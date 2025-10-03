২০২৬ ৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন নামিবিয়াৰ
নামিবিয়াই তাঞ্জানিয়াক পৰাস্ত কৰি অৰ্হতা মেচত জয়লাভ কৰি আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ত প্ৰৱেশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে ৷
Published : October 3, 2025 at 12:05 AM IST
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত আফ্ৰিকা আঞ্চলিক ফাইনেল প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলত জয়লাভ কৰি নামিবিয়াই ২০২৬ চনৰ আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি জিম্বাব’ৱেই আনখন ছেমি ফাইনেলত কেনিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে নামিবিয়াৰ যোগ্যতা অৰ্জন
মেচখনৰ পঞ্চম অভাৰত দলটোৰ স্ক’ৰ ৪১/৪ আছিল যদিও অভিজ্ঞ যুটি জে জে স্মিট আৰু গেৰহাৰ্ড ইৰাছমাছে ৭.৪ অভাৰত ৮৮ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্বৰে দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । ইৰাছমাছে সেই ধৈৰ্য দেখুৱাইছিল, যিয়ে তেওঁৰ দলটোক টি-২০ বিশ্বকাপত নিয়মীয়া কৰি তুলিছে । বেটছমেনগৰাকীয়ে ৪১ টা বলত ৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, জে জেই চাৰিটা ছয়ৰে ৪৩ টা বলত অপৰাজিত ৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
Namibia punch their ticket to the 2026 Men’s #T20WorldCup 🎫— ICC (@ICC) October 2, 2025
More ➡️ https://t.co/dDt752cWIw pic.twitter.com/riBXIwllij
৬৩ ৰাণত পৰাস্ত তাঞ্জানিয়া
ইয়াৰ পাছতে অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে বলৰ সৈতে নিজৰ আধিপত্য অব্যাহত ৰাখি তাঞ্জানিয়াৰ শীৰ্ষ পাঁচজন বেটছমেনৰ তিনিজনকে আউট কৰে ৷ খেলৰ চাৰি অভাৰত ১৬ ৰাণ ব্যয় কৰি তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰি তাঞ্জানিয়াৰ বেটিং শক্তি ছেদেলি-ভেদেলি কৰি পেলায় ৷
নামিবিয়াই বিগত সময়ত চাৰিবাৰকৈ পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়ত ২০২১ চনত ছুপাৰ ১২ ৰ সফলতা পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ বিচাৰিব ।
তাঞ্জানিয়াৰ অধিনায়ক কাছিম নাছ’ৰ’ই প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা নামিবিয়াই ২০ অভাৰত ৬ উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে ১৭৪ ৰাণ ৷ দলটোৰ হৈ অধিনায়ক গেৰহাৰ্ড ইৰাছমাছ আৰু অলৰাউণ্ডাৰ জে জে স্মিটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ধশতকে দলটোক এই স্থানত উপনীত কৰাত সহায় কৰে ।
এই লক্ষ্য আগত লৈ ক্ৰিজত নমা তাঞ্জানিয়াৰ সকলো প্ৰয়াস ব্যৰ্থ হোৱা দেখা যায় আৰু মেচখনত পৰাজিত হয় । তাঞ্জানিয়াই নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৬৩ ৰাণত পৰাজিত হয় ।
এই ফলাফলৰ জৰিয়তে নামিবিয়াই ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপত নিজৰ স্থান দখল কৰিছে, য’ত তেওঁলোকে দক্ষিণ আফ্ৰিকা (যিসকলে পোনপটীয়াকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে) আৰু আন এটা আফ্ৰিকান দল কেনিয়া বা জিম্বাব’ৱেৰ সৈতে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰি তুলিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ: ১৬২ ৰাণত ইনিংছ সামৰিলে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে, ছিৰাজৰ ৫ উইকেট দখল