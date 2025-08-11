হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল ঐতিহাসিক এণ্ডাৰছন তেণ্ডুলকাৰ ট্ৰফী । ৫ খনীয়া শৃংখলাটো অতি ৰোমাঞ্চকৰ আছিল । দুয়োটা দলৰে প্ৰদৰ্শন আছিল উৎকৃষ্টমানৰ । যাৰ ফলস্বৰূপে উভয় দলে দুখনকৈ মেচত জয়ী হৈ শৃংখলাটো ড্ৰ' কৰিছিল । লৰ্ডছত অনুষ্ঠিত হোৱা শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । কাৰণ ক্ৰিকেট সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে জড়িত অভিযান 'ৰেড ফৰ ৰুথ'ৰ সমৰ্থনত এই মেচখন অনুষ্ঠিত হৈছিল । খেলৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামখন ৰঙা ৰঙেৰে ৰঙীন কৰি তোলা হৈছিল ।
ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ খেলুৱৈৰ জাৰ্চিৰ নিলাম
এই মেচত খেলুৱৈসকলে পৰিধান কৰা জাৰ্চি ইতিমধ্যে নিলাম কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰা লাভ কৰা সকলো ধন ৰুথ ষ্ট্ৰাউছ ফাউণ্ডেশ্যন দিয়া হয় । এই ফাউণ্ডেশ্যন পৰিচালনা কৰে ইংলেণ্ডৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা অ'পেনিং বেটছমেন এণ্ড্ৰিউ ষ্ট্ৰাউছে । প্ৰয়াত পত্নীৰ স্মৃতিত ৰেড ফৰ ৰুথ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ সৈতে যুঁজি থকা পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা আৰু কৰ্কট ৰোগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণাৰ বাবে ধন আগবঢ়োৱা ।
ইয়াৰ বাবে অনলাইন চেৰিটি নিলামৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, যি ১০ জুলাইৰ পৰা ২৭ জুলাইলৈকে চলিছিল । এই নিলামত দুয়োটা দলৰে খেলুৱৈসকলে মেচখনত পৰিধান কৰা জাৰ্চি আৰু টুপী নিলাম কৰা হৈছিল । নিলাম কৰা সকলো জাৰ্চিতে খেলুৱৈৰ স্বাক্ষৰ আছিল ।
গিলৰ জাৰ্চিয়ে পালে সৰ্বাধিক নিবিদা
লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে ভাৰতীয় যুৱ অধিনায়ক শুভমন গিলৰ জাৰ্চিয়ে বিডত সৰ্বাধিক ধন লাভ কৰিলে । ৪৬০০ জিবিপি (গ্ৰেট ব্রিটেইন পাউণ্ড) প্রায় ৫.৬ লাখ টকাত বিক্রী হোৱা ভাৰতীয় দলৰ শিতানত গিলৰ জার্চিয়ে সর্বাধিক নিবিদা লাভ কৰিছিল । টেষ্ট অধিনায়ক হিচাপে গিলৰ এইখনেই আছিল প্ৰথম শৃংখলা, য'ত তেওঁ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল আৰু ৫ খন মেচত ৭৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৰাণ সংগ্ৰহকাৰীৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল । যাৰ ভিতৰত আছিল ৪ টা শতক আৰু এটা দ্বিশতক।
গিলৰ উপৰিও আৰু কাৰ জাৰ্চিয়ে পালে কিমান টকা ?
গিলৰ উপৰিও যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ জাৰ্চি ৪.৯৪ লাখ, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ জাৰ্চি ৪.৯৪ লাখ, কে এল ৰাহুলৰ জাৰ্চি ৪.৭০ লাখ, জ' ৰুটৰ জাৰ্চি ৪.৪৭ লাখ আৰু ভাৰতীয় উপ-অধিনায়ক ঋষভ পন্তৰ জাৰ্চি ১.৭৬ লাখ টকাত বিক্ৰী হয় । সামূহিকভাৱে এই অভিযানত কেৱল ভাৰতীয় জাৰ্চিয়ে ২৮,৮৩০ জিবিপি (প্ৰায় ৩৩.৯ লাখ টকা) সংগ্ৰহ কৰে ।
