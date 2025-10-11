এডিডাছ ইণ্ডিয়াৰ শ্বেক আউট ৰাণত লাভলীনা
এডিডাছ ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত শ্বেক আউট ৰাণত অংশগ্ৰহণ কৰি আপ্লুত অলিম্পিক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁই ।
By ANI
Published : October 11, 2025 at 3:43 PM IST
নতুন দিল্লী : টকিঅ' অলিম্পিকত পদক বিজয়ী তথা অসমকন্যা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে বুধবাৰে এডিডাছ ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শ্বেক আউট ৰাণত অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানটো সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰি লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কয়, "এয়া এক অতি ভাল অভিজ্ঞতা । পৰিৱেশ অতি ইতিবাচক । জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল ইয়াত আছে আৰু তেওঁলোকে হাফ মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তেওঁলোকৰ সাক্ষাতে মোক বহুত প্ৰেৰণা যোগাব...।"
উল্লেখ্য যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত তুৰস্কৰ বুছৰা ইচিলদাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈছিল লাভলীনা । ইয়াৰ পূৰ্বে জুন মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ গুৱাহাটীত লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমী উদ্বোধন কৰিছিল । আই অ' এছ স্প'ৰ্টছ এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছিল যে এই একাডেমী যুৱক-যুৱতীসকলৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত উন্নয়ন আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বিশ্বমানৰ বক্সিং প্ৰতিভালৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।
গুৱাহাটীত এনেধৰণৰ প্ৰথম একাডেমীৰ লক্ষ্য হৈছে বক্সাৰসকলক তেওঁলোকৰ সপোন পূৰণৰ বাবে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু বিশেষজ্ঞৰ পথ প্ৰদৰ্শন । উত্তৰ গুৱাহাটীত কৌশলগতভাৱে অৱস্থিত এই একাডেমীখনত বক্সিং ৰিঙৰ লগতে সকলো প্ৰয়োজনীয় সা-সুবিধাৰে সম্পূৰ্ণ সুসজ্জিত ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে একাডেমীখনৰ উন্নয়নত সহযোগিতা কৰাৰ বাবেও পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে । চৰকাৰে ২ কোটি টকা প্ৰদানৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । লগতে খেলুৱৈসকলৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণৰ বাবে মাটি অধিগ্ৰহণ আৰু খৰচত লাভলীনাক সহায় কৰিবলৈ সন্মত হয় । লগতে প্ৰশিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে জড়িত খৰচ আৰু একাডেমী সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো একাডেমীক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে চৰকাৰে ।
লগতে পঢ়ক :ফুটবল ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি