Gen-Z প্ৰতিবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মহিলা T-20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত, কাঠমাণ্ডুত হ'বলগীয়া মেছ বাতিল

নেপালৰ Gen-Z প্ৰতিবাদে প্ৰভাৱিত কৰিছে মহিলা T-20 বিশ্বকাপ ২০২৫ ক । নিৰ্ধাৰিত স্থানৰ পৰা বাহিৰ হ'ল কাঠমাণ্ডু ।

Nepal gen z protest affected womens T20 blind cricket World Cup 2025 Kathmandu dropped as neutral venue
নেপালৰ Gen-Z প্ৰতিবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মহিলা T-20 ক্ৰিকেট বিশ্ব কাপত (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী : নেপালৰ Gen-Z প্ৰতিবাদে সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক সংকটৰ, সমগ্ৰ দেশতে বিৰাজ কৰিছে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ । নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেপি শৰ্মা অলীয়ে নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে । একেদৰে, এই বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম মহিলা T-20 বিশ্ব কাপৰ বাবে কাঠমাণ্ডুক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল । য'ত পাকিস্তানী ক্ৰিকেট টীমে নিজৰ মেচ খেলিব পাৰে । কিন্তু পাকিস্তানৰ মেচৰ আয়োজন কৰিবলৈ এতিয়া বিকল্প স্থানৰ সন্ধান কৰা হৈছিল ।

কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল পাকিস্তানৰ মেচ:

মহিলা T-20 বিশ্ব কাপ নতুন দিল্লী আৰু বাংগালুৰুত আয়োজন কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু পাকিস্তানৰ মেচৰ বাবে কাঠমাণ্ডুক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল । ভাৰতীয় ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট সংঘই এক বিবৃতিত কয়, "আৰম্ভণিতে কাঠমাণ্ডু তৃতীয় আয়োজক চহৰ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল, য'ত পাকিস্তানৰ মেচ হোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু নেপালৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিকল্প স্থানৰ সন্ধান কৰি থকা হৈছে ।"

ভাৰতত খেলিবলৈ নাহে পাকিস্তানী দল:

পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৬ গৰাকী নিৰ্দোষ সাধাৰণ জনতাৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পাইছিল । ইয়াৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক মেচ খেলাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে ।

১১ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যুঁজ:

মহিলা টি-২০ ব্লাইণ্ড বিশ্বকাপ ১১ ৰ পৰা ২৫ নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, নেপাাল, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা আৰু আমেৰিকাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । বিশ্বকাপক ২১ লীগ মেচ, দুখন চেমি ফাইনেল আৰু এখন ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰতে টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে ১৬ জনীয়া মহিলাৰ দল ঘোষণা কৰিছে । দিপীকা টিচিক অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পন কৰে, য'ত গংগা এচ কদমক উপ-অধিনায়ক নিৰ্বাচন কৰে ।

ভাৰতীয় টীম:

বী১ শ্ৰেণী: সিমু দাস(দিল্লী), পী. কৰুণা কুমাৰী(অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ), অনু কুমাৰী(বিহাৰ), যমুনা ৰাণী টুডু(ওৰিশা) আৰু কাব্যা বী(কৰ্ণাটক) ।

বী২ শ্ৰেণী: অনেখা দেৱী(দিল্লী), বসন্তী হংসদা(ওৰিশা), চিমৰণজিৎ কৌৰ(ৰাজস্থান), সুনীতা সাৰ্থে(মধ্য প্ৰদেশ) আৰু পাৰ্বতী মৰাণ্ডী (ওৰিশা) ।

বী৩ শ্ৰেণী: দিপীকা টিচি(কৰ্ণাটক, অধিনায়ক), ফুলা চোৰেণ(ওৰিশা), গংগা এচ কদম(মহাৰাষ্ট্ৰ), কাব্যা এনআৰ(কৰ্ণাটক), সুষমা পেটেল(মধ্য প্ৰদেশ) আৰু দুৰ্গা য়েবেল(মধ্য প্ৰদেশ) ।

