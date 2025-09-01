হায়দৰাবাদ : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ বাবে পুৰস্কাৰৰ ধন ঘোষণা কৰিছে, যিটো পূৰ্বৰ পুৰস্কাৰৰ ধনতকৈ চাৰিগুণ বেছি । এইবাৰ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মহিলা বিশ্বকাপত ১৩.৮৮ মিলিয়ন ডলাৰ (১২২.৫৫ কোটি টকা) পুৰস্কাৰ ধন বিতৰণ কৰা হ’ব । আনহাতে ২০২২ চনত নিউজীলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা শেষৰখন বিশ্বকাপত এই ধনৰাশি আছিল ৩৫ লাখ ডলাৰ । এই অনুসৰি এইবাৰৰ পুৰস্কাৰ ধন ২৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে ।
পুৰুষৰ বিশ্বকাপৰ পৰিমাণতকৈও অধিক
বিশেষ কথাটো হ’ল এই পুৰস্কাৰৰ ধন দুবছৰ পূৰ্বে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হোৱা আই চি চি পুৰুষৰ বিশ্বকাপৰ এক কোটি ডলাৰৰ পুৰস্কাৰৰ ধনতকৈও অধিক । যিটোৱে আই চি চিৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ উন্নয়নক প্ৰসাৰিত কৰাৰ কৌশল আৰু ক্ৰিকেটত পুৰুষ আৰু মহিলাক সমান বুলি বিবেচনা কৰাৰ কৌশল প্ৰতিফলিত কৰে ।
Breakdown of a grand prize money pool for #CWC25 🏆— ICC (@ICC) September 1, 2025
More ➡️ https://t.co/oDGTG3zyx6 pic.twitter.com/OMzeveP3YA
কিমান কোটি লাভ কৰিব চেম্পিয়নে ?
মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ত্ৰয়োদশ সংস্কৰণৰ বিজয়ী দলটোৱে ৪৪.৪৮ মিলিয়ন ডলাৰ (৩৯.৫৫ কোটি) ডলাৰৰ পুৰস্কাৰ ধন লাভ কৰিব, যিটো ২০২২ চনত বিজয়ী দলটোক দিয়া ১.৩২ মিলিয়ন ডলাৰৰ পুৰস্কাৰৰ ধনতকৈ ২৩৯ শতাংশ বেছি । ৰানাৰ্ছ আপ দলটোৱে লাভ কৰিব ২২.৪ মিলিয়ন ডলাৰ (১৯.৭৭ কোটি টকা), আনহাতে পৰাজয় হোৱা ছেমি ফাইনেলিষ্ট দুটা দলক ১১.১২ মিলিয়ন ডলাৰ (৯.৮৮ কোটি টকা) দিয়া হ’ব।
গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিটো জয়ৰ বাবে বিজয়ী দলটোৱে লাভ কৰিব ৩৪,৩১৪ ডলাৰ । পইণ্ট টেবুলত থকাৰ বিপৰীতে পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ স্থানৰ দলে ৭ লাখ ডলাৰ আৰু সপ্তম আৰু অষ্টম স্থানৰ দলে ২ লাখ ৮০ হাজাৰ ডলাৰ লাভ কৰিব ।
মহিলা বিশ্বকাপৰ দলসমূহ
অহা ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব । এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । য’ত অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, ভাৰত, পাকিস্তান, নিউজীলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশ অন্তৰ্ভুক্ত ।
জয় শ্বাহে কি ক’লে ?
আই চি চিৰ সভাপতি জয় শ্বাহে কয়, "এই পুৰস্কাৰৰ ধন মহিলা ক্ৰিকেটৰ যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি, যিয়ে দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নৰ প্ৰতি আমাৰ স্পষ্ট দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে । আমাৰ বাৰ্তা সহজ, মহিলা ক্ৰিকেটাৰসকলে জনা উচিত যে যদি তেওঁলোকে এই খেলখন পেছাদাৰীভাৱে বাছি লয় তেন্তে তেওঁলোকক পুৰুষৰ দৰেই ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।"
In another boost for women's cricket, there will be a huge increase in prize money for the @ICC Women’s @CricketWorldCup 2025. Overall prize money totals USD $13.88M, a 297% increase from the last edition and more than the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 (USD $10M). #CWC25 pic.twitter.com/rXtIhFEax5— Jay Shah (@JayShah) September 1, 2025
তেওঁ আৰু কয়, "এই পুৰস্কাৰৰ ধনে বিশ্বমানৰ আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ আয়োজন আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ আৰু অনুৰাগীক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ আমাৰ উচ্চাকাংক্ষাক আলোকপাত কৰে । মহিলা ক্ৰিকেট এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই গতি আৰু অধিক ত্বৰান্বিত হ’ব ।