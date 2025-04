ETV Bharat / sports

ছিজনত তৃতীয়টো জয় মুম্বাইৰ: হায়দৰাবাদক ৪ উইকেটত কৰিলে পৰাস্ত - IPL 2025

হায়দৰাবাদক ৪ উইকেটত কৰিলে পৰাস্ত মুম্বাইয়ে ( IANS )

Published : April 18, 2025 at 12:27 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 2:21 AM IST

মুম্বাই : ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত প্ৰথমে বেটিং কৰি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ দলে ৫টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৬২ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে ১১টা বল বাকী থকা অৱস্থাত জয়লাভ কৰে । মুম্বাইৰ হৈ উইল জেকছে ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সৰ্বাধিক স্ক’ৰ কৰে । হায়দৰাবাদৰ হৈ অধিনায়ক পেট কামিন্সে তিনিটা উইকেট দখল কৰে । ২০২৫ চনৰ আই পি এলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ এয়া তৃতীয়টো জয়, আনহাতে পঞ্চমখন মেচত পৰাস্ত হ’ল হায়দৰাবাদ । মুম্বাইৰ ১৬৩ ৰাণৰ অনুসৰণ কৰি ৰোহিতে ভাল আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ব্যক্তিগতভাৱে ২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হৈছিল । ৰিয়ান ৰিকেলটনে ২৩টা বলত ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ১৫টা বলত ২৬ ৰাণ আৰু উইল জেকছে ২৬টা বলত ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । হাৰ্দিকে ৯টা বলত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ১৭টা বলত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ উভতি আহে তিলক বাৰ্মা । হায়দৰাবাদৰ হৈ পেট কামিন্সে তিনিটা উইকেট দখল কৰে । হৰ্ষলে এটা উইকেট লাভ কৰে । প্ৰথম বেটিং কৰা ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে ২০ অভাৰত ৫টা উইকেট হেৰুৱাই ১৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । হায়দৰাবাদৰ হৈ অভিষেক শৰ্মাই সৰ্বাধিক ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ অ’পেনাৰ ট্ৰেভিছ হেড আৰু অভিষেক শৰ্মাই প্ৰথম অভাৰতে ৰেপ্ৰিভ লাভ কৰে । ২৮টা বলত ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হৈছিল অভিষেক শৰ্মা । ঈশান কিষানে মাত্ৰ দুই ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । অ’পেনাৰ ট্ৰেভিছ হেডে ২৯টা বলত ২৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে । হাইনৰিখ ক্লাচেনে ২৮টা বলত ৩৭ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় । অনিকেটে ৮ বলত ১৮ ৰাণ আৰু কামিন্সে ৪ বলত ৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মেচখনত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ইমানেই আধিপত্য আছিল যে প্ৰথমটো ছয়় ১৮ অভাৰতহে মাৰিবলৈ সক্ষম হয়, যিটো ছানৰাইজাৰ্ছৰ ইনিংছৰ শ্ৰেষ্ঠ অভাৰ বুলি প্ৰমাণিত হয় । হাইনৰিখ ক্লাচেনে (২৮ বলত ৩৭ ৰাণ, তিনিটা চাৰি আৰু দুটা ছয়) ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি চাহাৰৰ পৰিসংখ্যা নষ্ট কৰে (চাৰি অভাৰত ৪৭ ৰাণত কোনো উইকেট নাই) । ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে বেটিঙত পলমকৈ গতি লাভ কৰে । অৱশেষত দলটোৱে শেষৰ পাঁচ অভাৰত ৫৭ ৰাণ সংযোজন কৰে । মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ উইল জেকছে তিনিটা অভাৰত ১৪ ৰাণত দুটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে জছপ্ৰিত বুমৰাহ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু ট্ৰেণ্ট ব’ল্টে এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে । লগতে পঢ়ক : IPL ২০২৫ৰ প্ৰথমটো ছুপাৰ অভাৰ; উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনত শেষ হাঁহি মাৰিলে দিল্লী কেপিটেলছে চাহালৰ স্পিনত আবদ্ধ কলকাতা, ১১১ ৰাণ ৰক্ষা কৰি ইতিহাস ৰচনা পঞ্জাবৰ

Last Updated : April 18, 2025 at 2:21 AM IST