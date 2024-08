ফুটবল, ক্ৰিকেট আৰু হকী জগতৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়াসমূহ কি কি ? - MOST POPULAR SPORTS IN THE WORLD

ETV Bharat / sports

ফুটবল, ক্ৰিকেট আৰু হকী জগতৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়াসমূহ কি কি ? - MOST POPULAR SPORTS IN THE WORLD

By ETV Bharat Sports Team Published : 2 hours ago

ক্ৰিকেট, হকী আৰু ফুটবল ( ANI Photos )

স্প’ৰ্টছ ডেস্ক, 23 আগষ্ট: ভাৰতকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ক্ৰীড়া খেলা হয় । কিন্তু জনপ্ৰিয়তাৰ আধাৰত এনে কিছুমান খেল আছে, যিবোৰ বহুতো দেশত খেলা হয় ৷ লগতে এই খেলসমূহৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যাও আছে কোটিৰ ঘৰত । বহুতো দেশৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়াত দক্ষতা আছে । তাৰমাজতে ভাৰতক ক্ৰিকেটত কিংবদন্তি বুলি ক’ব পাৰি ৷ একেদৰে, টেবুল টেনিছৰ ক্ষেত্ৰত চীন, ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰাজিল আৰু এথলেটিকছৰ ক্ষেত্ৰত জনাজাত জামাইকা । সেয়েহে আমি এই প্ৰতিবেদনত বিশ্বৰ শীৰ্ষ 10 টা ক্ৰীড়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো ৷

বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয় 10 টা ক্ৰীড়া ফুটবল: ফুটবল হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়াসমূহৰ ভিতৰত এটা । দ্বাদশ শতিকাত ইংলেণ্ডত আধুনিক ফুটবলৰ উৎপত্তি হৈছিল । এই খেল প্ৰায় 208 খন দেশত খেলা হয় । প্ৰায় 93 খন দেশতে ফুটবল প্ৰথম স্থানত আছে ।এই খেলৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যা প্ৰায় 4 বিলিয়ন । এই খেলত মুঠ 22 জন খেলুৱৈয়ে 11-11 হিচাপে বিভক্ত দুটা দলত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ অনুৰাগীসকলৰ মতে, ফুটবল হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথম জনপ্ৰিয় খেল । ফুটবল (IANS PHOTOS) ক্ৰিকেট: বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়াসমূহৰ ভিতৰত ক্ৰিকেট আছে দ্বিতীয় স্থানত । এই খেল ষষ্ঠ শতিকাৰ শেষৰফালে ইংলেণ্ডত আৰম্ভ হৈছিল । ক্ৰিকেট হৈছে ইংলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল । এই খেলত 100 খনতকৈও অধিক দেশে অংশগ্ৰহণ কৰে । মুঠ 22 জন খেলুৱৈয়ে এই খেলখনত 11-11 হিচাপে দুটা দলত বিভক্ত হৈ অংশগ্ৰহণ কৰে । য'ত প্ৰতিপক্ষৰ বলাৰৰ বলত ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে বেটছমেনে ৷ শেষত অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা দলটো খেলখনৰ বিজয়ী হিচাপে পৰিচিত হয় । ক্ৰিকেটত ইংলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰতৰ দলসমূহ শক্তিশালী দলবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ ক্ৰিকেট (IANS PHOTOS) ফিল্ড হকী: হকী হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়া । এয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতিকাত আৰম্ভ হৈছিল । এই খেলটো প্ৰায় 2-3 বিলিয়ন লোকে পছন্দ কৰে । হকী পৃথিৱীৰ তৃতীয়টো জনপ্ৰিয় খেল । এই খেলখনত 11-11 জন খেলুৱৈৰ দুটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিজন খেলুৱৈৰ উদ্দেশ্য হৈছে গ'লৰক্ষকক বাধা প্ৰদান কৰি বিপৰীত পক্ষৰ বিৰুদ্ধে বলটো গ'লপোষ্টত ৰখা ৷ যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে খেলত পইণ্ট অৰ্জন কৰে ৷ ফিল্ড হকী ইউৰোপ, আফ্ৰিকা, এছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় । হকী (IANS PHOTOS) টেনিছ: টেনিছ হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়া । এই খেলৰ উৎপত্তি দ্বাদশ শতিকাত ফ্ৰান্সত হৈছিল । এই খেলত 2 জন খেলুৱৈয়ে এককভাৱে অথবা 4 জন খেলুৱৈয়ে দ্বৈতভাৱে খেলিব পাৰে । ইয়াত প্ৰতিপক্ষই টেনিছ বলটো ৰেকেট বেটেৰে কোবাই থাকোঁতেই সংগ্ৰহ কৰা পইণ্টৰ ব্যৱধানৰ বাবে পৰাজয়বৰণ কৰে ৷ এই খেলৰ বিশ্বজুৰি প্ৰায় এক বিলিয়ন অনুৰাগী আৰু 87 মিলিয়নতকৈও অধিক খেলুৱৈ আছে । টেনিছ (IANS PHOTOS) ভলীবল: এই খেল বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়াসমূহৰ ভিতৰত এটা । ইয়াত নেটৰ দুয়োফালে 6-6 জন খেলুৱৈয়ে দুটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । দুয়োপক্ষৰে উদ্দেশ্য হ'ল বিপক্ষৰ কোৰ্টৰ পৰা বলটো মাৰি পঠিওৱা । এই বল অৱশ্যে ভৰিৰ সলনি হাতেৰেহে খেলে । এই খেল প্ৰথমে 1895 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভ হৈছিল । ভলীবল (IANS PHOTOS) টেবুল টেনিছ: টেবুল টেনিছ হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ এক জনপ্ৰিয় খেল । যি খেলৰ আৰম্ভণি হৈছিল ঊনবিংশ শতিকাত । টেবুল টেনিছ হৈছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল । এই খেলখন এককভাৱে অথবা দ্বৈত শাখাত খেলা হয় ৷ চীন, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াত টেবুল টেনিছ অতি বিখ্যাত । অনুৰাগীৰ সংখ্যা প্ৰায় 850 নিযুত ৷ টেবুল টেনিছ (IANS PHOTOS) বেছবল: আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অষ্টাদশ শতিকাত বেছবল আৰম্ভ কৰা হৈছিল । প্ৰথম পেছাদাৰী লীগ 1870 ৰ দশকত সৃষ্টি কৰা হৈছিল । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰেও বেছবল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কিউবা, ডমিনিকান ৰিপাব্লিক, পুয়েৰ্টো ৰিকো, জাপান আৰু ভেনিজুৱেলাৰ দৰে দেশসমূহত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় । এই খেলত বেটছমেনজনে বলটো মাৰে আৰু বেট এৰি আনটো মূৰলৈ দৌৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ দৌৰ সম্পূৰ্ণ হয় । বেছবল খেলা পিটচখন হীৰাৰ আকৃতিৰ, যাৰ চাৰিটা আধাৰ থাকে । বেছবল (IANS PHOTOS) গল্ফ: গল্ফ 15 শতিকাৰ পৰা স্কটলেণ্ডত আৰম্ভ হৈছিল । 1829 চনত ৰয়েল কলিকতা গল্ফ ক্লাৱ স্থাপন কৰা হয় । লাহে লাহে এই খেল আয়াৰলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, কানাডা আৰু ছিংগাপুৰতো খেলা হৈছিল । ই ইউৰোপৰ বহুতো ঠাইত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । গল্ফ কেইখনমান দেশত জনপ্ৰিয় । গল্ফত ষ্টিকৰ পৰা বলটো হলত ৰখা হয় । গ'ল্ফ (IANS PHOTOS) বাস্কেটবল: এই খেলখন 1891 চনত আৰম্ভ হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । বাস্কেটবল হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল । এই খেলৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী দলবোৰ হৈছে ক্ৰমে- আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য, কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰ্জেণ্টিনা আৰু ব্ৰাজিল । বাস্কেটবলত এটা বল আৰু এটা বাস্কেট থাকে, যিটো দুয়োটা দলৰ কোৰ্টৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা দেখা যায় । খেলুৱৈসকলে বলটো বাস্কেটটোক উদ্দেশ্যি মাৰি পঠিয়ায় ৷ এই খেলত মুঠ 10 জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰতিটো দলত পাঁচজনকৈ খেলুৱৈ থাকে । বাস্কেটবল (IANS PHOTOS) ৰাগবী: এই খেলখন উনবিংশ শতিকাত ইংলেণ্ডত আৰম্ভ হৈছিল । এই খেলখন