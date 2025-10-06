ভাৰত-পাকিস্তান মেচত ৪টা অদ্ভুত কাণ্ড: টছ আৰু ৰাণ আউট বিতৰ্কই দখল কৰিলে শিৰোনাম
বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ষষ্ঠখন খেলত পাকিস্তানক ৮৮ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলটোৱে নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখিছিল ।
হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ৫ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হয় মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ষষ্ঠখন খেল । শ্ৰীলংকাৰ প্ৰেমাদাছা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে চুবুৰীয়া দেশ দুখন মুখামুখি হয় আৰু ভাৰতে পাকিস্তানক সহজেই পৰাস্ত কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় পুৰুষ দলটোৱে এছিয়া কাপত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিছিল ।
এইবাৰ বিশ্বকাপত ভাৰতীয় মহিলা দলে ২৪৮ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দি পাকিস্তানক ১৫৯ ৰাণত অলআউট কৰি ৮৮ ৰাণৰ বৃহৎ জয় পঞ্জীয়ন কৰে । ইয়াৰ লগতে ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাখনত পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত স্থান দখল কৰে ।
এই মেচখনত যদিও ভাৰতে জয়লাভ কৰিছিল, ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে কিন্তু ২০২৫ চনৰ ৫ অক্টোবৰত খেলা এই মেচখন মনত ৰাখিব, মেচখনৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা অদ্ভুত পৰিঘটনাৰ বাবে ।
টছৰ সময়ত কৰা নহ'ল কৰমৰ্দন
এছিয়া কাপ ২০২৫ত পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ সৈতে ভাৰতীয় পুৰুষ দলৰ 'No Handshake' নীতি অব্যাহত ৰাখি ভাৰতীয় মহিলা দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰেও বিশ্বকাপত টছৰ সময়ত পাকিস্তানী অধিনায়ক ফাতিমা ছানাৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰা নাছিল ।
টছৰ সময়ত মেচ ৰেফাৰীয়ে কৰিছিল এটা ডাঙৰ ভুল
দ্বিতীয়টো উল্লেখযোগ্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল টছৰ সময়তে । ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে যেতিয়া মুদ্ৰাটো বতাহত উৰুৱাইছিল, তেতিয়া পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ফাতিমাই টেল বুলি কৈছিল । কিন্তু মেচৰ ৰেফাৰী শ্বেণ্ড্ৰে ফ্ৰিট্জ আৰু কমেণ্টেটৰসকলে 'হেডছ দ্য কল' ঘোষণা কৰি পাকিস্তানক টছৰ বিজয়ী ঘোষণা কৰে ।
এই মেচখনৰ তৃতীয়টো বৃহৎ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যেতিয়া খেলপথাৰত কীট-পতংগৰ উপদ্ৰৱ ঘটিছিল, যাৰ ফলত দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ফাতিমা ছানাক কীট-পতংগ খেদোৱা ঔষধ স্প্ৰে কৰা দেখা গৈছিল যদিও সেয়া অকাৰ্যকৰী বুলি প্ৰমাণিত হয় । ফলস্বৰূপে খেলপথাৰৰ পৰা কীট-পতংগবোৰ আঁতৰাবলৈ কিছু সময়ৰ বাবে মেচখন বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।
মুনিবা আলীৰ ৰাণ আউট
মেচখনৰ চতুৰ্থটো বিতৰ্কিত ঘটনা আছিল পাকিস্তানৰ ইনিংছৰ চতুৰ্থ অভাৰৰ শেষ বলত তৃতীয় আম্পায়াৰে মুনিবা আলীক অদ্ভুতভাৱে ৰাণ আউট বুলি ঘোষণা কৰিছিল । ক্ৰান্তি গৌড়ৰ বলটো যেতিয়া মুনীবাৰ পেডত খুন্দা মাৰি সোমাই গ’ল, তেতিয়া দীপ্তি শৰ্মাই বলটো তুলি লৈ ষ্টাম্পত দলিয়াই দিয়ে আৰু বলটোৱে মুনীবা আলীয়ে বেটখন ক্ৰীজত ৰাখি ওপৰলৈ তুলি থাকোঁতে ষ্টাম্পত লাগে । তৃতীয় আম্পায়াৰেও তেওঁক আউট বুলি ঘোষণা কৰে । ভাৰতে এই সফলতাক উদযাপন কৰাৰ সময়তে পাকিস্তান এই সিদ্ধান্তত হতাশ হৈ পৰা দেখা গৈছিল ।