ETV Bharat / sports

কলকাতাক ৪ ৰাণত পৰাস্ত লক্ষ্ণৌৰ, পুৰণলৈ মেচখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান - IPL 2025

কলকাতাক ৪ ৰাণত পৰাস্ত লক্ষ্ণৌৰ ( AP )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 9, 2025 at 8:03 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 9:31 AM IST 4 Min Read

কলকাতা: ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ২০২৫ৰ ২১ সংখ্যক মেচত লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ (কে কে আৰ) ৪ ৰাণৰ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । অধিনায়ক অজিংক্য ৰাহানেৰ অৰ্ধশতক আৰু ৰিংকু সিঙৰ উজ্জ্বল বেটিং সত্ত্বেও দলটো পৰাস্ত হয় ৷ ৫খন মেচত লক্ষ্ণৌৰ এয়া তৃতীয়টো জয়, আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ ৫খন মেচত এইটো তৃতীয়টো পৰাজয় । এই মেচখনত টছত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত লক্ষ্ণৌৱে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২০ অভাৰত ৩ উইকেট হেৰুৱাই ২৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, প্ৰত্যুত্তৰত কলকাতাই ২০ অভাৰত ৭ উইকেট হেৰুৱাই ২৩৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচখন ৪ ৰাণত পৰাস্ত হয় । ৰাহানে আৰু আয়াৰৰ ইনিংছ অসাৰ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হৈ ২৩৯ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদিবলৈ কুইণ্টন ডি কক আৰু সুনীল নাৰিনে খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰে । দুয়োজনে ক্ৰমে ১৫ আৰু ৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে । ইয়াৰ পিছত অজিংক্য ৰাহানে আৰু ভেংকটেশ আয়াৰে দলৰ দায়িত্ব লয় । ৮টা চাৰি আৰু ২টা ছয়ৰ সহায়ত ৩৫টা বলত ৬১ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল ৰাহানে । আয়াৰে ২৯টা বলত ৬টা চাৰি আৰু ১টা ছয়ৰে ৪৫ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । শেষত ৰিংকু সিঙে ১৫টা বলত ৩৮ ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছত ৬টা চাৰি আৰু ২টা ছয়ৰে খেলিলেও নিজৰ দলটোক জয়ী কৰিব নোৱাৰিলে । লক্ষ্ণৌৰ হৈ আকাশদ্বীপ আৰু শ্বাৰদুল ঠাকুৰে ২টাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে আবেশ খান, দিগবেশ ৰাথী আৰু ৰবি বিষ্ণৌই ১টাকৈ উইকেট লাভ কৰে।

Last Updated : April 9, 2025 at 9:31 AM IST