ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত স্থাপন হ'ব দিলীপ ভেংছাৰকাৰৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি

‘কৰ্ণেল’ নামেৰে পৰিচিত ভেংছাৰকাৰে ভাৰতৰ হৈ ১১৬ খন টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ অধ্যক্ষও আছিল ।

Dilip Vengsarkar Life Size Statue
দিলীপ ভেংছাৰ্কাৰৰ ফাইল ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
মুম্বাই: ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক দিলীপ ভেংছাৰকাৰৰ জীৱন্ত আকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো মুম্বাইৰ সন্মানীয় ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত স্থাপন কৰা হ’ব । ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু সুনীল গাভাস্কাৰৰ লগতে ভাৰতৰ পূৰ্বৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ (চি চি চি), ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (বি চি চি আই) আৰু মুম্বাই ক্ৰিকেট সন্থাৰ অধ্যক্ষ শৰদ পাৱাৰৰ জীৱন্ত আকাৰৰ মূৰ্তি ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত আছে !

‘কৰ্ণেল’ নামেৰে জনাজাত দিলীপ ভেংছাৰকাৰৰ জীৱন্ত আকাৰৰ মূৰ্তিটো স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত এম চি এৰ এপেক্স কাউন্সিলে গ্ৰহণ কৰিছিল ।

এম চি এই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এক বিবৃতিত কয় যে পৰিষদে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ব'ৰ্ডে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় আৰু মুম্বাইক স্বীকৃতি দিবলৈ দিলীপ ভেংছাৰকাৰৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ সংকল্প লৈছে।

এম চি এৰ অধ্যক্ষ অজিংক্য নাইকে কয়, "এপেক্স কাউন্সিলে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহে ক্ৰিকেটৰ উৎকৃষ্টতা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতা দুয়োটাৰে প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে । ৱানখেড়েত দিলীপ ভেংছাৰকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে সন্মান জনোৱাটো মুম্বাইৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেট আইকনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ আনহাতে কৃষক আৰু মৈদান ক্লাবৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থনে এম চি এৰ সমাজৰ সৈতে গভীৰ শিপাই থকা সংযোগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।"

প্ৰবীণ খেলুৱৈ ৬৯ বছৰীয়া ভেংছাৰকাৰৰ ১১৬ খন ঘৰুৱা চাৰ্কিটত মুম্বাইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । ১৯৮৩ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ বিজয়ী দলৰ সদস্য প্ৰাক্তন সোঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।

‘লৰ্ডছ অৱ দ্য লৰ্ডছ’ নামেৰে পৰিচিত ভেংছাৰকাৰৰ এম চি এ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়া আছিল । ২০১১ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱা ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামতো তেওঁৰ নামত এটা ষ্টেণ্ড নামকৰণ কৰা হৈছে ।

‘মুম্বাইকাৰে’ তেওঁৰ কেৰিয়াৰত সৰ্বাধিক ১৬৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৬৮৬৮ টেষ্ট ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁ ১২৯ খন এদিনীয়া খেলিছিল, য’ত তেওঁ সৰ্বোচ্চ ১০৫ ৰাণৰ সৈতে ৩৫০৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

১৯৭৬ চনত অকলেণ্ডত নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট খেলত অভিষেক ঘটা এই সুদৰ্শন প্ৰাক্তন বেটছমেনগৰাকীয়ে ১৯৯২ চনত পাৰ্থত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে শেষ টেষ্ট খেলিছিল । তেওঁ ২৬০খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচত ১৭৮৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ক্ৰিকেট সংগ্ৰহালয়ত জীৱন্ত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে 'লিট'ল মাষ্টাৰ' সুনীল গাভাস্কাৰে ধন্যবাদ জনালে MCA

