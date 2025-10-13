বিশ্বকাপত একেৰাহে দ্বিতীয়টো পৰাজয় ভাৰতৰ; হিলীৰ আকৰ্ষণীয় শতক

বিশ্বকাপত একেৰাহে দ্বিতীয়টো পৰাজয় ভাৰতৰ; হিলীৰ আকৰ্ষণীয় শতক
চলিত মহিলাৰ বিশ্বকাপত ভাৰত পুনৰ এবাৰ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ৩ উইকেটত পৰাস্ত হৰমনপ্ৰীত বাহিনীৰ ।
Published : October 13, 2025 at 7:21 AM IST
হায়দৰাবাদ : আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ দেওবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ৩ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰত । ভাৰতে ৩৩১ ৰাণৰ সৰ্বাধিক লক্ষ্য দিছিল যদিও অন্তিম পৰ্যায়লৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই সেই লক্ষ্যত উপনীত হয় । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলৰ পথ কিছু কঠিন হৈ পৰিল । খেলখনত অষ্ট্ৰেলিয়াই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰা সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
প্ৰথমে বেটিং কৰা ভাৰতীয় দলটোৱে ৪৮.৫ অভাৰত ৩৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় । এই লক্ষ্যৰ পিছত গৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই ৪৯ অভাৰত ৭ উইকেট হেৰুৱাই জয়লাভ কৰে । প্ৰতিযোগিতাখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এয়া আছিল তৃতীয়টো জয়, যাৰ বাবে পইণ্ট তালিকাত ইংলেণ্ডক অতিক্ৰম কৰি ৭ পইণ্টেৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে দলটোৱে ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়কৰ বিজয়ী শতক
অধিনায়ক এলিছা হিলীৰ উজ্জ্বল শতকৰ বাবেই অষ্ট্ৰেলিয়াই বিজয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ল । ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰা ৩৩১ ৰাণ ইমান সহজ নাছিল দলটোৰ বাবে । হিলীয়ে ১০৭ টা বলত ২১ টা চাৰি আৰু ৩ টা ছিক্সাৰৰ সহায়ত ১৪২ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলে । পি বি লিচফিল্ডে ৪০, এছলী গাৰ্ডেনে ৪৫ আৰু এলিছ পেৰীয়ে ৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক আৰামদায়ক জয়ৰ দিশত আগুৱাই লৈ যায় । ভাৰতৰ হৈ শ্ৰী চৰণীয়ে ৩ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে অমনজোৎ কৌৰ আৰু দীপ্তি শৰ্মাই ২ টাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
মান্ধানা-প্ৰতিকাৰ আকৰ্ষণীয় পাৰ্টনাৰ্শ্বিপ
খেলখনত ভাৰতৰ হৈ স্মৃতি মান্ধনা আৰু প্ৰতিকা ৰাৱলে আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলে । প্ৰথম উইকেটত ১৫৫ ৰাণ সংযোজন কৰে । মান্ধনাই ৬৬ টা বলত ৯ টা চাৰি আৰু ৩ টা ছিক্সাৰৰ সহায়ত ৮০ ৰাণ আৰু প্ৰতিকাই ৯৬ টা বলত ১০ টা চাৰি আৰু ১ টা ছিক্সাৰৰ সহায়ত ৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ হৈ জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছে ৩৩ ৰাণ আৰু ৰিচা ঘোষে ৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এনাবেল চাথাৰলেণ্ডে ৫ টা উইকেট দখল কৰে । এই মেচত প্ৰদৰ্শন কৰা অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এলিছা হিলীক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
স্মৃতি মান্ধানাই ৰচিলে ইতিহাস
এই ইনিংছৰ জৰিয়তে স্মৃতি মান্ধনা এতিয়া কেলেণ্ডাৰ বৰ্ষত মহিলাৰ এদিনীয়াত ১০০০ ৰাণ অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমগৰাকী বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও মহিলাৰ এদিনীয়াত ৫ হাজাৰ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া আৰু দ্ৰুততম খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মান্ধনা । ১১২ টা ইনিংছত আৰু ৫৫৬৮ বলত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে ।
