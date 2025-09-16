ETV Bharat / sports

এছিয়া কাপ ২০২৫ : কৰমৰ্দন নকৰাৰ বাবে শাস্তি হ’ব নেকি ভাৰতৰীয় দলৰ ? আইচিচিৰ নিয়মে কি কয় ?

এছিয়া কাপ ২০২৫ত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয় বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে, কিয়নো সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে মেচৰ পিছৰ কৰমৰ্দন নকৰিলে পাকিস্তানক ।

Asia Cup 2025
সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (File Photo : AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 9:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৭ উইকেটত জয় হ’ল ভাৰত । ভাৰতীয় দলটোৱে খেলৰ শেষত বিৰোধী দল পাকিস্তানক কৰমৰ্দন নকৰিলে । বৰং খেলৰ পিচত পোনে পোনে খেলপথাৰ এৰি ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে ড্ৰেছিং ৰুমলৈহে যোৱা দেখা গ’ল । আনকি মেচ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে কৰা টছৰ সময়তো ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে বিপক্ষৰ অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাক কৰমৰ্দন নকৰিলে ।

ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ এই ব্যৱহাৰ অসন্তুষ্ট হৈছে পাকিস্তানৰ খেলুৱৈসকল ! ভাৰতে হেনো কৰিলে অসন্মান কৰিলে পাকিস্তানৰ খেলুৱৈক ! এই প্ৰসংগক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । একাংশই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে, পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহত হৈছিল কেবাজনো ভাৰতীয় । এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ উত্তেজনা মাৰ নৌযাওঁতেই ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল ভাৰতীয়সকল । দেশবাসীৰ আৱেগক বিবেচনা কৰাৰ লগতে পহলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে ভাৰতীয় দলে বিৰোধী দলক কৰমৰ্দন বা হেণ্ডচেক নকৰিলে ।

অৱশ্যে ক্ৰিকেটৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা ভংগ কৰাৰ বাবে এতিয়া ভাৰতীয় দলটোক শাস্তি দিয়া হ’ব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ (ICC) নিয়মে কি কয় ?

আই চি চিৰ প্ৰস্তাৱনাত ক্ৰিকেটৰ মনোভাৱ মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।

"বিৰোধী দলক তেওঁলোকৰ সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনাওক আৰু নিজৰ দলৰ সফলতা উপভোগ কৰক । মেচৰ শেষত বিষয়াসকলক আৰু আপোনাৰ বিৰোধীক ধন্যবাদ দিয়ক, ফলাফল যিয়েই নহওক ।" তদুপৰি আইচিচিৰ আচৰণ বিধিৰ ২.১.১ অনুচ্ছেদত “খেলৰ মনোভাৱৰ বিপৰীত আচৰণ”ক স্তৰ ১ অপৰাধ হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।

এইদৰে অপৰাধৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট শাস্তি নাই আৰু সেয়েহে ভাৰতীয় দলটোৱে সিদ্ধান্ত ল’লে ভাৰতীয় দলটোৱে কি শাস্তি দিব বিচাৰে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো আইচিচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।

উইন সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত

ভাৰতৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এই বিজয়ৰ পিছতে কয় যে আমাৰ এই জয় দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক উৎসৰ্গিত কৰিছো বুলি ।

মেচৰ পিছৰ উপস্থাপনত সূৰ্যকুমাৰে কয়, ‘‘মই ভাবো যে এইটো এটা নিখুঁত অনুষ্ঠান আৰু আমি পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বলি হোৱা পৰিয়ালৰ সৈতে কাষত থিয় দিছো আৰু আমি আমাৰ সংহতি প্ৰকাশ কৰিছো ।"

তেওঁ লগতে কয়, “লগতে মোৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল আমি আজিৰ বিজয় আমাৰ সকলো সশস্ত্ৰ বাহিনীক উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰিম, যিয়ে অতি সাহস দেখুৱাইছে আৰু আশা কৰিছো যে তেওঁলোকে আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব আৰু যেতিয়াই আমি সুযোগ পাম তেতিয়াই তেওঁলোকক হাঁহিবলৈ অধিক কাৰণ দিব বিচাৰিম ।”

ভাৰতে পাকিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে

প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে কুলদীপ যাদৱৰ তিনিটা উইকেটৰ বাবে পাকিস্তানক ১২৭/৯ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল । যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অক্ষৰ পেটেলে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । পাকিস্তানৰ হৈ সৰ্বাধিক ৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে সাহিবজাদা ফাৰহানে ।

৩ উইকেট হেৰুৱাই ১৫.৫ অভাৰত লক্ষ্য খেদি ফুৰিছিল ভাৰতে । সূৰ্যকুমাৰ উয়াদাভে ৩৭টা ডেলিভাৰীৰ পৰা ৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

লগতে পঢ়ক : খেলৰ পিছত কৰমৰ্দন নকৰি ভাৰতে হেনো কৰিলে অসন্মান; এই কথাক লৈ এতিয়া ক্ষোভত পাকিস্তান

লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ হাতত আকৌ এবাৰ ধৰাশায়ী পাকিস্তান; ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰত কৰমৰ্দন নকৰিলে বিৰোধীক

লগতে পঢ়ক : ২০২৮ চনলৈকে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ জাৰ্চিত জিলিকিব এপ'ল' টায়াৰৰ ল'গ'

লগতে পঢ়ক : দুজন কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰলৈ ই ডিৰ চমন জাৰি, নাম আৰু কাৰণ জানিলে হ’ব আচৰিত

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP GROUP STAGEINDIA VS PAKISTANইটিভি ভাৰত অসমINDIA DIDNOT SHAKE HANDS WITH PAKASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.