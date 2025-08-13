হায়দৰাবাদ : সদ্য সমাপ্ত ইংলেণ্ড টেষ্ট শৃংখলাত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা ভাৰতীয় টেষ্টৰ অধিনায়ক শুভমন গিল জুলাই মাহৰ আই চি চিৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ গিলৰ উপৰিও ইংলেণ্ডৰ টেষ্টৰ অধিনায়ক বেন ষ্ট’কছ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অল ৰাউণ্ডাৰ ৱিয়ান মুল্ডাৰৰো এই যুঁজত আছিল ৷ গিলে তেওঁ কেৰিয়াৰত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু জানুৱাৰী মাহত লগতে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই সন্মান লাভ কৰিছিল ৷
জুলাই মাহত গিলৰ উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন
২৫ বছৰীয়া শুভমন গিলে জুলাই মাহত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন টেষ্টত ৯৪.৫০ গড়ে ৫৬৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল, য’ত ছখন মেচত এটা দ্বি-শতক আৰু দুটা শতক অৰ্জন কৰিছিল ৷ বিশেষ কথাটো হ’ল অধিনায়ক হিচাপে গিলৰ এইটোৱেই আছিল প্ৰথম ইংলেণ্ড ভ্ৰমণ ৷ তেওঁ কয় যে এই সন্মান লাভ কৰাটো তেওঁৰ বাবে এক বৃহৎ সন্মান ৷
A prolific run with the bat in England has lifted India Test captain Shubman Gill to July ICC Men's Player of the Month honours 👇https://t.co/lRJ5C68kLt— ICC (@ICC) August 13, 2025
এই বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত গিলে কি ক’লে ?
এই সন্মান লাভ কৰাৰ পিছত গিলে কয়, "জুলাই মাহৰ বাবে আই চি চিৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ বৰ ভাল লাগিছে ৷ এইবাৰ আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ অধিনায়ক হিচাপে প্ৰথম টেষ্ট শৃংখলাৰ সময়ত মোৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছো ৷ বাৰ্মিংহামত স্ক’ৰ কৰা ডাবল চেঞ্চুৰী নিশ্চিতভাৱে মোৰ চিৰদিনৰ বাবে মনত থাকিব আৰু ই মোৰ ইংলেণ্ড ভ্ৰমণৰ অন্যতম স্মৰণীয় মুহূৰ্ত হ’ব ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট শৃংখলাটো মোৰ বাবে অধিনায়ক হিচাপে এক শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা আছিল আৰু দুয়োটা দলে কিছু উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল, যিটো দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈয়ে বহুদিনলৈ মনত ৰাখিব বুলি মই নিশ্চিত ৷ এই বঁটাৰ বাবে মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে জুৰী আৰু এই ৰোমাঞ্চকৰ শৃংখলাটোৰ সময়ত মোৰ লগত থকা মোৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাইছো ৷"
মহিলা শাখাত কোনে পালে এই বঁটা ?
মহিলাৰ শাখাত এই বঁটা লাভ কৰে ইংলেণ্ডৰ ছফিয়া ডাংকলিয়ে ৷ এই বঁটাৰ বাবে ইংলেণ্ডৰ সতীৰ্থ ছফী একলষ্টন আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ অধিনায়ক গেবি লুইছে তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছিল ৷ ব্রিষ্টলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন টি-২০ মেচত ২৭ বছৰীয়া ছফিয়াই এই মাহৰ ভাল আৰম্ভণি নকৰিলে৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী মেচত উজ্জ্বল প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি ৫৩টা বলত ৭৫ ৰাণৰ উজ্জ্বল ইনিংছ খেলি নিজৰ সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ তেওঁৰ এই ইনিংছ ইংলেণ্ডৰ বাবে ছয় ৰাণৰ ব্যৱধানত লাভ কৰা জয়ৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হয় ৷
ইয়াৰ উপৰিও টি-২০ৰ চাৰিখন মেচত ছফিয়াই গড়ে ৩৬ ৰাণৰে ১৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ১৩৪.৫৭ ষ্ট্ৰাইক ৰেট বজায় ৰাখিছিল ৷ এদিনীয়া মেচতো তেওঁৰ ফৰ্ম অব্যাহত আছিল, য’ত তেওঁ গড়ে ৬৩ ৰাণ কৰি সৰ্বমুঠ ১২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷