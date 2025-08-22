ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ পূৰ্বে ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা বিদায় গৌহৰৰ - GOUHER SULTANA RETIREMENT

গৌহৰে ভাৰতৰ হৈ ৫০খন এদিনীয়া মেচত গড়ে ১৯.৩৯ আৰু ইকনমি ৰেট ৩.৩২ৰে ৬৬টা উইকেট দখল কৰিছে ।

Indian women spinner Gouher Sultana announced his retirement before icc women's odi world cup 2025
ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দল (bcci womens x)
Published : August 22, 2025 at 2:11 PM IST

নতুন দিল্লী: ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আই চি চি মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ । ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ যৌথ আয়োজনত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা মহিলা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল ঘোষণা কৰা হৈছে । ১৯ আগষ্টত ঘোষণা কৰা দলটোত হৰমনপ্ৰীত কৌৰক অধিনায়ক আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে স্মৃতি মান্ধনাক উপ-অধিনায়ক হিচাবে নিযুক্তি দিয়া হয় ৷

আই চি চিৰ মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ দলৰ ৮ গৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এদিনীয়া বিশ্বকাপ খেলিব । তেওঁলোক হ’ল- প্ৰতীকা ৰাৱাল, হৰলিন দেওল, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, অৰুন্ধুতী ৰেড্ডী, ক্ৰান্তি গৌৰ, অমনজোত কৌৰ, ৰাধা যাদৱ আৰু শ্ৰী চৰণি । অধিনায়ক হিচাপে হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰো এয়া হ’ব প্ৰথম এদিনীয়া বিশ্বকাপ ।

মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ আনন্দ আৰু উত্তেজনাৰ মাজতে অনুৰাগীৰ বাবে আহিছে এক নিৰাশাজনক খবৰ । আচলতে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ স্পিনাৰ গৌহৰ চুলতানাই ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । তেওঁ বগা বলৰ দুয়োটা ফৰ্মেটতে ৰাষ্ট্ৰীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি তেওঁ অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

গৌহৰ চুলতানাই লিখিছে, ‘‘হাঁহিৰে বিদায় । বছৰ বছৰ ধৰি গৌৰৱ, আবেগ আৰু উদ্দেশ্যেৰে ভাৰতীয় জাৰ্চি পিন্ধি থকাৰ পিছত এতিয়া মোৰ ক্ৰিকেট যাত্ৰাৰ আটাইতকৈ আৱেগিক মুহূৰ্তটো আহি পৰিছে । স্মৃতিৰে ভৰা হৃদয় আৰু কৃতজ্ঞতাৰে ভৰা চকুৰে খেলৰ সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা মই অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছো ।’’

তেওঁ পোষ্টত আৰু লিখিছে, ‘‘হায়দৰাবাদৰ ধূলিময় ৰাজপথৰ পৰা বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ ভৱিষ্যৎ মঞ্চলৈ এই যাত্ৰা সপোনতকৈ কম নহয় । কষ্টৰ ঘাম, ত্যাগ আৰু অগণন ঘণ্টাৰ মৌনতাৰে নিৰ্মিত, দক্ষতা আৰু আবেগ দুয়োটাকে পৰীক্ষা কৰা বিশ্বকাপ, সকলো মেচতে ভাৰতক সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো মোৰ জীৱনৰ সৰ্ববৃহৎ সন্মান । প্ৰতিটো উইকেট লোৱা, সতীৰ্থৰ সৈতে হোৱা প্ৰতিটো সাক্ষাৎকাৰে মোক ক্ৰিকেটাৰ আৰু আজি মই যি পৰ্যায়ত আছো, সেইজন ব্যক্তি হিচাপে গঢ় দিছে ।’’

গৌহৰে আৰু লিখিছে, ‘‘আপোনালোকৰ সংগ আৰু এই সংগ্ৰামত মোক লগ দিয়াৰ বাবে মোৰ দলৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ । মোক বিশ্বাস কৰা আৰু মোৰ উচ্চাকাংক্ষাক ডেউকা দিয়া প্ৰশিক্ষক, নিৰ্বাচক, সহায়ক কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশাসকসকলকো ধন্যবাদ । মোৰ মা আৰু ভণ্টীলৈ ধন্যবাদ ।’’

উল্লেখ্য যে, গৌহৰে ভাৰতৰ হৈ ৫০খন এদিনীয়া মেচত গড়ে ১৯.৩৯ আৰু ইকনমি ৰেট ৩.৩২ৰে ৬৬টা উইকেট দখল কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও বেটখনেৰে ৯৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

তেওঁ ৩৭খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত গড়ে ২৬.২৭ আৰু ইকনমি ৰেট ৫.৭৩ত ২৯টা উইকেট লাভ কৰিছে । শেষবাৰৰ বাবে ২০১৪ চনত ভাৰতৰ হৈ খেলিছিল আৰু সেই বছৰ বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছিল ।

