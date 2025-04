ETV Bharat / sports

দিল্লীক পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আৰ চি বি; খেলখনৰ নায়কত পৰিণত ক্ৰুনাল পাণ্ডিয়া - IPL 2025

Published : April 28, 2025 at 7:42 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 8:54 AM IST

নতুন দিল্লী : আই পি এল ২০২৫ৰ ৪৬ সংখ্যক মেচত দিল্লী কেপিটেলছ (ডি চি)ক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি)ৱে ১৪ পইণ্টেৰে পইণ্ট তালিকাত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে ৷ ইয়াৰ লগে লগে আৰ চি বিয়ে প্লে অফত নিজৰ স্থান প্ৰায় নিশ্চিত কৰিছে ৷ এই পৰাজয়ৰ লগে লগে দিল্লীয়ে ১২ পইণ্টেৰে চতুৰ্থ স্থানত উপনীত হৈছে ৷ এই মেচত আৰ চি বিয়ে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ দিল্লী কেপিটেলছৰ দলটোৱে ২০ অভাৰত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই ১৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ দিল্লীয়ে জয়ী হ’বলৈ দিয়া ১৬৩ ৰাণৰ লক্ষ্য ৰাজস্থানে ৯টা বল বাকী থকা অৱস্থাত উপনীত হয় আৰু ৬ উইকেটত জয়লাভ কৰে ৷ আৰ চি বিয়ে ৪ উইকেট হেৰুৱাই ১৬৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু খনখনত দলটোৰ জয়ৰ নায়ক আছিল ক্ৰুনাল পাণ্ডিয়া ৷

