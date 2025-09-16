এছিয়া কাপ ২০২৫ : কৰমৰ্দন নকৰাৰ বাবে শাস্তি হ’ব নেকি ভাৰতৰীয় দলৰ ? আইচিচিৰ নিয়মে কি কয় ?

এছিয়া কাপ ২০২৫ : কৰমৰ্দন নকৰাৰ বাবে শাস্তি হ’ব নেকি ভাৰতৰীয় দলৰ ? আইচিচিৰ নিয়মে কি কয় ?
এছিয়া কাপ ২০২৫ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয় বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে, কিয়নো সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে মেচৰ পিছৰ কৰমৰ্দন নকৰিলে পাকিস্তানক ।
Published : September 16, 2025 at 9:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৭ উইকেটত জয় হ’ল ভাৰত । ভাৰতীয় দলটোৱে খেলৰ শেষত বিৰোধী দল পাকিস্তানক কৰমৰ্দন নকৰিলে । বৰং খেলৰ পিচত পোনে পোনে খেলপথাৰ এৰি ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে ড্ৰেছিং ৰুমলৈহে যোৱা দেখা গ’ল । আনকি মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে কৰা টছৰ সময়তো ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে বিপক্ষৰ অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাক কৰমৰ্দন নকৰিলে ।
ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ এই ব্যৱহাৰ অসন্তুষ্ট হৈছে পাকিস্তানৰ খেলুৱৈসকল ! ভাৰতে হেনো কৰিলে অসন্মান কৰিলে পাকিস্তানৰ খেলুৱৈক ! এই প্ৰসংগক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । একাংশই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত হৈছিল কেবাজনো ভাৰতীয় । এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ উত্তেজনা মাৰ নৌযাওঁতেই ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল ভাৰতীয়সকল । দেশবাসীৰ আৱেগক বিবেচনা কৰাৰ লগতে পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে ভাৰতীয় দলে বিৰোধী দলক কৰমৰ্দন বা হেণ্ডচেক নকৰিলে ।
CAKEWALK 👏#TeamIndia cruise past Pakistan, chasing 127 inside 16 overs 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
Watch #DPWorldAsiaCup2025, from Sept 9-28 on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #INDvPAK pic.twitter.com/EncO07RSlD
অৱশ্যে ক্ৰিকেটৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা ভংগ কৰাৰ বাবে এতিয়া ভাৰতীয় দলটোক শাস্তি দিয়া হ’ব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ (ICC) নিয়মে কি কয় ?
আই চি চিৰ প্ৰস্তাৱনাত ক্ৰিকেটৰ মনোভাৱ মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।
"বিৰোধী দলক তেওঁলোকৰ সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনাওক আৰু নিজৰ দলৰ সফলতা উপভোগ কৰক । মেচৰ শেষত বিষয়াসকলক আৰু আপোনাৰ বিৰোধীক ধন্যবাদ দিয়ক, ফলাফল যিয়েই নহওক ।" তদুপৰি আইচিচিৰ আচৰণ বিধিৰ ২.১.১ অনুচ্ছেদত “খেলৰ মনোভাৱৰ বিপৰীত আচৰণ”ক স্তৰ ১ অপৰাধ হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।
We stand by the victims of the families of Pahalgam terror attack. We express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our Armed Forces who showed a lot of bravery. Hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an… pic.twitter.com/stkrqIEBuE— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
এইদৰে অপৰাধৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট শাস্তি নাই আৰু সেয়েহে ভাৰতীয় দলটোৱে সিদ্ধান্ত ল’লে ভাৰতীয় দলটোৱে কি শাস্তি দিব বিচাৰে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো আইচিচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
উইন সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত
ভাৰতৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এই বিজয়ৰ পিছতে কয় যে আমাৰ এই জয় দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক উৎসৰ্গিত কৰিছো বুলি ।
মেচৰ পিছৰ উপস্থাপনত সূৰ্যকুমাৰে কয়, ‘‘মই ভাবো যে এইটো এটা নিখুঁত অনুষ্ঠান আৰু আমি পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বলি হোৱা পৰিয়ালৰ সৈতে কাষত থিয় দিছো আৰু আমি আমাৰ সংহতি প্ৰকাশ কৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, “লগতে মোৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল আমি আজিৰ বিজয় আমাৰ সকলো সশস্ত্ৰ বাহিনীক উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰিম, যিয়ে অতি সাহস দেখুৱাইছে আৰু আশা কৰিছো যে তেওঁলোকে আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব আৰু যেতিয়াই আমি সুযোগ পাম তেতিয়াই তেওঁলোকক হাঁহিবলৈ অধিক কাৰণ দিব বিচাৰিম ।”
ভাৰতে পাকিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে
প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে কুলদীপ যাদৱৰ তিনিটা উইকেটৰ বাবে পাকিস্তানক ১২৭/৯ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল । যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অক্ষৰ পেটেলে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । পাকিস্তানৰ হৈ সৰ্বাধিক ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে সাহিবজাদা ফাৰহানে ।
৩ উইকেট হেৰুৱাই ১৫.৫ অভাৰত লক্ষ্য খেদি ফুৰিছিল ভাৰতে । সূৰ্যকুমাৰ উয়াদাভে ৩৭টা ডেলিভাৰীৰ পৰা ৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।