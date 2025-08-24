ETV Bharat / sports

ক্ৰিকেট সংগ্ৰহালয়ত জীৱন্ত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে 'লিট'ল মাষ্টাৰ' সুনীল গাভাস্কাৰে ধন্যবাদ জনালে MCA

MCA-এ নিৰ্মাণ কৰিলে কিম্বদন্তি ক্ৰিকেট খেলুৱৈ সুনীল গাভাস্কাৰৰ জীৱন্ত মূৰ্তি । ক্ৰিকেট সংগ্ৰহালয়ত উপস্থিত হৈ MCA-ক ধন্যবাদ জনালে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ।

'Little Master' Sunil Gavaskar thanks MCA for life-size statue at new cricket museum
ক্ৰিকেট সংগ্ৰহালয়ত সুনীল গাভাস্কাৰৰ জীৱন্ত মূৰ্তি নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)
By ANI

Published : August 24, 2025 at 2:22 PM IST

মুম্বাই : শনিবাৰে মুম্বাইৰ ৱানখেড় ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হয় মহান ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰ । ষ্টেডিয়ামখনত সদ্য উদঘাটন কৰা MCA ৰ শাৰদ পাৱাৰ সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত প্ৰতিস্তা কৰা তেওঁৰ জীৱন্ত মূৰ্তি উন্মোচন কৰি মুম্বাই ক্ৰিকেট সংঘক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

আৱেগিক হৈ গাভাস্কাৰে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মই এই অনুভৱ ভাষাৰে ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰিম, এই সন্মান লাভ কৰি মই অভিভূত হৈছো । সংগ্ৰহালয়ৰ বাহিৰত এটা মূৰ্তি হওক, য'ত অসংখ্য লোক উপস্থিত হ'ব, এয়া সাধাৰণ লোকৰ বাবে সম্ভৱ নহয় । এই সন্মান দিয়াৰ মই মুম্বাই ক্ৰিকেট সংঘক ধন্যবাদ দি অন্ত কৰিব নোৱাৰিম । মুম্বাি ক্ৰিকেট সংঘ মোৰ মাৰ দৰে । যেতিয়া মই ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া এই সংঘই মোক হাতত ধৰি শিকাইছিল । মুম্বাইৰ হৈ খেলিবলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে আশীৰ্বাদ । মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এই পৰ্যায় পামহি ।"

৮০০০ বৰ্গফুটৰ মুম্বাইৰ এই সংগ্ৰহালয় ভাৰতীয় আৰু বিশ্ব পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেটত অতুলনীয় যোগদানৰ বাবে সমৰ্পিত । উদঘাটনৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত ক্ৰিকেটজগতৰ দ্বিগজ ব্যক্তি, প্ৰশংসক, আৰু বহু গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ।২২ ছেপ্তেম্বৰ, ২০২৫ ৰ পৰা অনলাইন মাধ্যমৰে জনতাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয়, টিকটৰ বুকিং আৰু স্লট অতিশীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব ।

বিশেষ প্ৰৱেশদ্বাৰত, দৰ্শকক আদৰিবলৈ শাৰদ পাৱাৰ আৰু গাভাস্কাৰৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হৈছে, যি মুম্বাই ক্ৰিকেটৰ জীৱন্ত আত্মা আৰু মহান চেম্পিয়নৰ প্ৰতীক, যি প্ৰতিটো প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা দি আহিছে । সংগ্ৰহালয়টোৰ ভিতৰত শাৰিৰীক স্মৃতি চিহ্ন, ইণ্টাৰেক্টিভ প্ৰদৰ্শনী আৰু উন্নত ডিজিটেল সুবিধা উপলব্ধ ।

বিশেষৰূপে নিৰ্মাণ কৰা এটা অংশত ভাৰতৰ ক্ৰিকেটৰ দ্বিগজসকল, মহিলাৰ ক্ৰিকেটৰ উপলব্ধি, প্ৰশাসক আৰু তেওঁলোকৰ যোগদান আৰু MCA ৰ সদস্যৰ ক্লাৱৰ ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে ।

