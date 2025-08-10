চেন্নাই: ভাৰতৰ ৰমেশ পুতিহালে এছিয়ান চাৰ্ফিং চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ ত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এছিয়ান চাৰ্ফিং ফেডাৰেশ্যনে আয়োজন কৰা এছিয়ান চাৰ্ফিং চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ শীৰ্ষক প্ৰতিযোগিতাখন চেন্নাইৰ সমীপৰ মমল্লাপুৰম বিলত অনুষ্ঠিত হৈছে । দেওবাৰে প্ৰতিযোগিতাৰ সপ্তমটো দিনত পুৰুষৰ অ’পেন, মহিলা অ’পেন, ১৮ বছৰ অনুৰ্ধ ল’ৰা আৰু ১৮ বছৰ অনুৰ্ধ ছোৱালী শাখাত ফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হয় ।
পুৰুষৰ ফাইনেল
কোৰিয়াৰ কানোয়া হিজেয়ে ফাইনেলত আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি ১৫.১৭ পইণ্টৰে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে । ইণ্ডোনেছিয়াৰ বাজাৰ হাৰিয়ানাক মাত্ৰ ০.৬ পইণ্টৰে পৰাস্ত কৰে কোৰিয়াৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে । ইণ্ডোনেছিয়াৰ বাজাৰ হাৰিয়ানাই ১৪.৫৭ পইণ্ট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি ৰূপৰ পদকতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ৷
ভাৰতৰ হৈ কেৰালাৰ ৰমেশ পুতিহালে ১২.৬০ পইণ্ট লাভ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । ইণ্ডোনেছিয়াৰ মেঘা আৰ্থনাক পৰাস্ত কৰি এছিয়ান পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী চাৰ্ফিং পদক বিজয়ী খেলুৱৈত পৰিগণিত হয় ৰমেশ পুতিহাল । ইণ্ডোনেছিয়াৰ মেঘা আৰ্থানাই ৯.৯৭ পইণ্ট লাভ কৰি চতুৰ্থ স্থান দখলৰে প্ৰতিযোগিতাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
মহিলাৰ অ’পেন ফাইনেল
মহিলাৰ অ’পেন ফাইনেলত জাপানৰ আনৰি মাটছুনোৱে ১৪.৯০ পইণ্টৰে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে । আন এগৰাকী জাপানী খেলুৱৈ ছুমোমো ছাদাই ৰূপৰ পদক (১৩.৭০ পইণ্ট) লাভ কৰে । থাইলেণ্ডৰ ইছাবেল হিক্সে ১১.৭৬ পইণ্টৰে লাভ কৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক ৷
ল’ৰাৰ ফাইনেল
১৮ বছৰ অনুৰ্ধৰ ল’ৰাৰ ফাইনেলত চীনৰ শ্বিকি ইয়াঙে ৪.১৭ পইণ্টৰ ব্যৱধানত ১৪.৫০ স্ক’ৰেৰে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে । চীনৰ জিডং ৱুৱে ১৩.১০ স্ক’ৰেৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ৮ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে চীনৰ শ্বুলুও জিয়াঙে ।
ছোৱালীৰ ফাইনেল
১৮ বছৰ অনুৰ্ধৰ ছোৱালীৰ শাখাত চীনৰ শ্বিকি ইয়াঙে ৪.১৭ পইণ্টৰ ব্যৱধানত ১৪.৫০ পইণ্ট লাভ কৰি স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে । চীনৰ শ্বুহান জিনে ১০.৩৩ পইণ্ট লাভ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । থাইলেণ্ডৰ ইছাবেল হিক্সে ৮.১০ পইণ্ট লাভ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপলৈ ৰোহিত শৰ্মা এদিনীয়াৰ অধিনায়ক হৈ থাকিবনে ? ICC ৰ পোষ্টাৰে লগালে খলকনি