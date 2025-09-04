গুৱাহাটী: সলনি হ’ল সৰুসজাইস্থিত ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামৰ নাম । এতিয়াৰে পৰা ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামক জনা যাব অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্প’ৰ্টছ কমপ্লেক্স হিচাপে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই স্প’ৰ্টছ কমপ্লেক্সটোৰ মূল তোৰণখন ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰে ।
বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদগৰাকীৰ লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা, হিমা দাস, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপৰিও পেৰিছ অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী তাৰকা শ্বুটাৰ মনু ভাকৰ ৷
অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘আজি আমি সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ নামেৰে নামাংকৃত কৰিছো । অসমত বহুতো প্ৰবাদপ্ৰতীম পুৰুষৰ জন্ম হৈছে । কিন্তু জীৱিত কালত তেওঁলোকক যেনেকৈ সন্মান জনাব লাগিছিল, আমি তেনেকৈ সন্মান জনাব পৰা নাছিলো । ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । ৰাজ্য চৰকাৰে সেয়েহে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা জীয়াই থাকোতে তেখেতৰ নাম জীয়াই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা ল’ম । তেখেতে যাতে তাক নিজ চকুৰে দেখি যাব পাৰে ।’’
Sarusajai Sports Complex is now Arjun Bhogeswar Baruah Sports Complex!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2025
Assam’s first Arjuna Awardee Bhogeswar Baruah Dangoriya is a living legend and continues to inspire our sporting fraternity.
I consider myself extremely privileged to rename one of Guwahati’s largest sports… pic.twitter.com/wZXmp2HnC8
‘‘আমি আজি এই কাম কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো । লগতে আজি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত বঁটা লাভ কৰা খেলুৱৈসকলক চৰকাৰী চাকৰি আৰু ২০২৫ বৰ্ষৰ সুব্ৰত কাপ বিজয়ী ছোৱালী দলটোক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
অনুষ্ঠানটোত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । লগতে ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া বঁটা প্ৰদান আৰু ২৫-২৬ বৰ্ষৰ ক্ৰীড়া বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নামো ঘোষণা কৰা হয় । অনুষ্ঠানত অভিষেক বি গগৈ, মহম্মদ ইকবাল আহমেদক ১০ হাজাৰকৈ টকাকৈ নিয়মীয়া ক্ৰীড়া পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয় । এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিমাহে খেলুৱৈ দুগৰাকীয়ে এই পেঞ্চন লাভ কৰিব ৷ আনহাতে, এককালীন পেঞ্চন হিচাপে ৫০ হাজাৰ টকা লাভ কৰে কৌশিক থাপ্পাই ।
At the Bhogeswar Baruah National Sports Awards 2025.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2025
📍 Guwahati pic.twitter.com/ry2BqWagWK
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছিল ৪২ সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস । অসম সন্তান তথা ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৮৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে এই দিৱস পালন কৰা হয় ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো বুধবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ।