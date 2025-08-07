Essay Contest 2025

টীম ইণ্ডিয়াৰ আগন্তুক টেষ্ট শৃংখলা কাৰ বিৰুদ্ধে ? পলকতে এই বছৰ ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ খেলৰ সূচী - TEAM INDIA NEXT TEST SERIES

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ মেচৰ টেষ্ট শৃংখলা ২-২ ব্যৱধানত সমাপ্ত কৰাৰ পিছত এইবাৰ ২ অক্টোবৰত খেলপথাৰত নামিব টীম ইণ্ডিয়া ।

TEAM INDIA NEXT TEST SERIES
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 1:11 PM IST

স্পৰ্টছ ডেস্ক: বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ, ২০২৫-২৭ চক্ৰৰ প্ৰথম শৃংখলাত ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২-২ ব্যৱধানত সমতা স্থাপন কৰে । ২০ জুনৰ পৰা ৪ আগষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মাজৰ পাঁচ মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ এখন মেচ ড্ৰ' হয় । যাৰ ফলত ডব্লিউ টি চি পইণ্ট তালিকাত ভাৰত বৰ্তমান ২৮ পইণ্টেৰে তৃতীয় স্থানত । আনহাতে, ২৬ পইণ্ট লাভ কৰি ইংলেণ্ড বৰ্তমান চতুৰ্থ স্থানত আছে । লৰ্ডছ টেষ্টত লেহেমীয়া গতিৰ অভাৰ ৰেটৰ বাবে ইংলেণ্ডে ২ পইণ্ট হেৰুৱাবলগা হয় ।

আনহাতে, এই ৰোমাঞ্চকৰ টেষ্ট শৃংখলাৰ পিছত ভাৰতে অহা ১৭ আগষ্টৰ পৰা ৩১ আগষ্টলৈকে বাংলাদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবে এই ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হয় । ফলত অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰলৈকে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে নিজ দেশৰ কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট উপভোগ কৰিব নাপাব । বৰ্তমান ভাৰতীয় দলটোৱে ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২৮ ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা এছিয়া কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এইবাৰ এছিয়া কাপ টি-২০ ফৰ্মেটত ইউ এ ইত অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতে পৰৱৰ্তী টেষ্ট শৃংখলাত ২ অক্টোবৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব । আনহাতে, এদিনীয়া শৃংখলা অহা ১৯ অক্টোবৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।

TEAM INDIA NEXT TEST SERIES
এণ্ডাৰছন-তেণ্ডুলকাৰ ট্ৰফী ২-২ ব্যৱধানত সমাপ্ত (IANS)

এছিয়া কাপত ভাৰতৰ খেলৰ সূচী

টীম ইণ্ডিয়াৰ আগন্তুক টুৰ্ণামেণ্ট হৈছে এছিয়া কাপ । এছিয়া কাপ, ২০২৫ অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব । ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈয়ে

টেষ্ট ক্ৰিকেট আৰু টি-২০ ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছত ভাৰতে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত এক যুৱ বাহিনীৰে এই টুৰ্ণামেণ্টত যুঁজ দিব । ভাৰতে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ১০ ছেপ্টেম্বৰত ইউ এ ই, ১৪ তাৰিখে পাকিস্তান আৰু ১৯ তাৰিখে ওমানৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ।

ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (২ অক্টোবৰৰ পৰা ১৪ অক্টোবৰ)

ইংলেণ্ডত টেষ্ট শৃংখলাত সমতা স্থাপনৰ পিছত ভাৰতে ৰঙা বলৰ ক্ৰিকেটৰ দীঘলীয়া ফৰ্মেটত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলা আয়োজন কৰিব । এই মেচ দুখন আহমেদাবাদ আৰু দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই শৃংখলা হ'ব ভাৰতৰ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ, ২০২৫-২৭ চক্ৰৰ দ্বিতীয় শৃংখলা ।

ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট শৃংখলাৰ সময়সূচী

  • প্ৰথম টেষ্ট : ২ অক্টোবৰ-৬ অক্টোবৰ : আহমেদাবাদ
  • দ্বিতীয় টেষ্ট : ১০ অক্টোবৰ-১৪ অক্টোবৰ : দিল্লী

টীম ইণ্ডিয়াৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণসূচী

ইয়াৰ পিছত ভাৰতে তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া আৰু পাঁচখন মেচৰ টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় শৃংখলাৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিব । এই শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতৰ তাৰকা খেলুৱৈ ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীকো দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে সকলোৰে দৃষ্টি অহা অক্টোবৰ মাহত এই তাৰকা যুটিৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ওপৰত নিবদ্ধ থাকিব । এই ভ্ৰমণসূচীৰ আৰম্ভণি ১৯ অক্টোবৰত পাৰ্থত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এদিনীয়া মেচেৰে হ'ব ।

TEAM INDIA NEXT TEST SERIES
টীম ইণ্ডিয়া (IANS)

অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম ভাৰতৰ ভ্ৰমণসূচী

  • প্ৰথম এদিনীয়া : ১৯ অক্টোবৰ : পাৰ্থ
  • দ্বিতীয় এদিনীয়া : ২৩ অক্টোবৰ : এডিলেইড
  • তৃতীয় এদিনীয়া : ২৫ অক্টোবৰ : ছিডনী
  • প্ৰথম টি-২০ : ২৯ অক্টোবৰ : কেনবেৰা
  • দ্বিতীয় টি-২০ : ৩১ অক্টোবৰ : মেলবোৰ্ণ
  • তৃতীয় টি-২০ : ২ নৱেম্বৰ : হোৱাৰ্ট
  • চতুৰ্থ টি-২০ : ৬ নৱেম্বৰ : গ'ল্ড কোষ্ট
  • পঞ্চম টি-২০ : ৮ নৱেম্বৰ : ব্ৰিছবেইন

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ (১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৯ ডিচেম্বৰ)

এই বছৰৰ শেষৰ ফালে ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক আতিথ্য প্ৰদান কৰিব । এই ভ্ৰমণসূচীত টীম ইণ্ডিয়াই প্ৰিটোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে দুখন টেষ্ট মেচ, তিনিখন এদিনীয়া আৰু পাঁচখন টি-২০ মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মেচৰ সময়সূচী

  • প্ৰথম টেষ্ট : ১৪ নৱেম্বৰ-১৮ নৱেম্বৰ : কলকাতা
  • দ্বিতীয় টেষ্ট : ২২ নৱেম্বৰ-২৮ নৱেম্বৰ : গুৱাহাটী
  • প্ৰথম এদিনীয়া : ৩০ নৱেম্বৰ : ৰাঁচী
  • দ্বিতীয় এদিনীয়া : ৩ ডিচেম্বৰ : ৰায়পুৰ
  • তৃতীয় এদিনীয়া : ৬ ডিচেম্বৰ : বিশাখাপট্টনম
  • প্ৰথম টি-২০ : ৯ ডিচেম্বৰ : কটক
  • দ্বিতীয় টি-২০ : ১১ ডিচেম্বৰ : মুল্লানপুৰ
  • তৃতীয় টি-২০ : ১৪ ডিচেম্বৰ : ধৰ্মশালা
  • চতুৰ্থ টি-২০ : ১৭ ডিচেম্বৰ : লক্ষ্ণৌ
  • পঞ্চম টি-২০ : ১৯ ডিচেম্বৰ : আহমেদাবাদ
