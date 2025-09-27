ছুপাৰ অভাৰত শ্ৰীলংকাক হৰুৱাই এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰত

ছুপাৰ অভাৰত শ্ৰীলংকাক হৰুৱাই এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰত
অথলে গ’ল নিশাংকাৰ শতক ৷ টি-২০ এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টাই কোনো খেল ।
Published : September 27, 2025 at 1:37 AM IST
গুৱাহাটী: এছিয়া কাপত শুকুৰবাৰে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখন আছিল যথেষ্ঠ ৰোমাঞ্চকৰ ৷ ছুপাৰ ফ’ৰৰ অন্তিমখন খেল ছুপাৰ অভাৰৰ সন্মুখীন হয় ৷
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত দুয়োটা দলে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে ২০২ ৰাণ ৷
খেলখন ছুপাৰ অভাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে বেটিং কৰি শ্ৰীলংকাই ২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতক জয়ৰ বাবে ৩ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে । প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে প্ৰথমটো বলতে তিনি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোক এক ৰোমাঞ্চকৰ বিজয় প্ৰদান কৰে ।
INDIA REACHES ASIA CUP 2025 FINAL WITHOUT LOSING A SINGLE GAME. 🇮🇳 pic.twitter.com/33oyTgIZnB— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 26, 2025
ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক ৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে অভিষেক শৰ্মাই ৷ তাৰপিছতে তিলক বাৰ্মাই অপৰাজিত ৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অৰ্শদীপ সিং, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ৷
আনহাতে, শ্ৰীলংকাৰ হৈ ৫৮ টা বলত সৰ্বাধিক ১০৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে পাথুম নিশাংকাই ৷ বিপৰীতে কুছাল পেৰেৰাই সংগ্ৰহ কৰে ৫৮ ৰাণ ৷
ছুপাৰ অভাৰত ভাৰতৰ সহজ জয়
এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ ছুপাৰ ফ’ৰৰ অন্তিমখন মেচ যথেষ্ঠ ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ কিয়নো এইখন মেচত দুয়োটা দলে সমান সমান ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ যাৰ বাবে ছুপাৰ অভাৰৰ জৰিয়তে খেলৰ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰিবলগা হয় ৷ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত দুয়োটা দলে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে ২০২ ৰাণ ৷
- Runs Same.— Johns. (@CricCrazyJohns) September 26, 2025
- Wickets Same.
- Overs Same.
A CLASSIC IN T20I ASIA CUP 🥶 pic.twitter.com/4t1aYFOpH5
ছুপাৰ অভাৰত শ্ৰীলংকাই প্ৰথমে বেটিং কৰি সংগ্ৰহ কৰে ২ ৰাণ ৷ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে প্ৰথম বলত তিনি ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলক জয়ী কৰোৱায় ৷
Unbeaten run in the #AsiaCup2025 continues 🙌— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
On to the #Final 💪 🔜
Scorecard ▶️ https://t.co/FSv1q3IqCa#TeamIndia | #Super4 | #INDvSL pic.twitter.com/cNacwS1jJh
অথলে গ’ল পাথুম নিশাংকাৰ শতক
মাত্ৰ ৫৮ টা বলত কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো টি-২০ শতক আৰু বৰ্তমানৰ এছিয়া কাপত শতক অৰ্জন কৰে শ্ৰীলংকাৰ খেলুৱৈ পাথুম নিশাংকাই । পিছে নিশাংকাৰ এই শতকে দলক জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে ৷
লগতে পঢ়ক: এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত-পাকিস্তানৰ ফাইনেল, বাংলাদেশক ১১ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ পাকিস্তানৰ