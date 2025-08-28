ETV Bharat / sports

বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ অভিলেখ ভংগৰ সম্ভাৱনা ৷ হংকঙৰ এজন খেলুৱৈৰ ভাগ্যত মিলিব পাৰে এই সুযোগ ৷

ASIA CUP 2025
বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মা (ANI Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 6:27 PM IST

নতুন দিল্লী: ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এছিয়া কাপ ২০২৫ ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ এইবাৰৰ এছিয়া কাপ টি-২০ ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ মাজতে হংকঙৰ এজন খেলুৱৈয়ে এছিয়া কাপৰ টি-২০ ফৰ্মেটৰ ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷

হংকঙৰ সহ-অধিনায়কৰ ইতিহাস ৰচাৰ সুযোগ লাভ

এই সুযোগ মিলিব পাৰে হংকঙৰ সহ-অধিনায়ক বাবৰ হায়াতৰ ভাগ্যত ৷ হায়াতে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰিলে এছিয়া কাপ(টি-২০) ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷ এছিয়া কাপৰ টি-২০ ফৰ্মেটত যদি হায়াতে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীত পৰিগণিত হয়, তেন্তে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন বেটছমেন বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাই পূৰ্বে কৰা অভিলেখ ভংগ হ’ব ৷

এছিয়া কাপ (টি-২০ ফৰ্মেট)ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীৰ কৃতিত্ব আছে বিৰাট কোহলীৰ নামত । কোহলীয়ে ৪২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । তেওঁৰ পিছতে ২৮১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে পাকিস্তানৰ উইকেটকীপাৰ বেটছমেন মহম্মদ ৰিজৱান । এছিয়া কাপৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীৰ ভিতৰত ৰোহিত শৰ্মাই ২৭১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে ।

বাবৰে বিৰাট-ৰোহিতক অতিক্ৰম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব

এছিয়া কাপ (টি-২০ ফৰ্মেট)ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনৰ তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে হংকঙৰ বেটছমেন বাবৰ হায়াত । ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ২৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । বিৰাট কোহলীক অতিক্ৰম কৰিবলৈ হ’লে তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনত ১৯৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ।

আনহাতে, ৰিজৱানক অতিক্ৰম কৰিবলৈ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক প্ৰয়োজন ৪৬ ৰাণৰ ৷ একেদৰে ৰোহিত শৰ্মাক অতিক্ৰম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন ৩৬ ৰাণৰ ৷

বাবৰ হায়াতৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ

বিৰাট কোহলীক অতিক্ৰম কৰাটো বাবৰ হায়াতৰ বাবে অলপ কঠিন যেন লাগিলেও ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰত অসম্ভৱ বুলি কোনো কথা নাই ৷ ২০১৪ চনত হংকঙৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটাইছিল হায়াতে ।

ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে নিজৰ দলৰ হৈ ২২ খন এদিনীয়াত ৮ টা অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ৭৮৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ তদুপৰি ৯৫ খন টি-২০ মেচত দুটা শতক আৰু ১২ টা অৰ্ধশতকৰে মুঠ ২,২১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে বাবৰে । টি-২০ ক্ৰিকেটত খেলুৱৈগৰাকীৰ গড় ২৮.৪ আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট ১৩১.২ ।

এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ বাবে হংকঙৰ দলটো

ইয়াছিন মুৰ্তাজা (অধিনায়ক), বাবৰ হায়াত (সহ অধিনায়ক), জিছান আলী (উইকেটকীপাৰ), নিয়াজাকাত খান মহম্মদ, নছৰুল্লা ৰাণা, মাৰ্টিন কোটজী, অংশুমান ৰাথ, এহছান খান, কলহান মাৰ্ক চাল্লু, আয়ুষ আশীষ শুক্লা, মহম্মদ এজাজ খান, আতিক উল ৰেহমান ইকবাল, কিঞ্চিত শ্বাহ, আদিল মাহমুদ, আনাছ খান, হাৰুণ মহম্মদ আৰ্শ্বাদ, আলী হাছান, শ্বাহিদ ৱাছিফ (উইকেটকীপাৰ), গাজানফৰ মহম্মদ আৰু মহম্মদ ৱাহিদ ।

