মই কেতিয়াও এনেকুৱা কথা বিচৰা নাছিলো...বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত লাভলীনাৰ পোষ্ট
বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱত হতাশা প্ৰকাশ কৰে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ।
By PTI
Published : September 8, 2025 at 12:32 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 7:28 AM IST
লিভাৰপুল : অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহায়ে বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত ক্ৰেচ আউট হোৱাৰ পিছত অপৰ্যাপ্ত প্ৰশিক্ষণৰ সুযোগৰ বাবে হতাশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁ সদায় সঁচাকৈয়ে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশিক্ষণ নাপায় ।
এবছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতালৈ ঘূৰি অহা টকিঅ’ অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ীগৰাকীয়ে শনিবাৰে ৭৫ কেজি শাখাৰ ১৬ ৰাউণ্ডৰ যুঁজত তুৰস্কৰ বুছৰা ইচিলদাৰৰ হাতত ০-৫ গ’লত পৰাস্ত হয় ।
শনিবাৰে এক্সত পোষ্ট কৰি লাভলিনাই কয়, "এবছৰ আঁতৰত থকাৰ পিছত মই মোৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভৰি দিলো । মোৰ প্ৰথমখন যুঁজত পৰাস্ত হ'লো... দুখ পাইছো । মই দুখী, এইবাৰ মই কৰিব নোৱাৰিলো । কিন্তু সকলোৱে জানে - মই কেতিয়াও আন একোৰে বাবে যুঁজিব নোৱাৰো, কেৱল মোৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে । মই কেতিয়াও বিলাসিতা দাবী নকৰো, মই কেৱল ভাল প্ৰশিক্ষণ বিচাৰো ।"
''টকিঅ' অলিম্পিকৰ আগতে আমাৰ উপযুক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰ আছিল । মই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্পাৰিং অংশীদাৰক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলো । কিন্তু পেৰিছ অলিম্পিকৰ আগতে মই অতি কম প্ৰতিযোগিতা পাইছিলো আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰৰ এক্সপ'জাৰ অতি কম পাইছিলো ।'' তেওঁ কয় ।
"ভাল স্পাৰিং পাৰ্টনাৰ অবিহনে মই কেনেকৈ নিজকে উন্নত কৰি থাকিম ? আনকি পেৰিছ অলিম্পিকতো মই অকলে থিয় দিছো । প্ৰতিবাৰেই, মই নিজকে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে জানে-মানসিক শক্তি ক্ৰীড়াতো শাৰীৰিক শক্তিৰ দৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । তথাপিও, মোৰ দেশক সকলোখিনি দিয়াৰ পিছতো মই সদায় সেই প্ৰশিক্ষণ বা প্ৰশিক্ষক নাপাওঁ, যিটো মোক সঁচাকৈয়ে প্ৰয়োজনীয় । মই প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন যুঁজতে মই অকলে অসুবিধাবোৰ পাৰ হৈ যাওঁ । কওক... সঠিক নেকি । সদায় মূৰটো তললৈ নমাই ৰাখিবলৈ, সকলো কথাৰ মাজতো নীৰৱে প্ৰশিক্ষণ লৈ থাকিবলৈ ?" তেওঁ কয় ।
পেৰিছৰ পিছত ভাৰতীয় বক্সিং স্তব্ধ হৈ পৰে আৰু ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেচনে বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাসমূহ এৰি দিলে । ছিনিয়ৰ পুৰুষ দলটোৱে এতিয়াও দুটা বিশ্ব বক্সিং কাপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে মহিলাসকলে মাত্ৰ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাহে পাইছিল ।
অসম ৰাজ্যিক ইউনিট ফেডাৰেচনত অন্তর্যুঁজৰ বাবে পলমকৈ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপত এটা দল খেলিব নোৱৰাত পৰিস্থিতি আৰু বেয়া হৈ পৰে, যাৰ ফলত লাভলীনা বাহিৰ হৈ পৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত পুনৰ সোমাবলৈ তেওঁ ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতা এখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
লাভলীনাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ বৰ্তমানৰ প্ৰশিক্ষকসকলক সমালোচনা কৰা নাই । তেওঁ কয়, "মই বৰ্তমানৰ প্ৰশিক্ষক আৰু দলৰ সদস্যসকলক দোষ দিয়া নাই । তেওঁলোকে মোক সদায় সমৰ্থন কৰি আহিছে, সদায় মোক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু হয়... নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ সদায় অলপ বেছি সময় লাগে ।"
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষকক ৰাষ্ট্ৰীয় শিবিৰত অনুমতি দিবলৈও অনুৰোধ জনাইছিল আৰু ইউৰোপত প্ৰশিক্ষণৰ সুযোগ বিচাৰিছিল, দুয়োটাকে নাকচ কৰা হৈছিল ।
"মোৰ দেশৰ বাবে মোৰ সকলোখিনি দিয়াৰ পিছতো মূৰটো তললৈ নমাই খোজ কঢ়াটো সঠিক নেকি ? যিয়েই নহওক— মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো, মই আকৌ উঠিম । যিকোনো পৰিস্থিতিত মই যুঁজিম ।" লাভলীনা বৰগোঁহায়ে কয় ।