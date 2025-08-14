হায়দৰাবাদ: পিতৃহাৰা হ’ল টেনিছ তাৰকা লিয়েণ্ডাৰ পেজ ৷ পেজৰ পিতৃ ডাঃ ভেচ পেজৰ ৮০ বছৰ বয়সত মৃত্যু ঘটে ৷ ১৯৭২ চনৰ মিউনিখ অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জনকাৰী, ভাৰতীয় হকী দলৰ অংশ তথা কলকাতাৰ টেনিছ তাৰকা লিয়েণ্ডাৰ পেজৰ পিতৃ ভেচ পেজৰ মৃত্যুৰ খবৰে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে দেশৰ ক্ৰীড়াজগতত ।
ডাঃ ভেচ পেজ ভাৰতীয় ক্ৰীড়া আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ ব্যক্তি আছিল ৷ যিয়ে এথলেটিক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ উপৰিও চিকিৎসা উদ্ভাৱন আৰু ক্ৰীড়া প্ৰশাসনক সামৰি লৈছিল ।
১৯৪৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত গোৱাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ডাঃ ভেচ পেজে । বহুকেইটা খেলৰ লগতে শিক্ষাতো সমানে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল তেওঁ । হকীৰ উপৰিও ভেচ পেছাদাৰী ক্ৰিকেট, ফুটবল আৰু ৰাগবীৰ এজন পাকৈত খেলুৱৈ আছিল ৷ ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০২ চনলৈ ভাৰতীয় ৰাগবী ফুটবল ইউনিয়নৰ সভাপতিৰ পদতো তেওঁ অধিষ্ঠিত হৈছিল । ইয়াৰোপৰি তেওঁ বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি ক্ৰীড়া ক্লাব কলিকতা ক্ৰিকেট এণ্ড ফুটবল ক্লাবৰ সভাপতিৰ পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল ।
ক্ৰীড়া প্ৰশাসন বিশেষকৈ ক্ৰীড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানত ডাঃ ভেচ পেজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল । এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিল আৰু ব’ৰ্ড অৱ কণ্ট্ৰ’ল ফৰ ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া (বি চি চি আই) ৰ এণ্টি ড’পিং বিষয়া হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছিল ।
ডাঃ ভেচ পেজৰ পৰিয়াল
প্ৰাক্তন ভাৰতীয় বাস্কেটবল খেলুৱৈ তথা বাঙালী কবি মাইকেল মধুসুদন দত্তৰ পৰিনাতি জেনিফাৰ ডাটনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ডাঃ ভেচ পেজ । পুত্ৰ লিয়েণ্ডাৰ পেজে তেওঁৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিয়েই অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰে ৷ ভাৰতত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা একমাত্ৰ পিতৃ-পুত্ৰ যুটি হৈছে ডাঃ ভেচ পেজ আৰু লিয়েণ্ডাৰ পেজ ।
ডাঃ ভেচ পেজৰ মৃত্যু ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ ক্ষতি ৷ কাৰণ তেওঁ খেলপথাৰৰ ভিতৰে-বাহিৰে নিজৰ চানেকি এৰি থৈ গৈছে, যিয়ে খেলুৱৈ-প্ৰশাসকক একেদৰেই অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।
ডাঃ ভেচ পেজলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হকী ইণ্ডিয়াৰ
হকী ইণ্ডিয়াই এক্সত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘আজি পুৱা এগৰাকী প্ৰকৃত ক্ৰীড়া আইকন ডাঃ ভেচ পেজৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটে । খেলপথাৰৰ ভিতৰে-বাহিৰে তেওঁৰ কৃতিত্বই প্ৰতিটো প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । ১৯৭২ চনৰ মিউনিখ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী দলৰ সদস্য হিচাপে তেওঁ ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল । তেওঁৰ অস্তিত্ব সদায়ে আমাৰ মাজত অমৰ হৈ থাকিব ।’’
Dr. Vece Paes, a true sports icon, sadly passed away this morning. His achievements on and off the field inspired generations. As a member of the 1972 Munich Olympics bronze-winning team, he made India proud. His legacy will live on.#RIPVecePaes #HockeyIndia pic.twitter.com/6N0KMcey5G— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 14, 2025
প্ৰাক্তন খেলুৱৈৰ শোকপ্ৰকাশ
ডাঃ ভেচ পেজৰ মৃত্যুত সকলো মৰ্মাহত । এই দুখৰ মুহূৰ্তত প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । ভাৰতীয় হকী দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক বীৰেন ৰাস্কুইন্হাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘ডাঃ ভেচ পেজৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই অতি দুখ অনুভৱ কৰিছো । ১৯৭২ চনৰ মিউনিখ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় দলৰ মিডফিল্ডাৰ আছিল । তেওঁ আছিল এগৰাকী অনন্য ক্ৰীড়া চিকিৎসক ৷ ২০০৪ চনৰ এথেন্স অলিম্পিকৰ বাবে তেওঁ আছিল দলৰ চিকিৎসক । সঁচাকৈয়ে আচৰিত মানুহ । RIP ডাক্তৰ । সকলোৰে বাবে ধন্যবাদ ।’’
Very sad to hear of the passing of Dr. Vece Paes. He was a midfielder with the 🇮🇳 🏑 team that won the bronze medal at 1972 Munich Olympics. An amazing Sports Physician, he was team doctor when I played at Athens 2004. Incredible human being. RIP Doc. Thank you for everything 💔 pic.twitter.com/fGGraJ7EW5— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) August 14, 2025
