ক্ৰিকেটক বিদায় চেতেশ্বৰ পূজাৰাৰ, টেষ্টকে ধৰি সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা ল'লে অৱসৰ

এক্সত এটা দীঘলীয়া পোষ্ট দি নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে চেতেশ্বৰ পূজাৰাই ।

PUJARA RETIREMENT LETTER
চেতেশ্বৰ পূজাৰা (IANS)
Published : August 24, 2025 at 5:40 PM IST

হায়দৰাবাদ : ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা বিদায় লৈছে ষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান বেটছমেন চেতেশ্বৰ পূজাৰাই । চেতেশ্বৰ পূজাৰাই দেওবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে অৱগত কৰে । ৩৭ বছৰীয়া পূজাৰাই এক্সত এটা দীঘলীয়া পোষ্ট দি ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ পৰা বিৰতি লয় ।

চেতেশ্বৰ পূজাৰাই পোষ্টটোৰ কেপচনত লিখিছে, "ভাৰতীয় জাৰ্চি পিন্ধা, জাতীয় সংগীত গোৱা আৰু প্ৰতিবাৰ খেলপথাৰত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰা, শব্দৰে ক’বলৈ টান । কিন্তু কোৱাৰ দৰে প্ৰতিটো ভাল কামৰ অন্ত পৰে । মই গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ আৰু সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা ক্ৰিকেটক বিদায় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো ।

চেতেশ্বৰ পূজাৰাৰ টেষ্ট কেৰিয়াৰ অতি উজ্জ্বল । ভাৰতৰ হৈ ১০৩খন টেষ্ট মেচত পূজাৰাই গড়ে ৪৩.৬০ ৰাণেৰে ৭১৯৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এই সময়ছোৱাত তেওঁ ১৯টা শতক আৰু ৩৫টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ২০২৩ চনত বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ হৈ অন্তিমখন খেল খেলিছিল পূজাৰাই ।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে সেই খেলখনত পূজাৰাই ৪১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত পূজাৰাক দলৰ পৰা বাদ দিয়া হয় । পূজাৰাই ভাৰতৰ হৈ ৫ খন এদিনীয়া মেচতো খেলিছিল, য’ত তেওঁ ৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । পূজাৰাই ২০১০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট খেলত অভিষেক ঘটায় । পূজাৰাই ২০১৩ চনৰ আগষ্ট মাহত জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়াত অভিষেক ঘটায় ।

প্ৰতিটো ভাল কথাৰ অন্ত পৰে : পূজাৰা

চেতেশ্বৰ পূজাৰাৰ অৱসৰৰ পোষ্টত লিখিছে, "যেতিয়া মই মোৰ ক্ৰিকেট যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে এই খেলখনে মোক ইমানখিনি দিব । বহুমূলীয়া সুযোগ, অভিজ্ঞতা, জীৱনৰ উদ্দেশ্য, প্ৰেম আৰু সৰ্বোপৰি আপোনাৰ ৰাজ্য আৰু এই মহান দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ গৌৰৱ । ভাৰতীয় জাৰ্চি পিন্ধা, জাতীয় সংগীত গোৱা আৰু খেলপথাৰত প্ৰতিবাৰেই পূৰ্ণ শক্তি প্ৰদান কৰাটো শব্দৰে প্ৰকাশ কৰাটো অসম্ভৱ । কিন্তু কোৱাৰ দৰে প্ৰতিটো ভাল কামৰ অন্ত পৰে । সম্পূৰ্ণ কৃতজ্ঞতাৰে মই ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ লৈছো ।"

তেওঁ আৰু কয়,"মোক সুযোগ আৰু সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বি চি চি আই আৰু সৌৰাষ্ট্ৰ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছো । ইয়াৰ উপৰিও মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পোৱা সকলো দল, ফ্ৰেঞ্চাইজি আৰু কাউন্টি দলৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞ । মোৰ গুৰু, প্ৰশিক্ষক আৰু গাইডৰ অমূল্য শিক্ষা অবিহনে মই ইমান দূৰলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন ।

চেতেশ্বৰ পূজাৰাই তেওঁৰ সতীৰ্থ, সহায়ক কৰ্মচাৰী, নেট বলাৰ, বিশ্লেষক, লজিষ্টিক দল, আম্পায়াৰ, গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ, স্ক’ৰাৰ, সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মী আৰু পৰ্দাৰ আঁৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি খেলুৱৈসকলক খেলপথাৰত উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰাত সহায় কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁক বিশ্বাস কৰা আৰু তেওঁৰ অফ-ফিল্ড কামৰ যত্ন লোৱাৰ বাবে পূজাৰাই তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষক, অংশীদাৰ আৰু পৰিচালনা দলক ধন্যবাদ জনায় ।

চেতেশ্বৰ পূজাৰাই কয় যে এই খেলৰ জৰিয়তে তেওঁক বিশ্ব ভ্ৰমণ আৰু খেলাৰ সুযোগ দিয়া হৈছিল । সকলোতে তেওঁ অনুৰাগীৰ মৰম পাইছিল, যাৰ বাবে তেওঁ সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব । পূজাৰাই স্বীকাৰ কৰে যে পৰিয়ালৰ অবিহনে এই যাত্ৰা সম্ভৱ নহ’লহেঁতেন । তেওঁ পিতৃ-মাতৃ, পত্নী পূজা, কন্যা অদিতি, শহুৰেক আৰু সমগ্ৰ পৰিয়ালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । পূজাৰাই কয় যে পৰিয়ালটোৰ ত্যাগ আৰু সহযোগিতাই এই যাত্ৰা সাৰ্থক কৰি তুলিছিল । শেষত তেওঁ কয় যে এতিয়া তেওঁ জীৱনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পৰিয়ালৰ সৈতে অধিক সময় কটাব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বিচাৰে ।

ঘৰুৱা ক্ৰিকেটতো পূজাৰাৰ আছে এক শক্তিশালী অভিলেখ

প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত চতুৰ্থ সৰ্বাধিক ভাৰতীয় ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী চেতেশ্বৰ পূজাৰা । পূজাৰাই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ২৭৮খন খেলত ২১৩০১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । এই সময়ছোৱাত পূজাৰাই ৬৬টা শতক আৰু ৮১টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । উল্লেখ্য যে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ভাৰতীয় বেটছমেন হৈছে সুনীল গাভাস্কাৰ । প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ৩৪৮খন খেলত গড়ে ৫১.৪৬ ৰাণেৰে ২৫৮৩৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে গাভাস্কাৰে । এই সময়ছোৱাত গাভাস্কাৰে ৮১টা শতক আৰু ১০৫টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । গাভাস্কাৰৰ পাছত শচীন টেণ্ডুলকাৰ (২৫৩৯৬ ৰাণ) দ্বিতীয় আৰু ৰাহুল দ্ৰাবিড় (২৩৭৯৪ ৰাণ) তৃতীয় স্থানত আছে ।

চেতেশ্বৰ পূজাৰাই ১৩০খন লিষ্ট-এ মেচত ১৬টা শতক আৰু ৩৪টা অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ৫৭৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ৭১ খন টি-২০ মেচত তেওঁৰ নামত ১৫৫৬ ৰাণ আছে । টি-২০ ক্ৰিকেটত পূজাৰাই ১ শতক আৰু ৯ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল)ত পূজাৰাই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ, পঞ্জাব কিংছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰছ বেংগালুৰুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । পূজাৰাই আই পি এলৰ ৩০খন খেলত এটা অৰ্ধশতককে ধৰি ৩৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

