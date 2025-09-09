ETV Bharat / sports

পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ চাপ প্ৰতিহত কৰি CAFA নেশ্যনছ কাপত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰিলে ভাৰতে

ফিফা ৰেংকিঙত ১৩৩ নম্বৰত থকা ভাৰতে ৭৯ নম্বৰ স্থানত থকা ওমানৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰে নিৰ্ধাৰিত সময়ত ।

ভাৰতীয় ফুটবল দল
CAFA নেচনছ কাপত ব্ৰঞ্জৰ পদক ভাৰতৰ (CAFA 'X handle screen shot)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025

নতুন দিল্লীঃ ওমানক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে CAFA নেশ্যনছ কাপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তৃতীয় স্থানৰ খেলখনত পেনাল্টি শ্বুটআউটত ওমানক পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয় দলটোৱে । সোমবাৰে তাজিকিস্তানৰ হিছ’ৰত অনুষ্ঠিত মেচখন নিৰ্ধাৰিত সময়ত ১-১ গ’লত ড্ৰ হোৱাত পেনাল্টি শ্বুটআউটত ওমানক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে জয়লাভ কৰে ।

এই মেচখনত ওমানে ৫৫ মিনিটত ইয়াহমাদীৰ গ’লৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও ৮০ মিনিটত উদন্ত সিং কুমামৰ হেডেৰে ভাৰতে সমতা স্থাপন কৰে । পেনাল্টি শ্বুটআউটত ভাৰতৰ গ'লৰক্ষক গুৰপ্ৰীত সিং সান্ধুৱে তিনিটা তীব্ৰ শ্বট প্ৰতিহত কৰি ভাৰতৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে থিয় দিয়ে ।

নিৰ্ধাৰিত সময়ত ১-১ গ’লত ড্ৰ :

ফিফা ৰেংকিঙত ১৩৩ নম্বৰ স্থানত থকা ভাৰতে ৭৯ নম্বৰ স্থানত থকা ওমানৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰে । ১৬ মিনিটত ভাৰতীয় দলটোৱে খেলখনৰ প্ৰথমটো বৃহৎ সুযোগ লাভ কৰে যদিও ওমানৰ গ’লৰক্ষক ইব্ৰাহিম আল মুখাইনীয়ে আনোৱাৰ আলীৰ হেডৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰা গ’ল প্ৰতিহত কৰে। আল ছাবি আৰু নাছিৰ আল ৰাৱাহীৰ জৰিয়তে ওমানেও সুযোগ সৃষ্টি কৰিছিল যদিও সান্ধুৱে নিজৰ সকলো শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বলটো গ’লত প্ৰৱেশত বাধা দিয়ে ।

হাফ টাইমৰ পিছত ৫৫ মিনিটত ওমানে প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে । যেতিয়া আব্দুল্লা ফাৱাজে বলটো আল ইয়াহমাদীক তুলি দিয়ে আৰু আল ইয়াহমাদীয়ে বলটো হেড কৰি গ'ল দিয়ে । আনহাতে ৰাহুল ভেকেৰ লং থ্ৰ’টো ডেনিছ ফাৰুকলৈ পাছ কৰি উদন্তই হেড কৰি বলটো গ’লত সোমাই দিয়াত ১-১ গ’লত সমতা স্থাপন কৰাত মেচখন পেনাল্টি শ্বুটআউট পৰ্যায়ত উপনীত হয় ।

পেনাল্টি শ্বুটআউটত ভাৰতৰ জয়লাভ :

পেনাল্টি শ্বুটআউটত ভাৰতৰ হৈ চাংগটে, ভেকে আৰু জিথিন এম এছে গ’ল দিয়ে। ওমানৰ হৈ থানি আল ৰুছাইদি আৰু মুহচেন আল গাছানীয়ে গ’ল দিয়ে যদিও শেষ সুযোগটো হাৰিব আল সাদি আৰু আহমেদ আল কাবীয়ে জামিল ব্য়ৰ্থ হোৱাত আল ইয়াহমাদীয়ে শেষ সুযোগৰ সদ্ব্য়ৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ।

