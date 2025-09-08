ETV Bharat / sports

দক্ষিণ কোৰিয়াক হৰুৱাই এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন ভাৰতৰ; বিশ্বকাপৰ বাবেও কোৱালিফাই হ’ল টীম ইণ্ডিয়া

এই খিতাপ অৰ্জনৰ লগে লগে ভাৰতে 2026 ত বেলজিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হকী বিশ্বকাপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে ৷

Team India celebrates after beating Korea in the finals of Asia Cup 2025
বিজয়ৰ পিছত ভাৰতীয় হকী দলৰ হৰ্ষোল্লাস (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2025 at 8:58 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 9:57 AM IST

নালন্দা: বিহাৰৰ ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত হিৰো এছিয়া কাপ হকী 2025 ৰ ফাইনেলত ভাৰতে 4-1 ত পৰাজিত কৰিলে দক্ষিণ কোৰিয়াক ৷ দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাজিত কৰাৰ লগে লগে ভাৰতে আঠ বছৰৰ ব্যৱধানত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে এই খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৷ ইয়াৰ ফলত এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সফলতম দল হিচাপে পৰিগণিত হ’ল ভাৰত ৷ 5 বাৰ খিতাপ জয়েৰে আটাইতকৈ সফল দলটো হৈছে এইবাৰ খিতাপ দখলত ব্যৰ্থ হোৱা দক্ষিণ কোৰিয়া ৷

চূড়ান্ত খেলখনত আৰম্ভনিৰে পৰাই ভাৰতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ আৰম্ভণিৰ প্ৰথম ত্ৰিশ ছেকেণ্ডতে সুখজিৎ সিঙে প্ৰথমটো গ'ল দিয়ে ৷

দিলপ্ৰীত সিঙৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন:

দ্বিতীয়াৰ্ধত উত্তেজনাময় এই খেলখনত আৰু এক চমক দিয়ে দিলপ্ৰীত সিঙে ৷ যি সময়ত দক্ষিণ কোৰিয়াই এটা গ'ল ওভোতাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল সেই সময়তে খেলৰ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ 28 মিনিটত ভাৰতৰ হৈ দ্বিতীয়টো গ'ল দিয়ে দিলপ্ৰীত সিঙে ৷ কেৱল সিমানেই নহয়, খেলৰ 44 মিনিটত পুনৰ সকলোকে চমকিত কৰি তৃতীয়টো গ'ল দিয়ে এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৷ দিলপ্ৰীত সিঙে কালিৰ এই চূড়ান্ত খেলখনৰ মেন অৱ দ্য মেচ খিতাপো লাভ কৰে ৷

অভিষেক মেচ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট:

চূড়ান্ত খেলখনৰ অন্তত হোৱা বঁটা বিতৰণিত ভাৰতীয় খেলুৱৈ অভিষেকক সমগ্ৰ টুৰ্ণামেণ্টখনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰূপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু খেলুৱৈগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয় মেচ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ সন্মান ৷ এই সন্মানৰ লগতে খেলুৱৈগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় দুহেজাৰ আমেৰিকান ডলাৰ ৷

দক্ষিণ কোৰিয়াই 51 মিনিটত দিলে একমাত্ৰ গ'লটো:

চূড়ান্ত খেলখনৰ 51 মিনিটত প্ৰতিপক্ষ দক্ষিণ কোৰিয়াই একমাত্ৰ গ'লটো দিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আনহাতে খেলৰ 48 মিনিটত ভাৰতৰ হৈ চতুৰ্থটো গ'ল দিয়ে অমিত ৰ'হিদাসে ৷

বিশ্বকাপৰ বাবে কোৱালিফাই হ'ল ভাৰত:

কালিৰ এই খেলখনৰ জৰিয়তে ভাৰতে কেৱল এছিয়া কাপৰ ফাইনেলেই জিকা নাই ৷ এই খিতাপ অৰ্জনৰ লগে লগে ভাৰতে 2026 ত বেলজিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হকী বিশ্বকাপৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে ৷ কালি ভাৰতে এই চূড়ান্ত খেলখনত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ষ্টেডিয়াম দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাসেৰে ভৰি পৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অভিনন্দন:

ভাৰতীয় হকী দলে এচিয়া কাপ 2025 ৰ বিজয় মুকুট পিন্ধাৰ লগে লগে ভাৰতীয় দলটোত অভিনন্দন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ একে সময়তে এই জয়ৰ জৰিয়তে ভাৰতে আগন্তুক হকী বিশ্বকাপৰ বাবে নিজৰ যোগ্যতা বাহাল ৰখাৰ বাবেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দলটোক আভিনন্দন জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: মই কেতিয়াও এনেকুৱা কথা বিচৰা নাছিলো...বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত লাভলীনাৰ পোষ্ট

