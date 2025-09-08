দক্ষিণ কোৰিয়াক হৰুৱাই এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন ভাৰতৰ; বিশ্বকাপৰ বাবেও কোৱালিফাই হ’ল টীম ইণ্ডিয়া

দক্ষিণ কোৰিয়াক হৰুৱাই এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন ভাৰতৰ; বিশ্বকাপৰ বাবেও কোৱালিফাই হ’ল টীম ইণ্ডিয়া
এই খিতাপ অৰ্জনৰ লগে লগে ভাৰতে 2026 ত বেলজিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হকী বিশ্বকাপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে ৷
Published : September 8, 2025 at 8:58 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 9:57 AM IST
নালন্দা: বিহাৰৰ ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত হিৰো এছিয়া কাপ হকী 2025 ৰ ফাইনেলত ভাৰতে 4-1 ত পৰাজিত কৰিলে দক্ষিণ কোৰিয়াক ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাজিত কৰাৰ লগে লগে ভাৰতে আঠ বছৰৰ ব্যৱধানত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে এই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৷ ইয়াৰ ফলত এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সফলতম দল হিচাপে পৰিগণিত হ’ল ভাৰত ৷ 5 বাৰ খিতাপ জয়েৰে আটাইতকৈ সফল দলটো হৈছে এইবাৰ খিতাপ দখলত ব্যৰ্থ হোৱা দক্ষিণ কোৰিয়া ৷
চূড়ান্ত খেলখনত আৰম্ভনিৰে পৰাই ভাৰতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ আৰম্ভণিৰ প্ৰথম ত্ৰিশ ছেকেণ্ডতে সুখজিৎ সিঙে প্ৰথমটো গ'ল দিয়ে ৷
দিলপ্ৰীত সিঙৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন:
দ্বিতীয়াৰ্ধত উত্তেজনাময় এই খেলখনত আৰু এক চমক দিয়ে দিলপ্ৰীত সিঙে ৷ যি সময়ত দক্ষিণ কোৰিয়াই এটা গ'ল ওভোতাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল সেই সময়তে খেলৰ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ 28 মিনিটত ভাৰতৰ হৈ দ্বিতীয়টো গ'ল দিয়ে দিলপ্ৰীত সিঙে ৷ কেৱল সিমানেই নহয়, খেলৰ 44 মিনিটত পুনৰ সকলোকে চমকিত কৰি তৃতীয়টো গ'ল দিয়ে এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৷ দিলপ্ৰীত সিঙে কালিৰ এই চূড়ান্ত খেলখনৰ মেন অৱ দ্য মেচ খিতাপো লাভ কৰে ৷
অভিষেক মেচ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট:
চূড়ান্ত খেলখনৰ অন্তত হোৱা বঁটা বিতৰণিত ভাৰতীয় খেলুৱৈ অভিষেকক সমগ্ৰ টুৰ্ণামেণ্টখনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু খেলুৱৈগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয় মেচ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ সন্মান ৷ এই সন্মানৰ লগতে খেলুৱৈগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় দুহেজাৰ আমেৰিকান ডলাৰ ৷
𝗔 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿! 👑— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
6⃣ goals and countless contribution to the team's success. Abhishek rightfully walked away with the Player of the Tournament at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/CTidCfScIe
দক্ষিণ কোৰিয়াই 51 মিনিটত দিলে একমাত্ৰ গ'লটো:
চূড়ান্ত খেলখনৰ 51 মিনিটত প্ৰতিপক্ষ দক্ষিণ কোৰিয়াই একমাত্ৰ গ'লটো দিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আনহাতে খেলৰ 48 মিনিটত ভাৰতৰ হৈ চতুৰ্থটো গ'ল দিয়ে অমিত ৰ'হিদাসে ৷
বিশ্বকাপৰ বাবে কোৱালিফাই হ'ল ভাৰত:
কালিৰ এই খেলখনৰ জৰিয়তে ভাৰতে কেৱল এছিয়া কাপৰ ফাইনেলেই জিকা নাই ৷ এই খিতাপ অৰ্জনৰ লগে লগে ভাৰতে 2026 ত বেলজিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হকী বিশ্বকাপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে ৷ কালি ভাৰতে এই চূড়ান্ত খেলখনত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ষ্টেডিয়াম দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাসেৰে ভৰি পৰে ৷
FIH President Tayyab Ikram: “Congratulations to the Indian men’s team for winning the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 and qualifying for the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026!— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) September 7, 2025
The tournament was brilliantly organised, and what truly stood out was the passion of… pic.twitter.com/NKXldmcXz1
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিনন্দন:
ভাৰতীয় হকী দলে এচিয়া কাপ 2025 ৰ বিজয় মুকুট পিন্ধাৰ লগে লগে ভাৰতীয় দলটোত অভিনন্দন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ একে সময়তে এই জয়ৰ জৰিয়তে ভাৰতে আগন্তুক হকী বিশ্বকাপৰ বাবে নিজৰ যোগ্যতা বাহাল ৰখাৰ বাবেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দলটোক আভিনন্দন জনায় ৷
Congratulations to our Men’s Hockey Team for their splendid win in the Asia Cup 2025 held in Rajgir, Bihar. This win is even more special because they have defeated the defending champions, South Korea!— Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2025
This is a proud moment for Indian hockey and Indian sports. May our players… pic.twitter.com/zjEexa2gCN
