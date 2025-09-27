ETV Bharat / sports

ছুপাৰ অভাৰত শ্ৰীলংকাক হৰুৱাই এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰত

অথলে গ’ল নিশাংকাৰ শতক ৷ টি-২০ এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টাই কোনো খেল ।

asia cup 2025
টীম ইণ্ডিয়াৰ খেলুৱৈসকল (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 1:37 AM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: এছিয়া কাপত শুকুৰবাৰে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখন আছিল যথেষ্ঠ ৰোমাঞ্চকৰ ৷ ছুপাৰ ফ’ৰৰ অন্তিমখন খেল ছুপাৰ অভাৰৰ সন্মুখীন হয় ৷

ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত দুয়োটা দলে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে ২০২ ৰাণ ৷

খেলখন ছুপাৰ অভাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে বেটিং কৰি শ্ৰীলংকাই ২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতক জয়ৰ বাবে ৩ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে । প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে প্ৰথমটো বলতে তিনি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক এক ৰোমাঞ্চকৰ বিজয় প্ৰদান কৰে ।

ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে অভিষেক শৰ্মাই ৷ তাৰপিছতে তিলক বাৰ্মাই অপৰাজিত ৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অৰ্শদীপ সিং, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷

আনহাতে, শ্ৰীলংকাৰ হৈ ৫৮ টা বলত সৰ্বাধিক ১০৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে পাথুম নিশাংকাই ৷ বিপৰীতে কুছাল পেৰেৰাই সংগ্ৰহ কৰে ৫৮ ৰাণ ৷

ছুপাৰ অভাৰত ভাৰতৰ সহজ জয়

এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ ছুপাৰ ফ’ৰৰ অন্তিমখন মেচ যথেষ্ঠ ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ কিয়নো এইখন মেচত দুয়োটা দলে সমান সমান ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ যাৰ বাবে ছুপাৰ অভাৰৰ জৰিয়তে খেলৰ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰিবলগা হয় ৷ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত দুয়োটা দলে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে ২০২ ৰাণ ৷

ছুপাৰ অভাৰত শ্ৰীলংকাই প্ৰথমে বেটিং কৰি সংগ্ৰহ কৰে ২ ৰাণ ৷ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে প্ৰথম বলত তিনি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলক জয়ী কৰোৱায় ৷

অথলে গ’ল পাথুম নিশাংকাৰ শতক

মাত্ৰ ৫৮ টা বলত কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো টি-২০ শতক আৰু বৰ্তমানৰ এছিয়া কাপত শতক অৰ্জন কৰে শ্ৰীলংকাৰ খেলুৱৈ পাথুম নিশাংকাই । পিছে নিশাংকাৰ এই শতকে দলক জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে ৷

