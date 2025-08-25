ETV Bharat / sports

সোণৰ পদকৰে বৃহৎ প্ৰত্যাৱৰ্তন মীৰাবাঈ চানুৰ - MIRABAI CHANU WINS GOLD MEDAL

৭ বছৰৰ মূৰত ৪৮ কেজি শাখাত পুনৰ অংশ লৈছে মিৰাবাঈ চানুৱে ।

মীৰাবাঈ চানু (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025

নতুন দিল্লী : যোৱা বছৰ পেৰিছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণৰ পাছত ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে বিৰতি লৈছিল । এবছৰৰ ব্যৱধানৰ পিছত পুনৰ এক স্মৰণীয় প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে চানুৱে । ২০২১ চনৰ টকিঅ’ অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ীগৰাকীয়ে সোমবাৰে আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । মণিপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৪৯ কেজিৰ পৰা ৪৮ কেজি শাখালৈ গৈ কমনৱেলথৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।

৪৮ কেজি শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ যাত্ৰাত মীৰাবাঈয়ে স্নেচ এণ্ড ক্লিন এণ্ড জাৰ্কত ১৯৩ কেজি ওজন তুলিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত স্নেচত ৮৪ কিলোগ্ৰাম আৰু ক্লিন এণ্ড জাৰ্কত ১০৯ কিলোগ্ৰাম ওজন তুলি তেওঁ ৰেকৰ্ড বুকত নাম পঞ্জীয়ন কৰে । দেশৰ ভাৰোত্তোলন পোষ্টাৰ খেলুৱৈগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত দেখা গৈছিল । তাত ৪৯ কেজি শাখাত মীৰাবাঈয়ে প’ডিয়াম ফিনিছিং হেৰুৱাইছিল আৰু চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰোত্তোলন ফেডাৰেচনৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি আগন্তুক লছ এঞ্জেলছ অলিম্পিকত আৰু দেখা নাযাব ৪৯ কেজি শাখা । ফলত মীৰাবাঈ চানুৱে ওজন কমাই নিজৰ পুৰণি শিতান (৪৮ কেজি)লৈ ঘূৰি আহিছে । ২০১৮ আৰু ২০২২ চনৰ কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা মীৰাবাঈয়ে পুৰণি শাখালৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । ২০১৭ চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত মীৰাবাঈয়ে ৪৮ কেজি শাখাত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । অৱশ্যে টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত হোৱা ৪৯ কেজি শাখাত মণিপুৰৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ।

এই অৰ্থত ২০১৮ চনৰ পিছত পুনৰ ৪৮ কেজি ওজনলৈ ঘূৰি আহিল মীৰাবাঈ । আহমেদাবাদত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ পিছত আজি তেওঁ কয়, "মই বহুত সুখী । এই মুহূৰ্তটো মোৰ বাবে আৰু অধিক বিশেষ কাৰণ পেৰিছ অলিম্পিকৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই নিজৰ মাটিত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাইছো । অনুৰাগীৰ সমৰ্থনে মোক আৰু অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।"

মীৰাবাঈ চানুৱে লগতে কয়, "মোৰ অহৰহ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, প্ৰশিক্ষকৰ পথ প্ৰদৰ্শন আৰু সৰ্বোপৰি দেশবাসীৰ সহযোগত এই জয় সম্ভৱ হৈছে । অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰস্তুতিৰ পূৰ্বে এই জয়ে মোক নিঃসন্দেহে অনুপ্ৰাণিত কৰিব । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত দেশলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ মই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম ।"

একেটা শাখাতে আজি মালয়েছিয়াৰ আইৰিন হেনৰীয়ে ১৬১ কেজি (৭৩ কেজি + ৮৮ কেজি) ওজন তুলি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ৱেলছৰ নিকোল ৰবাৰ্টছে ১৫০ কেজি (৭০ কিলোগ্ৰাম + ৮০ কেজি) ওজন তুলি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । অহা বছৰৰ কমনৱেলথ গেমছৰ বাবেও কমনৱেলথ চেম্পিয়নশ্বিপৰ যোগ্যতা অৰ্জন প্ৰতিযোগিতাও । আজিৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছত তাত পুনৰ মীৰাবাঈ চানুৱে বলিষ্ঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হোৱাটো নিশ্চিত ।

