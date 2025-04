ETV Bharat / sports

বিৰাটৰ বিৰল কৃতিত্ব; আই পি এলত ৰচিলে আন এক অভিলেখ - IPL 2025

বিৰাট কোহলী ( IANS PHOTO )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 21, 2025 at 7:28 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 9:37 AM IST 3 Min Read

মুল্লাপুৰ : ইতিহাসত পুনৰবাৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিলে বিৰাট কোহলীয়ে । ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক পঞ্চাশ প্লাছ স্ক’ৰ কৰা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কোহলী । ২০ এপ্ৰিল দেওবাৰে নিউ চণ্ডীগড়ৰ মহাৰাজা যাদবীন্দ্ৰ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি) আৰু পঞ্জাব কিংছ (পি বি কে এছ)ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত তেওঁ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । ডেভিদ ৱাৰ্নাৰক চেৰ পেলালে বিৰাট কোহলীয়ে দিল্লী কেপিটেলছৰ প্ৰাক্তন বেটছমেন ডেভিদ ৱাৰ্নাৰক পিছ পেলাই বিৰাট কোহলীয়ে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কোহলীয়ে ৪৩টা বলত অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে । এতিয়া তেওঁৰ নামত ৬৭টা পঞ্চাশ প্লাছ স্ক’ৰ আছে, যিটো প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত যিকোনো খেলুৱৈৰ সৰ্বাধিক স্ক’ৰ । এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ বিৰাট কোহলীয়ে ২৫২ ইনিংছ খেলিছিল । আই পি এল ২০২৫ৰ মেগা নিলামত বিক্ৰী নোহোৱা ডেভিদ ৱাৰ্নাৰে ৬৬টা পঞ্চাশ প্লাছ স্ক’ৰ কৰিছে । পঞ্জাব কিংছৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক শেখৰ ধাৱনে ৫৩টা পঞ্চাশ প্লাছ স্ক’ৰেৰে এই তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে । আই পি এলত সৰ্বাধিক ৫০+ স্ক’ৰ কৰা খেলুৱৈ

Last Updated : April 21, 2025 at 9:37 AM IST