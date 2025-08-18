স্প'ৰ্টছ ডেস্ক: ভাৰতৰ স্বৰ্ণপুত্ৰ নীৰজ চোপ্ৰাৰ বাবে আন এক আশ্চৰ্য । পোলেণ্ড ডায়মণ্ড লীগৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পিছতো তেওঁ ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । তেওঁৰ সৈতে ত্ৰিনিডাড আৰু টবেগোৰ কেশৌৰ্ণ বাল্কোট আৰু জাৰ্মানীৰ জুলিয়ান বেইবাৰেও ফাইনেল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ।
ডায়মণ্ড লীগ, ২০২৫ৰ ফাইনেল প্ৰতিযোগিতা অহা ২৭ আৰু ২৮ আগষ্টত ছুইজাৰলেণ্ডৰ জুৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব । যোৱাবাৰ ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত নীৰজ চোপ্ৰা সামান্য ব্যৱধানত পদক দখলৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল । তেওঁ এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছৰ হাতত ০.০১ মিটাৰৰ সামান্য ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল । আনহাতে, ২০২২ বৰ্ষৰ ডায়মণ্ড লীগৰ খিতাপ দখল কৰিছিল নীৰজ চোপ্ৰাই ।
উল্লেখ্য যে ফাইনেল প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বে নীৰজে ১৬ আগষ্টত পোলেণ্ডৰ ছিলেছিয়া ডায়মণ্ড লীগ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগা আছিল । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল পাকিস্তানৰ আৰ্শাদ নাদিম । কিন্তু দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নিজৰ নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ।
জেভলিন থ্ৰ'ৰ শেহতীয়া ৰেংকিং প্ৰকাশ
ছিলেছিয়া ডায়মণ্ড লীগৰ পিছত প্ৰকাশ কৰা জেভলিন থ্ৰ'ৰ শেহতীয়া ৰেংকিং তালিকা অনুসৰি, দুখন ডায়মণ্ড লীগ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা নীৰজ চোপ্ৰাৰ ১৫ পইণ্ট । তেওঁ বৰ্তমান ৰেংকিঙৰ তৃতীয় স্থানত আছে । এই দুখন প্ৰতিযোগিতাৰ এখনত নীৰজে খিতাপ দখলৰ বিপৰীতে এখনত দ্বিতীয় স্থানত আছিল । আনহাতে, ১৭ পইণ্টেৰে কেশৌৰ্ণ বাল্কোট প্ৰথম স্থানত আছে । ১৫ পইণ্টেৰে জুলিয়ান বেইবাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ।
চলিত ছিজনত নীৰজ চোপ্ৰাৰ প্ৰদৰ্শন
নীৰজ চোপ্ৰাই এই বছৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে বেংগালুৰুত আয়োজিত এক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছিল । আনহাতে, নীৰজে এই বছৰ ডোহা ডায়মণ্ড লীগত নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি ৯০ মিটাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল । ডোহা লীগত তেওঁ ৯০.২৩ মিটাৰ জেভলিন দলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু জুলিয়ান বেইবাৰৰ হাতত পৰাস্ত হৈ দ্বিতীয় স্থানতে সন্তুষ্ট থাকিবলগা হয় । ইয়াৰ পিছত তেওঁ পেৰিচ ডায়মণ্ড লীগত ৮৮.১৬ মিটাৰ দলিয়াই এই প্ৰতিযোগিতাখনত জয়লাভ কৰিছিল ।
নীৰজ চোপ্ৰাৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য
ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলৰ পিছত নীৰজ চোপ্ৰাৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ ধৰি ৰখা । এই প্ৰতিযোগিতা ১৩-২১ ছেপ্টেম্বৰত টকিঅ'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ।