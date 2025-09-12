Gen-Z প্ৰতিবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মহিলা T-20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত, কাঠমাণ্ডুত হ'বলগীয়া মেছ বাতিল

Gen-Z প্ৰতিবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মহিলা T-20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত, কাঠমাণ্ডুত হ'বলগীয়া মেছ বাতিল
নেপালৰ Gen-Z প্ৰতিবাদে প্ৰভাৱিত কৰিছে মহিলা T-20 বিশ্বকাপ ২০২৫ ক । নিৰ্ধাৰিত স্থানৰ পৰা বাহিৰ হ'ল কাঠমাণ্ডু ।
Published : September 12, 2025 at 7:20 PM IST
নতুন দিল্লী : নেপালৰ Gen-Z প্ৰতিবাদে সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক সংকটৰ, সমগ্ৰ দেশতে বিৰাজ কৰিছে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ । নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেপি শৰ্মা অলীয়ে নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে । একেদৰে, এই বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম মহিলা T-20 বিশ্ব কাপৰ বাবে কাঠমাণ্ডুক নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল । য'ত পাকিস্তানী ক্ৰিকেট টীমে নিজৰ মেচ খেলিব পাৰে । কিন্তু পাকিস্তানৰ মেচৰ আয়োজন কৰিবলৈ এতিয়া বিকল্প স্থানৰ সন্ধান কৰা হৈছিল ।
কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল পাকিস্তানৰ মেচ:
মহিলা T-20 বিশ্ব কাপ নতুন দিল্লী আৰু বাংগালুৰুত আয়োজন কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু পাকিস্তানৰ মেচৰ বাবে কাঠমাণ্ডুক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল । ভাৰতীয় ব্লাইণ্ড ক্ৰিকেট সংঘই এক বিবৃতিত কয়, "আৰম্ভণিতে কাঠমাণ্ডু তৃতীয় আয়োজক চহৰ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল, য'ত পাকিস্তানৰ মেচ হোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু নেপালৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিকল্প স্থানৰ সন্ধান কৰি থকা হৈছে ।"
STORY | Nepal turmoil: Kathmandu dropped as neutral venue for Blind T20 CWC for women— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
The turmoil in Nepal has forced the organisers to drop Kathmandu as neutral venue for the inaugural women's T20 World Cup Cricket for the Blind to held in India in November this year and an… pic.twitter.com/PZeZE3V6Rf
ভাৰতত খেলিবলৈ নাহে পাকিস্তানী দল:
পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৬ গৰাকী নিৰ্দোষ সাধাৰণ জনতাৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পাইছিল । ইয়াৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক মেচ খেলাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে ।
১১ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যুঁজ:
মহিলা টি-২০ ব্লাইণ্ড বিশ্বকাপ ১১ ৰ পৰা ২৫ নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, নেপাাল, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা আৰু আমেৰিকাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । বিশ্বকাপক ২১ লীগ মেচ, দুখন চেমি ফাইনেল আৰু এখন ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰতে টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে ১৬ জনীয়া মহিলাৰ দল ঘোষণা কৰিছে । দিপীকা টিচিক অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পন কৰে, য'ত গংগা এচ কদমক উপ-অধিনায়ক নিৰ্বাচন কৰে ।
ভাৰতীয় টীম:
বী১ শ্ৰেণী: সিমু দাস(দিল্লী), পী. কৰুণা কুমাৰী(অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ), অনু কুমাৰী(বিহাৰ), যমুনা ৰাণী টুডু(ওৰিশা) আৰু কাব্যা বী(কৰ্ণাটক) ।
বী২ শ্ৰেণী: অনেখা দেৱী(দিল্লী), বসন্তী হংসদা(ওৰিশা), চিমৰণজিৎ কৌৰ(ৰাজস্থান), সুনীতা সাৰ্থে(মধ্য প্ৰদেশ) আৰু পাৰ্বতী মৰাণ্ডী (ওৰিশা) ।
বী৩ শ্ৰেণী: দিপীকা টিচি(কৰ্ণাটক, অধিনায়ক), ফুলা চোৰেণ(ওৰিশা), গংগা এচ কদম(মহাৰাষ্ট্ৰ), কাব্যা এনআৰ(কৰ্ণাটক), সুষমা পেটেল(মধ্য প্ৰদেশ) আৰু দুৰ্গা য়েবেল(মধ্য প্ৰদেশ) ।