বি চি চি আইৰ নতুন অধ্যক্ষ মিঠুন মানহাছ; সচিব পদত বাহাল থাকিল দেৱজিৎ শইকীয়া
মানহাছ নতুন সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বিপৰীতে সচিব পদত দেৱজিৎ শইকীয়া আৰু আই পি এল গৱৰ্নিং কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ পদত বাহাল থাকে অৰুণ ধুমল ।
By PTI
Published : September 28, 2025 at 4:48 PM IST
মুম্বাই : দেওবাৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত নিৰ্বাচিত হয় বি চি চি আইৰ নতুন অধ্যক্ষ । বি চি চি আইৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত দেশৰ ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ পৰৱৰ্তী অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় দিল্লী দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মিঠুন মানহাছ ।
আনহাতে, এ জি এমত গ্ৰহণ কৰা হয় আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । সেই অনুসৰি বি চি চি আইৰ সচিব পদত দেৱজিৎ শইকীয়া আৰু আই পি এল গৱৰ্নিং কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ পদত অৰুণ ধুমল পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে বাহাল থাকিব । ইয়াৰ উপৰি কৰ্ণাটক ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সন্থাৰ মুৰব্বী তথা প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ৰঘুৰাম ভাটে কোষাধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হয় ।
উল্লেখ্য যে, ৪৫ বছৰীয়া মানহাছে বোৰ্ডৰ ৩৭ সংখ্যক সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব । যোৱা মাহত ৭০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত পদত্যাগ কৰা বি চি চি আইৰ অধ্যক্ষ ৰজাৰ বিনিৰ উত্তৰসুৰী হিচাপে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।
১৯৯৭-৯৮ চনৰ পৰা ২০১৬-১৭ চনৰ ভিতৰত ১৫৭ খন প্ৰথম শ্ৰেণী, ১৩০ খন লিষ্ট এ আৰু ৫৫ খন আই পি এল মেচত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰাক্তন অল ৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে নতুন দিল্লীত বোৰ্ডৰ শক্তি নিৰ্ধাৰক সমিতিৰ এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকত তেওঁ সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।
মানহাছে লিষ্ট এৰ মেচত ৪,১২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰি ২৭ টা শতকেৰে তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত ৯,৭১৪ ৰাণৰ এক আকৰ্ষণীয় ৰেকৰ্ড গঢ়ি তুলিছে ।
আন এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনত বি চি চি আয়ে প্ৰভতেজ ভাটিয়াক কোষাধ্যক্ষৰ পৰা ৰোহণ গাউন্স দেশাইৰ স্থানত যুটীয়া সচিবলৈ উন্নীত কৰিছে । আনহাতে, দিলীপ ভেংছৰকাৰৰ স্থানত সৌৰাষ্ট্ৰ ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি জয়দেৱ শ্বাহক দেশৰ শীৰ্ষ ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাটোৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰে ।
ইফালে নীতু ডেভিদৰ স্থানত মহিলা বাছনি পেনেলৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় অমিতা শৰ্মাক । ১১৬ খন এদিনীয়া খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন বেগী বলাৰগৰাকীৰ সৈতে থাকিব শ্যামা দে', জয়া শৰ্মা আৰু শ্রৱন্তী নাইডু । ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মহিলা বিশ্বকাপৰ পিছতে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল আৰম্ভ হ’ব ।
আনহাতে, ভাৰতৰ প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ আৰ পি সিং আৰু প্ৰজ্ঞান ওজাক পুৰুষৰ বাছনি পেনেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন বেটছমেন এছ শৰথ জুনিয়ৰ বাছনি সমিতিলৈ ঘূৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে, বি চি চি আইৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মিঠুন মানহাছৰ নিৰ্বাচনক আদৰণি জনাইছে হৰভজন সিঙে । পঞ্জাব ক্ৰিকেট এছোচিয়েচনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এ জি এমত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰাক্তন স্পিনাৰগৰাকীয়ে কয় যে বোৰ্ডৰ কাম-কাজৰ নেতৃত্বত এজন ক্ৰিকেটাৰ হোৱাটো এক ইতিবাচক পদক্ষেপ ।
"ক্ৰিকেটাৰে যেতিয়া ক্ৰিকেট সংস্থাৰ নেতৃত্ব দিয়ে তেতিয়া তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু অন্যান্য গুণে সহায় কৰে । এয়া এটা ভাল সিদ্ধান্ত আৰু যোৱা তিনিটা কাৰ্যকালৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আহিছে, যিটো ক্ৰিকেটাৰসকলৰ বাবেও এই খেলখনলৈ কিবা এটা অৱদান আগবঢ়োৱাৰ এক ডাঙৰ সুযোগ ।" হৰভজন সিঙে কয় ।