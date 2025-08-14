ETV Bharat / sports

কমনৱেলথ গেমছ ২০৩০ আয়োজন কৰিবলৈ সাজু ভাৰত, ভাৰতীয় অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনে জনালে অনুমোদন - COMMONWEALTH GAMES 2030

ভাৰতীয় অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজনৰ বাবে ভাৰতৰ আহ্বানত অনুমোদন জনাইছে ।

COMMONWEALTH GAMES 2030
কমনৱেলথ গেমছ (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনে ১৩ আগষ্টত এখন বিশেষ সাধাৰণ সভাত ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছক আয়োজন কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ আহ্বানক অনুমোদন জনাইছে ৷ এই আহ্বান ৩১ আগষ্টৰ সময়সীমাৰ আগতেই হৈছিল, কিয়নো নিবিদাৰ নথি দাখিলৰ শেষ তাৰিখ আছিল ৩১ আগষ্ট ।

কমনৱেলথ গেমছ আয়োজনৰ ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উচ্চাকাংক্ষাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইভেণ্ট আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত এক পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও কেইবাবাৰো কৈছে যে ভাৰতে ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক আয়োজন কৰিব বিচাৰে ৷ সেয়ে দেশৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ পৰীক্ষিত ইতিহাস থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

কোনখন চহৰে কমনৱেলথ গেমছৰ আয়োজনৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে ?

ইতিমধ্যে ভাৰতে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ আয়োজক চহৰ হিচাপে আহমেদাবাদক এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে ৷ কিন্তু ৩১ আগষ্টৰ সময়সীমাৰ পূৰ্বে দেশে চূড়ান্ত নিবিদা দাখিল কৰিব লাগিব ৷ ভাৰতীয় অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনৰ অধ্যক্ষ পি টি উষাই পি টি আইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কয় যে দিল্লী আৰু ভুৱনেশ্বৰকো বিবেচনা কৰা হ’ব ৷

আধা ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি চলা বিশেষ সাধাৰণ সভাৰ অন্তত পিটি উষাই কয়, "সকলো একেলগে থকাত মই সুখী আৰু এইটো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু আমাৰ প্ৰস্তুতি আগবাঢ়ি যাব ৷ আহমেদাবাদ আয়োজক চহৰ হ’ব নে নহয় আমি এতিয়াই ক’ব নোৱাৰো ৷ ভুৱনেশ্বৰ আৰু দিল্লীতো আমাৰ ভাল সুবিধা আছে ৷"

ক’ত অনুষ্ঠিত হ’ব কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ ?

প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ চনত স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পিছত ২০৩০ চনত অনুষ্ঠিত হ’ব কমনৱেলথ গেমছ৷ যদি আমি ভাৰতে ২০৩০ চনত কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিব পাৰো, তেন্তে ২০১০ চনৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হ’ব আমি আয়োজক হম৷

আই অ’ এৰ যুটীয়া সম্পাদক কল্যাণ চৌবেয়ে কয়, "আমাৰ সকলো পদক বিজয়ী খেল যেনে শ্বুটিং, আৰ্চাৰী, মল্লযুঁজ আদিৰ আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ আমাৰ পৰম্পৰাগত ক্ৰীড়া যেনে কাবাডী আৰু খো-খোও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত ৷"

লগতে পঢ়ক : পাঁচটা সোণৰ পদক লৈ গৌৰৱেৰে উভতিল অসমৰ দল

ৱৰ্ল্ড মাষ্টাৰ্ছ গেমছ -২০২৫ ত পদক আজুৰিলে এটি সন্তানৰ মাতৃয়ে

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনে ১৩ আগষ্টত এখন বিশেষ সাধাৰণ সভাত ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছক আয়োজন কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ আহ্বানক অনুমোদন জনাইছে ৷ এই আহ্বান ৩১ আগষ্টৰ সময়সীমাৰ আগতেই হৈছিল, কিয়নো নিবিদাৰ নথি দাখিলৰ শেষ তাৰিখ আছিল ৩১ আগষ্ট ।

কমনৱেলথ গেমছ আয়োজনৰ ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উচ্চাকাংক্ষাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইভেণ্ট আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত এক পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও কেইবাবাৰো কৈছে যে ভাৰতে ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক আয়োজন কৰিব বিচাৰে ৷ সেয়ে দেশৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ পৰীক্ষিত ইতিহাস থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷

কোনখন চহৰে কমনৱেলথ গেমছৰ আয়োজনৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে ?

ইতিমধ্যে ভাৰতে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ আয়োজক চহৰ হিচাপে আহমেদাবাদক এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে ৷ কিন্তু ৩১ আগষ্টৰ সময়সীমাৰ পূৰ্বে দেশে চূড়ান্ত নিবিদা দাখিল কৰিব লাগিব ৷ ভাৰতীয় অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনৰ অধ্যক্ষ পি টি উষাই পি টি আইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কয় যে দিল্লী আৰু ভুৱনেশ্বৰকো বিবেচনা কৰা হ’ব ৷

আধা ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি চলা বিশেষ সাধাৰণ সভাৰ অন্তত পিটি উষাই কয়, "সকলো একেলগে থকাত মই সুখী আৰু এইটো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু আমাৰ প্ৰস্তুতি আগবাঢ়ি যাব ৷ আহমেদাবাদ আয়োজক চহৰ হ’ব নে নহয় আমি এতিয়াই ক’ব নোৱাৰো ৷ ভুৱনেশ্বৰ আৰু দিল্লীতো আমাৰ ভাল সুবিধা আছে ৷"

ক’ত অনুষ্ঠিত হ’ব কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ ?

প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ চনত স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পিছত ২০৩০ চনত অনুষ্ঠিত হ’ব কমনৱেলথ গেমছ৷ যদি আমি ভাৰতে ২০৩০ চনত কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিব পাৰো, তেন্তে ২০১০ চনৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হ’ব আমি আয়োজক হম৷

আই অ’ এৰ যুটীয়া সম্পাদক কল্যাণ চৌবেয়ে কয়, "আমাৰ সকলো পদক বিজয়ী খেল যেনে শ্বুটিং, আৰ্চাৰী, মল্লযুঁজ আদিৰ আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ আমাৰ পৰম্পৰাগত ক্ৰীড়া যেনে কাবাডী আৰু খো-খোও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত ৷"

লগতে পঢ়ক : পাঁচটা সোণৰ পদক লৈ গৌৰৱেৰে উভতিল অসমৰ দল

ৱৰ্ল্ড মাষ্টাৰ্ছ গেমছ -২০২৫ ত পদক আজুৰিলে এটি সন্তানৰ মাতৃয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES IN INDIAINDIAN OLYMPIC ASSOCIATIONIOA PRESIDENT PT USHAইটিভি ভাৰত অসমCOMMONWEALTH GAMES 2030

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী'; কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.