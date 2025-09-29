পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি এছিয়া কাপৰ নৱমটো খিতাপ দখল ভাৰতৰ
এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে চেম্পিয়নৰ মুকুট পৰিধান কৰে ৷
Published : September 29, 2025 at 1:15 AM IST
হায়দৰাবাদ: টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে দেওবাৰৰ দিনটো আছিল এক ঐতিহাসিক দিন ৷ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপৰ ফাইনেল মেচত ভাৰতে পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল কৰে ৷
চলিত সংস্কৰণত তৃতীয়বাৰৰ বাবে পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰা ভাৰতে নৱমবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে । ভাৰতীয় দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য তিলক বাৰ্মাৰ অৰ্ধশতক আৰু কুলদীপ যাদৱৰ চাৰিটাকৈ উইকেট দখলে দলক এই খেলখনত জয়ৰ সোৱাদ দিয়ে ৷
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
A dominant performance capped by an unbeaten campaign 💪
Congratulations to #TeamIndia on winning #AsiaCup2025 🇮🇳 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#Final pic.twitter.com/n9fYeHfByB
পাকিস্তানৰ ১৪৬
প্ৰথমে বেটিং কৰা পাকিস্তানে সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে ৷ দলৰ হৈ শ্বইবজাদা ফাৰহানে ৩৮ টা বলত ৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ফখৰ জামান(৪৬) ৰ সৈতে ৯.৪ অভাৰত ৮৪ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল । দলটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছিল যে তেওঁলোকে হয়তো ভাৰতক ১৮০ বা তাতকৈ অধিক ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব ৷ পিছে মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেনসকল ৰাণ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হয় আৰু পাকিস্তানৰ ছন্দপতন ঘটে ৷ খেলৰ ঠিক মাজভাগত পাকিস্তানৰ বেটছমেনসকল বিধ্বংসী ভাৰতীয় স্পিনাৰৰ সন্মুখত দিশহাৰা হৈ পৰে আৰু চিৰবৈৰী দেশখনক ভাৰতে ১০ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৪৬ ৰাণত বান্ধি ৰাখে ৷
ভাৰতৰ হৈ কুলদীপ যাদৱে ৪ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে যশপ্ৰীত বুমৰাহ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু অক্ষৰ পেটেলে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । সুন্দৰ আৰম্ভণি হোৱা স্বত্বেও মেচখন কম স্ক’ৰেৰে সমাপ্ত হয় ।
India record a stunning chase & register a historic win! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
🇮🇳 follow up a professional effort with the ball with an equally well-timed chase to get home! 🥳#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/nZBzdkyB9x
ৰাণ সংগ্ৰহৰ বাবে যুঁজ ভাৰতৰ
১৪৭ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ ক্ৰিজত নমা ভাৰতৰ আৰম্ভণি আছিল অতি দুৰ্বল ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত আছিল যদিও ফাইনেল মেচত এটা এটা ৰাণ সংগ্ৰহৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় ভাৰতীয় বেটছমেনসকলে ৷ ভাৰতে চাৰি অভাৰত ৩ টা উইকেটৰ বিনিময়ত মাত্ৰ ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত লক্ষ্য অতি কঠিন বুলি অনুৰাগীয়ে অনুভৱ কৰিছিল ৷
তিলক বাৰ্মা আৰু সঞ্জু চেমছন(২৪) উইকেট হেৰুওৱাৰ পিছত ভাৰতৰ ইনিংছ স্থবিৰ হৈ পৰে যদিও পিছৰগৰাকী বেটছমেনে খৰতকীয়াকৈ ৰাণ সংগ্ৰহৰ চেষ্টা চলাই নিজৰ উইকেট হেৰুৱায় ৷ তিলকে বাউণ্ডেৰী আৰু চিংগল দুয়োটাৰে এটা কৌশলী ইনিংছ খেলে । চেমছনৰ উইকেটৰ পাছত শিৱম দুবে(৩৩) য়ে তেওঁৰ সৈতে ক্ৰিজত যোগদান কৰে আৰু এই যুটিটোৱে খেলখন ভাৰতৰ পক্ষলৈ ঘূৰাই আনে ৷
অন্তিমটো অভাৰত দুবেই আউট হোৱাৰ সময়ত ভাৰতক প্ৰয়োজন হৈছিল ১০ ৰাণৰ । অৱশ্যে ফাইনেল অভাৰৰ দ্বিতীয়টো বলত ছয় কোবাই অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলক নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত কৰোৱায় তিলকে ।
প্ৰতিযোগিতাৰ পটভূমি
এই প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয়বাৰৰ বাবে আৰু এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত-পাকিস্তান মুখামুখি হয় । দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত খেলপথাৰৰ ভিতৰে-বাহিৰে যথেষ্ট বিতৰ্ক দেখা গৈছিল ৷
Pakistan crumble to 1️⃣4️⃣6️⃣— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
In what has been an incredible collapse, Pakistan lose their way after a tremendous start, managing a middling total.
Will the 🇮🇳 batters hunt down the target or will inspired bowling take 🇵🇰 to victory.#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/PVgNgTD0XD
চলিত সংস্কৰণত এই দুয়োটা দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখামুখি হোৱাৰ পিছৰে পৰা সংঘটিত হোৱা এক ধাৰাবাহিক বিতৰ্কিত কাণ্ডই চৰম পৰ্যায় লাভ কৰে ৷ হেণ্ডশ্বেক বিতৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেলপথাৰত উত্তেজনামূলক ইংগিত দিয়াৰ অপৰাধত খেলুৱৈক মেচ মাচুলৰ ৩০% জৰিমনা বিহালৈকে সকলো ধৰণৰ কথাই প্ৰযোজ্য হৈ পৰিছিল ৷ সকলো বিতৰ্ক সামৰি অৱশেষত ভাৰতে বিজয়ীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: বি চি চি আইৰ নতুন অধ্যক্ষ মিঠুন মানহাছ; সচিব পদত বাহাল থাকিল দেৱজিৎ শইকীয়া