্ডত এখন চকী খালী হৈ থাকিল - জুবিন দাৰ বাবে !"

লগতে উল্লেখ কৰিছে, "যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ সপোনবোৰকলৈ গান গাইছিল, আমাৰ আৱেগত জীয়াই আছিল আৰু জীৱনটোৰ দৰেই ফুটবল ভাল পাইছিল; ব্ৰিগেডে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা স্থানতে কিংবদন্তিজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ।" আসনখনত ৰখা হৈছিল ১০ নম্বৰৰ এটা জাৰ্চি, য'ত জুবিন গাৰ্গে ফুটবল খেলি থকা ফটো আৰু তেওঁক উদ্ধৃত 'ফুটবল ইজ লাইফ' বুলি লিখা আছিল । হাইলেণ্ডাৰ ব্ৰিগেডে হিচাপে জনাজাত ক্লাবটোৱে স্মৰণ কৰে, কেনেকৈ জুবিন গাৰ্গে কৈছিল যে ফুটবল তেওঁৰ প্ৰথম ভালপোৱা ।

পোষ্টটোত আৰু কোৱা হৈছে যে অসমৰ বোকাময় পথাৰৰ পৰা মস্কোৰ গ্ৰেণ্ড এৰিনালৈকে 'সুন্দৰ খেলখনৰ বাবে তেওঁ য'তেই গৈছিল আমাৰ আত্মাক কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল' । উল্লেখ্য যে ক্ৰীড়া প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহী আছিল শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । অসমৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ ফুটবল মেচ খেলিবলৈ গৈছিল । ফুটবলৰ এজন অনুৰাগী গাৰ্গে ফিফা বিশ্বকাপ চাবলৈ ৰাছিয়ালৈ গৈছিল আৰু সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট কৰিছিল আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক ফুটবলৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল ।

পোষ্টটোত লগতে লিখা হৈছে, "ফুটবল তেওঁৰ আটাইতকৈ ভালপোৱা খেল । জুবিন দা, আপুনি ক'তো যোৱা নাই । আপুনি এতিয়া মাত্ৰ আকাশৰ পৰা খেলি আছে । চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ সংগীত । চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ গৰ্জন । চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ জুবিন দা !"

লগতে পঢ়ক :নোবেল শান্তি বঁটা আৰু অলিম্পিক পদক অৰ্জন কৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ, জানো আগত তেওঁৰ বিষয়ে...

For All Latest Updates

TAGGED:

NORTHEAST UNITED FCZUBEEN GARGASIA CUP FOOTBALL QUALIFIERইটিভি ভাৰত অসমNEUFC TRIBUTE TO ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.