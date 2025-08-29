হায়দৰাবাদ : দেশৰ তাৰকা জেভেলিন থ্ৰ’ৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰাই দেশবাসীৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে । বহুল আকাংক্ষিত ডায়মণ্ড লীগত বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা জুৰিখৰ লেটজিগ্ৰুণ্ড ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত তেওঁ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে।
ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত নীৰজ চোপ্ৰাই প্ৰথম প্ৰচেষ্টাৰ পিছত ৮৪.৩৫ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে এক সাধাৰণ আৰম্ভণি কৰে । আনহাতে, প্ৰথম প্ৰচেষ্টাৰ পিছত জাৰ্মানীৰ জুলিয়ান ৱেবাৰে ৯১.৩৭ মিলিমিটাৰ বৃহৎ থ্ৰ’ৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰে । সেই সময়ত তৃতীয় স্থানত আছিল নীৰজ । দ্বিতীয়টো প্ৰচেষ্টাত হাৰিয়ানাৰ নীৰজে মাত্ৰ ৮৪ মিটাৰহে থ্ৰ’ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইফালে তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম প্ৰচেষ্টাত তেওঁ ফাউল কৰে ।প্ৰতিগৰাকী জেভেলিন থ্ৰ'ৱাৰৰ বাবে ছটা প্ৰচেষ্টা আছে আৰু ষষ্ঠ তথা অন্তিম প্ৰচেষ্টাত নীৰজে ৮৫.১ মিটাৰ থ্ৰ' কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ ফলত তেওঁ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে ৱেবাৰে ৯১ মিটাৰৰ ওপৰত থ্ৰ’ৰে ডায়মণ্ড লীগ জয় কৰে । আনহাতে, কেশম ৱালকটে ৮৪.৯৫ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে নীৰজে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ চোপ্ৰাই ২০২২ চনত যিকোনো ইভেণ্টত ডায়মণ্ড লীগ চেম্পিয়ন হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।
আমোদজনক কথাটো হ’ল যে সেই বছৰো ইয়াৰ ফাইনেল জুৰিখতে অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাৰকা খেলুৱৈগৰাকীয়ে ক্ৰমে ইউজিন আৰু ব্ৰাছেলছত অনুষ্ঠিত পৰৱৰ্তী দুটা সংস্কৰণতো ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । অৱশ্যে দুয়োবাৰে তেওঁ ৰানাৰ্ছ আপতে সন্তুষ্ট থাকিবলগা হয় ।
জুৰিখৰ ফাইনেলত ২০২৫ চনৰ ডায়মণ্ড লীগ ছিজনৰ শিখৰত উপনীত হয়, য’ত দুদিনীয়া ফাইনেলৰ পূৰ্বে ১৪টা নিয়মীয়া লেগ অনুষ্ঠিত হয় । ২৭ বছৰীয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে এই ছিজনত দুখন ডায়মণ্ড লীগ মিটত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত ডোহাত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ভংগ কৰি ৯০.২৩ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে পেৰিছ লেগত ৮৮.১৬ মিটাৰেৰে জয়লাভ কৰে ।
ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰি নীৰজে ২০২৫ চনৰ ডায়মণ্ড লীগ ছিজনৰ চিলেছিয়া আৰু ব্ৰাছেলছ লেগৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, য’ত জেভেলিন থ্ৰ' প্ৰতিযোগিতাও আছিল । ফাইনেলত সাতজনীয়া এক শক্তিশালী দল আছিল, য’ত ছয়গৰাকী খেলুৱৈয়ে বিশ্বৰ শীৰ্ষ দহৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছিল । গ্ৰেনাডাৰ এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছে যোৱা বছৰ ব্ৰাছেলছত নীৰজক এক চেণ্টিমিটাৰত পৰাস্ত কৰি ডায়মণ্ড লীগৰ বর্তমানৰ চেম্পিয়ন হিচাপে জুৰিখ মিটত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ডোহাত নীৰজক পৰাস্ত কৰা বিশ্ব চেম্পিয়ন জাৰ্মানীৰ জুলিয়ান ৱেবাৰ, লণ্ডন ২০১২ অলিম্পিক চেম্পিয়ন কেশ্বৰ্ণ ৱালকট আৰু প্ৰাক্তন বিশ্ব খিতাপ বিজয়ী জুলিয়াছ য়েগোও খেলপথাৰত আছিল । বিশ্বৰ ৪৩ নং স্থানৰ ছাইমন উইলেণ্ড আয়োজক দেশৰ প্ৰৱেশ হিচাপে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, এই বছৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত নীৰজৰ বাবে নিজৰ খিতাপ ৰক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ বাবে এই ফাইনেলখন এক নিখুঁত মঞ্চ আছিল ।